Cardano İçin Cesur Tahmin: ADA Uzun Vadede 10 Dolara Göz Kırpıyor

Kripto para piyasalarında dalgalı seyrin sürdüğü bir dönemde, Cardano (ADA) için yapılan iddialı bir fiyat tahmini yeniden dikkatleri bu projeye çevirdi. Tanınmış kripto analistlerinden Quantum Ascend, teknik göstergeler ve yaklaşan ağ güncellemelerini temel alarak Cardano’nun uzun vadede 10 dolar seviyesine ulaşabileceğini savunuyor. Mevcut fiyatlar dikkate alındığında bu senaryo, ADA için yüzde 2.000’i aşan bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor. Analiste göre bu beklenti, yalnızca grafik formasyonlarına değil, aynı zamanda Cardano ekosisteminde yaşanması beklenen yapısal dönüşümlere dayanıyor.

Teknik Göstergeler ve Tarihsel Benzerlikler Ne Söylüyor?

Quantum Ascend’in analizinde Elliott Dalga Teorisi önemli bir yer tutuyor. Analiste göre Cardano, uzun süredir devam eden yükselen kanal içinde kritik aşamalardan geçti ve şu anda “D fazı” olarak tanımlanan bölgede bulunuyor. Bu aşamanın tamamlanması halinde, fiyatın kanalın üst bandına denk gelen “E fazı”na girmesi bekleniyor. Bu da güçlü bir yükseliş hareketinin kapısını aralayabilir.

Analist ayrıca ADA’nın 2018–2020 dönemindeki fiyat davranışıyla bugünkü yapısının büyük benzerlikler taşıdığına dikkat çekiyor. O dönemde uzun süreli bir yatay ve baskılı seyir sonrası sert bir toparlanma yaşanmıştı. Benzer bir döngünün tekrar etmesi durumunda, Cardano’nun kademeli ama güçlü bir ralliye girebileceği öne sürülüyor. Ancak bu senaryonun gerçekleşmesi için sabır kritik bir unsur olarak öne çıkıyor; zira önceki yükseliş döngüsünün tamamlanması yıllar almıştı.

Midnight, Leios ve Ekosistemi Güçlendiren Yeni Gelişmeler

Cardano için olumlu beklentileri destekleyen en önemli unsurların başında Midnight mainnet geliyor. Gizlilik odaklı bu yan ekosistem, NIGHT token ile şimdiden 1,3 milyar doları aşan bir piyasa değerine ulaşmış durumda. Midnight’ın tam anlamıyla faaliyete geçmesi, Cardano ağına yeni kullanım alanları ve geliştirici ilgisi kazandırabilir.

Bir diğer kritik gelişme ise Leios ölçekleme güncellemesi. Bu yükseltme ile Cardano’nun işlem kapasitesinin ciddi biçimde artması ve birçok katman-1 blokzincirden daha hızlı hale gelmesi hedefleniyor. Ayrıca Bitcoin DeFi entegrasyonu, Tier-1 stabil coin’lerin eklenmesi ve Pyth Oracle gibi altyapı çözümleri, ağın kurumsal ve bireysel kullanıcılar açısından daha cazip hale gelmesini sağlayabilir.

Öte yandan, sektördeki genel eğilimler de Cardano’nun kaderini etkileyebilir. Örneğin son dönemde Ethereum ekosisteminde spot ETF beklentilerinin yeniden güçlenmesi ve Solana ağında artan kurumsal ilgi, yatırımcıların güçlü altyapıya sahip projelere yöneldiğini gösteriyor. Bu eğilim devam ederse, Cardano da teknik gelişmelerini başarıyla hayata geçirdiği ölçüde bu ilgiden pay alabilir.