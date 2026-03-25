Cardano Yatırımcısı Son Bir Yılda Yüzde 43 Zararda, Kısa Pozisyonlar Rekor Seviyede

Cardano son dönemde piyasa beklentilerinin tersine hareket etmeye devam ediyor. Ağda son bir yılda alım yapan yatırımcıların ortalama getirisi yüzde 43 eksiye düştü ve vadeli işlemler piyasasında açılan kısa pozisyonlar rekor seviyelere ulaştı. Bu durum, geçmişte benzer şartlar oluştuğunda Cardano’nun fiyatında önemli toparlanmalar yaşanabileceğini düşündürüyor.

Cardano Yatırımcıları Ağır Kayıplar Yaşıyor

Veri analiz şirketi Santiment’in MVRV (Market Value to Realized Value) oranına göre, Cardano ağında son bir yıl içinde işlem yapan cüzdanlar şu anda ortalama yüzde 43 zararda bulunuyor. Bu gösterge, yatırımcıların aldığı Cardano’nun mevcut fiyatıyla o varlığın alınan andaki değerini karşılaştırarak genel tabloyu ortaya koyuyor.

Santiment, MVRV’nin bu kadar düşük olduğu aralığı “fırsat bölgesi” olarak tanımlıyor. Geçmiş dönemlerde özellikle 2023 ve 2024 sonlarında bu seviyelere ulaşılması, Cardano’nun fiyatında ciddi toparlanma hareketlerinden önce gerçekleşmişti.

MVRV genellikle sıfıra doğru hareket ediyor. Oranın aşırı negatif olması, genellikle en panik halinde satış yapan yatırımcıların elindeki varlıkları elden çıkardığı anlamına geliyor. Geriye ise uzun vadede elde tutmayı tercih edenler ya da zarar etmeyi göze almış olanlar kalıyor.

Kısa Pozisyonlar Zirvede, Fiyat Baskısı Azalabilir

Diğer yandan, Binance’te Cardano’ya yönelik haftalık ortalama fonlama oranı, Haziran 2023’ten bu yana en negatif seviyede bulunuyor. Fonlama oranları, vadeli işlemlerde açılan uzun ve kısa pozisyonlar arasındaki dengeyi gösteriyor. Oranın bu kadar aşağıda olması, çoğunluğun fiyat düşüşüne oynadığına işaret ediyor ve uzun pozisyon tutanların, kısa pozisyon sahiplerinden ödeme aldığı görülüyor.

Bu tür bir yığılma, genelde tersine bir sinyal olarak değerlendiriliyor. Eğer fiyat yükselmeye başlarsa, kısa pozisyondaki yatırımcılar zararlarını kapatmak için alım yaptığında, yükseliş hızlanabiliyor. Tarihteki veriler, fonlama oranında böyle aşırı negatif uçların daha çok “kısa sıkışması”na yol açtığını, fiyatın düşmesinden ziyade yükselişe zemin hazırladığını gösteriyor.

En son bu iki gösterge geçen yılın ortasında aynı anda aynı seviyeye gelmişti. O dönemde ADA 0,25 dolar civarında işlem görüyordu ve sonraki 18 ayda yaklaşık yüzde 300’lük bir artış yaşamıştı.

Ancak ADA, Eylül ayından bu yana yüzde 71 oranında geriledi. Küresel piyasalar savaş, yüksek enflasyon ve faiz indirimi beklentisinin zayıf olması nedeniyle baskı altında kalmaya devam ediyor. Ayrıca Cardano ağındaki kullanım oranı ve ekosistem büyümesi beklenen düzeye ulaşmadı. Tüm bu gelişmeler fiyatta kalıcı bir yeniden değerleme için yeterli sinyal vermiyor.

Temel veriler bir yana, mevcut piyasa pozisyonlanması en çok dikkat çeken unsur. Son olarak Cardano’nun Salı günü 0,26 dolardan işlem gördüğü ve haftalık bazda yüzde 7 düşüş yaşadığı kaydedildi.