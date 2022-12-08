Mayıstan bu yana güçlü kalan altcoin'lerin sayısı neredeyse yok denilecek kadar az bir durumda. Bu altcoin ise piyasaya meydan okuyor.

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Tüm kripto paraların aksine Chainlink için Mayıs ayından bu yana gelen süreçte fiyat stabil yapısını korumaya devam etti. Chainlink (LINK) fiyatı 23 Kasım’da azalan bir kama formasyonundan çıktı ve yeni arayışlara başladı. Bu, onu çift haneli rakamlara geri götürecek bir rallinin ilk adımı olabilir.

Mayıstan Bu Yana Seviyesini Koruyor

Chainlink fiyatı geçtiğimiz Mayıs ayından bu yana 6,40 dolar seviyelerine yakın bir bölgede işlem gördü. Chainlink minimum 5,30 dolar fiyatla işlem görürken, en düşük haftalık kapanış 5,80 dolarda gerçekleşti. Kapanıştan hemen sonra, LINK fiyatı bir boğa yutan mum çubuğu (yeşil simge) oluşturdu.

Mum çubuğu ayrıca haftalık zaman diliminde bir yükseliş sapmasını (yeşil çizgi) doğruladı. Chainlink’in fiyat geçmişinde ilk kez haftalık RSI yükseliş sapması yarattı. Bununla birlikte, Chainlink 9,40 dolarda bulunan yatay direnç alanı tarafından üç kez (kırmızı simge) reddedildiği için fiyat hareketi düşüş eğiliminde olabilir.

Sonuç olarak, fiyat hareketi ve haftalık RSI, fiyat tahmini konusunda zıt bir görünüm veriyor. RSI yükseliş eğiliminde ve göstergeler incelendiğinde LINK fiyatının başarılı bir şekilde 8,90 doların üzerine çıkacağını öne sürerken, fiyat hareketine baktığımızda uzun vadeli süreçte 4,40 dolar destek alanına doğru bir düşüşün beklendiğini gösteriyor olabilir.

Dalgası Sayısı Nihai Kırılımı Destekliyor

Dalga sayımı, gelecekteki fiyatın başarılı bir şekilde 9,40 dolar direnç alanının üzerine çıkacağını gösteren bir yükseliş fiyat grafiği gösteriyor olabilir. Bu da haftalık RSI’daki yükseliş sapmasını teyit edebilir. En olası dalga sayımı, LINK fiyatının A-B-C düzeltici bir yapıyı (siyah) tamamladığını gösteriyor. İçinde, C dalgası bir bitiş diyagonaline, dolayısıyla kama şekline dönüştü. Alt dalga sayısı beyaz renkte verilmiş durumda.

Sonuç olarak, Chainlink için yükseliş beklentisi hala olasılıklar arasında yer alıyor. Tersine, 5,52 dolarlık düşük C dalgasının (Kırmızı çizgi) altına düşmek bu yükseliş tahminini geçersiz kılabilir ve fiyat için yeni arayışları tetikleyebilir.