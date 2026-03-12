David Bailey, Bitcoin 2026 Konferansı’nda Konuşmacı Olarak Yer Alacak

Bitcoin ekosisteminde önemli bir isim olan David Bailey, Bitcoin 2026 konferansında konuşmacı olarak yer alacak. Bitcoin haber ve etkinlik alanında uzun yıllardır aktif olan Bailey, Nakamoto Inc.’in Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su olarak kurumsal Bitcoin projelerinde ve medya faaliyetlerinde liderlik yapıyor. Bitcoin Magazine ve Bitcoin konferanslarının büyümesinde kilit rol oynayan Bailey, BTC Inc. ve UTXO Management şirketlerinin tamamının Nakamoto Inc. çatısı altında toplanmasını sağladı. Böylece halka açık bir Bitcoin işletmesi olarak Bitcoin alanında çeşitli varlık yönetimi, danışmanlık ve altyapı hizmetleriyle geniş bir kurumsal çerçeve oluşturdu.

Bitcoin 2026: Las Vegas’ta Kapsamlı Bir Buluşma

Bitcoin 2026 konferansı, 27–29 Nisan tarihlerinde Las Vegas’taki The Venetian’da düzenlenecek. Etkinlik, Bitcoin odaklı inşa sürecine katılan geliştiriciler, yatırımcılar, madenciler, karar vericiler, teknoloji şirketleri ve sektöre yeni adım atan katılımcılar için uluslararası bir buluşma noktası olacak. Farklı seviyelerde giriş imkanları sunulan konferansta, yeni başlayanlara özel genel giriş biletlerinden, profesyonellere ve kurumlara hitap eden üst düzey bilet türlerine kadar çeşitli seçenekler bulunuyor.

Bitcoin Konferanslarında Katılımcı Sayıları Artıyor

Son yıllarda ABD’de düzenlenen Bitcoin konferanslarındaki katılımcı sayılarında önemli bir artış görüldü. 2021’de Miami’de 11 bin, 2022’de yine Miami’de 26 bin, 2023’te 15 bin, 2024’te Nashville’de 22 bin ve 2025 yılında Las Vegas’ta 35 bin kişi bu etkinliklere katıldı. Bu büyüme, Bitcoin topluluğunun ve kurumsal ilginin giderek güçlendiğine işaret ediyor. 2026 etkinliğinin, bugüne kadar yapılanlar arasında en geniş katılımla gerçekleşmesi bekleniyor.

David Bailey’nin Bitcoin Ekosistemindeki Rolü

Bailey’nin liderliğindeki BTC Inc., Bitcoin Magazine gibi uzun soluklu medya platformlarının ve küresel Bitcoin konferanslarının organizasyonunu üstleniyor. Bitcoin for Corporations girişimi ile şirketlere Bitcoin entegrasyonu ve eğitim olanakları sunarak kurumsal benimsemeye katkı sağlıyor. Bailey’nin, Bitcoin ekosistemindeki bu çalışmalar sonucunda uluslararası ölçekte önemli bir iletişim ve iş birliği ağı kurduğu biliniyor.

2026 Bitcoin konferansı, Bitcoin temelleri, açık kaynak geliştirme, kurumsal benimseme, madencilik, enerji, yapay zeka, politika ve kültür gibi farklı alanlarda oturumlar ve atölyeler sunacak. Hem ilk defa katılacaklara hem de Bitcoin ekosisteminde uzun süredir yer alan profesyonellere özel içerikler hazırlanıyor.

Etkinlikte, çeşitli kategorilerde bilet seçenekleri yer alıyor. Genel Giriş biletleriyle katılımcılar ana salon ve fuaye alanına ulaşabilecek. Pro Pass bilet sahipleri, üç gün boyunca profesyonellere özel alanlar, oturumlar ve ağ kurma imkanlarından yararlanabilecek. Daha üst segmentteki Whale Pass ile ise tüm Pro Pass avantajlarına ek olarak, özel davetler, akşam etkinlikleri, özel salonlar ve gurme yiyecek-içecek servisleri sunulacak.

Ayrıca, Bitcoin 2026 After Hours Pass sahibi olanlara Las Vegas genelinde üç ayrı akşam etkinliğine erişim sağlanacak. Her bir etkinlikte iki saatlik açık bar ve konuklarla doğrudan iletişim kurma fırsatları olacak.

Binlerce kişinin katılımının beklendiği Bitcoin 2026’da konuşmacı olarak yer alacak isimler arasında David Bailey de bulunuyor. Diğer önemli konuşmacıların ise önümüzdeki dönemde açıklanması planlanıyor.