Ethereum (ETH)

Dynamix ve Ether Machine’in 1,6 milyar dolarlık birleşmesi iptal oldu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Dynamix ve Ether Machine’in 1,6 milyar dolarlık birleşmesi iptal.
  • Piyasa koşulları gerekçe gösterilerek anlaşmadan karşılıklı olarak vazgeçildi.
  • Ether Machine’in elinde 496.712 ETH bulunuyor, değer 1,1 milyar doların üzerinde.
  • 💼 Dynamix’e 50 milyon dolarlık ödeme yapılacak.
  • ⚠️ Dikkat et: Kripto piyasalarındaki dalgalanmalar büyük anlaşmaları kısa sürede değiştirebilir. #ETH
Dynamix Corporation ile Ether Machine arasında planlanan ve 1,6 milyar dolar büyüklüğündeki SPAC birleşmesi sona erdi. Taraflar, mevcut piyasa koşullarının birleşmeye uygun olmadığını belirterek anlaşmadan karşılıklı olarak vazgeçti.

Piyasa koşulları birleşmeyi engelledi

2025 yılında duyurulan birleşme anlaşması, Ethereum ağı üzerinde hazine ve getiri yönetimi çözümleri sunan Ether Machine’in Nasdaq’ta ETHM koduyla halka açılmasını hedefliyordu. Ether Machine, elinde bulundurduğu yüksek miktarda ether varlığını stake etme ve merkeziyetsiz finans stratejileriyle işletiyor.

CoinGecko verilerine göre şirketin rezervlerinde 496.712 adet ETH bulunuyor ve bu varlığın piyasa değeri 1,1 milyar doları geçiyor. Ether Machine, özellikle büyük ölçekli ether portföyü ve getiri amaçlı pozisyonlarıyla hem kurumsal hem de bireysel yatırımcılar için dikkat çekici bir model sunuyor.

Başlangıçta, anlaşmanın büyüklüğüyle öne çıktığı görülüyordu. Sadece PIPE finansmanı tarafında 1,5 milyar dolarlık bir kaynak taahhüt edilmişti ve bu, 2021’den bu yana benzer birleşmeler arasında rekor seviyede bir rakam olarak gösteriliyordu. Buna ek olarak Dynamix’in güven hesabında yaklaşık 170 milyon dolar tutarında birikmiş fon da bulunuyordu.

Birleşme sonrası planlar ve iptal süreci

Birleşmeyle birlikte yeni şirketin bilançosunda 400.000’den fazla ETH yer alması bekleniyordu. Bu portföyün önemli bir bölümü, Ether Machine’in kurucu ortaklarından Andrew Keys’in katkısıyla desteklenmişti.

Ancak son gelişmeler, piyasalarda yaşanan dalgalanmanın anlaşmanın devamını zorlaştırdığını gösteriyor. Her iki taraf, sona erdirme kararına ilişkin olarak karşılıklı mutabakat sağladı.

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yapılan bildirimde, iptal edilen anlaşmanın sonucunda Dynamix’e 15 gün içinde 50 milyon dolarlık bir ödemenin yapılacağı kaydedildi.

Dynamix, başta birleşme sürecinde gösterdiği büyüme ve stratejik iş birlikleriyle tanınan bir yatırım şirketi olarak biliniyor. Ether Machine ise özellikle Ethereum ekosisteminde likidite ve getiri oluşturan portföy yönetimi yaklaşımıyla öne çıkıyor.

Şirketlerin birlikte hareket etme hedefi, piyasa şartlarının değişken seyretmesi nedeniyle bu aşamada gerçekleşmemiş oldu. Halka arz planlarının başka bir döneme ertelenebileceği veya farklı yolların değerlendirilebileceği belirtiliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin 73.000 doların altında, ABD-İran görüşmeleri piyasayı durgun bıraktı

Stablecoin piyasasında enflasyon hamlesi: USDi, TIPS’i geride bırakabilir mi?

Hafta sonu altın fiyatını kripto borsaları belirliyor: yüzde 89’luk doğruluk

Bitwise’tan HYPE token için yeni ETF başvurusu: Fiyat %200 arttı

Bitcoin cephesinde tröstlerin alımıyla 72.000 dolar aşıldı, kurumsal akışta yavaşlama sinyali

Bhutan’dan dikkat çeken Bitcoin satışı, 18 ayda yüzde 70 eridi

İran Hürmüz geçişinde Bitcoin ödemesi şartı getirebilir

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
