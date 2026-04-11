Dynamix ve Ether Machine’in 1,6 milyar dolarlık birleşmesi iptal oldu

Dynamix Corporation ile Ether Machine arasında planlanan ve 1,6 milyar dolar büyüklüğündeki SPAC birleşmesi sona erdi. Taraflar, mevcut piyasa koşullarının birleşmeye uygun olmadığını belirterek anlaşmadan karşılıklı olarak vazgeçti.

Piyasa koşulları birleşmeyi engelledi

2025 yılında duyurulan birleşme anlaşması, Ethereum ağı üzerinde hazine ve getiri yönetimi çözümleri sunan Ether Machine’in Nasdaq’ta ETHM koduyla halka açılmasını hedefliyordu. Ether Machine, elinde bulundurduğu yüksek miktarda ether varlığını stake etme ve merkeziyetsiz finans stratejileriyle işletiyor.

CoinGecko verilerine göre şirketin rezervlerinde 496.712 adet ETH bulunuyor ve bu varlığın piyasa değeri 1,1 milyar doları geçiyor. Ether Machine, özellikle büyük ölçekli ether portföyü ve getiri amaçlı pozisyonlarıyla hem kurumsal hem de bireysel yatırımcılar için dikkat çekici bir model sunuyor.

Başlangıçta, anlaşmanın büyüklüğüyle öne çıktığı görülüyordu. Sadece PIPE finansmanı tarafında 1,5 milyar dolarlık bir kaynak taahhüt edilmişti ve bu, 2021’den bu yana benzer birleşmeler arasında rekor seviyede bir rakam olarak gösteriliyordu. Buna ek olarak Dynamix’in güven hesabında yaklaşık 170 milyon dolar tutarında birikmiş fon da bulunuyordu.

Birleşme sonrası planlar ve iptal süreci

Birleşmeyle birlikte yeni şirketin bilançosunda 400.000’den fazla ETH yer alması bekleniyordu. Bu portföyün önemli bir bölümü, Ether Machine’in kurucu ortaklarından Andrew Keys’in katkısıyla desteklenmişti.

Ancak son gelişmeler, piyasalarda yaşanan dalgalanmanın anlaşmanın devamını zorlaştırdığını gösteriyor. Her iki taraf, sona erdirme kararına ilişkin olarak karşılıklı mutabakat sağladı.

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yapılan bildirimde, iptal edilen anlaşmanın sonucunda Dynamix’e 15 gün içinde 50 milyon dolarlık bir ödemenin yapılacağı kaydedildi.

Dynamix, başta birleşme sürecinde gösterdiği büyüme ve stratejik iş birlikleriyle tanınan bir yatırım şirketi olarak biliniyor. Ether Machine ise özellikle Ethereum ekosisteminde likidite ve getiri oluşturan portföy yönetimi yaklaşımıyla öne çıkıyor.

Şirketlerin birlikte hareket etme hedefi, piyasa şartlarının değişken seyretmesi nedeniyle bu aşamada gerçekleşmemiş oldu. Halka arz planlarının başka bir döneme ertelenebileceği veya farklı yolların değerlendirilebileceği belirtiliyor.