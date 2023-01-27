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Dikkat! Terra Classic’te (LUNC) Ses Getirecek Gelişme! Ünlü İsimden Heyecanlandıran Tahmin!

Terra Classic (LUNC) topluluğu yeniden diriliş projesi kapsamında çarpıcı adımlar atarken, güncel veriler yatırımcıda heyecan yarattı.
13:30
27 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Terra Classic (LUNC) topluluğu yeniden diriliş projesi kapsamında çarpıcı adımlar atarken, güncel veriler yatırımcıda heyecan yarattı.

Yakım Oranı, Artıyor: 22 Milyon Token!

Terra Classic topluluğu LUNC‘un fiyatını yeni zirvelere çıkarmaya odaklanırken, yakımlar en önemli faktör olarak nitelendiriliyor. Güncel verilere göre, topluluk bu hafta 22 milyondan fazla token yakmayı başardı. Terra Classic yakım işlemleri bu hafta büyük oranda arttı. Doğrulayıcılar şimdiye kadarki toplam yakımların %48’ini oluşturdu. LUNC doğrulayıcıları, projenin başlangıcından itibaren yakım kampanyasına olan bağlılıklarını gösterdiler. Şimdiye kadar haftanın en büyük tek yakım işlemi, 9.006.805 (9 milyon) token ile doğrulayıcı HappyCattyCrypto’dan geldi. Terra Finder verilerine göre, işlem 24 Ocak’ta gerçekleşti. İşlemdeki notta ‘HappyCattyCrypto Node Burn 003’ yazıyor. Bu ifade doğrulayıcıyla bir bağlantı olduğunu gösteriyor. Gelişme, işlemden birkaç dakika sonra resmi Twitter hesabında da paylaşıldı.

Geçtiğimiz Ekim ayında, doğrulayıcılar Terra Classic arzı 10 milyar token’a düşene kadar her hafta elde edilen gelirin %50’sini yakma sözlerini yinelediler. HappyCattyCrypto şimdiye kadar toplam 43 milyon LUNC yaktı. Bu arada, başka bir bağımsız doğrulayıcı olan LUNC DAO da Pazar günü 1.623.888 (1.6 milyon) token yakarak bu hafta yakım kampanyasına damgasını vurdu. LUNC DAO’nun işlemi, haftanın ilk önemli yakım işlemiydi ve doğrulayıcı toplamda 435.797.756 (435,7 milyon) token yaktı. Bu, LUNC DAO’yu doğrulayıcılar arasında en çok yakım yapan platform yapıyor.

Yeni Platformlar, Katılıyor!

Ayrıca, bu hafta en büyük yakım işlemlerinden ikisi yeni lanse edilen proje Cremation Coin’den geldi. İlk işlemi, 24 Ocak’ta 7,2 milyon LUNC’un yakılmasını içeriyordu. Bu, bu haftaki ikinci en büyük tek yakma işlemini temsil ediyor. Proje dün 1,7 milyon LUNC daha yaktı. 3 Ocak’ta LUNC yakma kampanyasına atladığından beri, Cremation Coin’in toplam yakma miktarı şu anda 12,2 milyon token seviyesinde bulunuyor. Proje, tüm işlem hacminin %10’u ile daha fazla LUNC yakım sözü verdi. Geçen hafta toplamda 16 milyon token yakılmıştı. Yakım oranı bu hafta %37 arttı.  Yatırımcının yakından takip ettiği Classy Crypto, LUNC fiyatının 0,001 dolara yükseleceğini tahmin etti. Classy Crypto, LUNC’nin bu fiyat seviyesine çıkmasının ne kadar süreceğini ise belirtmedi. Uzmanlara göre, yakımlar, LUNC fiyatına ivme kazandırmaya devam edecek. Uzmanlara göre, LUNC’un yeni zirvelere çıkması ve değer kazanması için Fed’in mevcut para politikasından geri adım atması gerekiyor.

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