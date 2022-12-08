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Bu Altcoin’in Boğaları Fiyatı Kanatlandırıp Uçurmaya Hazır! İşte Kritik Seviyeler!

Kripto paralar için yılın sonuna yaklaşırken hareketli günler devam ediyor. Yatırımcılar bu altcoin için büyük hamleler yapmaya hazır olabilir.
23:00
8 Aralık 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

TRON (TRX), teknik göstergelerin büyük bir yükseliş trendine işaret etmesiyle daha da yükselmeye hazırlanıyor olabilir. Yazım saatine göre TRX 0,05349 dolar seviyesinde işlem görüyordu ve %38,2 Fib seviyesindeki mevcut direnci aşmaya hazırlanıyormuş gibi duruyordu.

TRX’in Yükseliş Trendi Devam Edecek Mi?

TRX için görünen en erken direnç, %38,2 Fibonacci geri çekilme seviyesindeki (0,05345 dolar) mevcut nokta. Ancak, 4 saatlik grafiklerdeki teknik göstergeler boğaların bu seviyeyi kırabileceğini gösteriyor olabilir.

Özellikle, göreceli güç endeksi (RSI) alt aralıktan tırmandı ve bir yükselişle nötr noktanın biraz üzerine geldi. Bu durum, satış baskısının giderek hafiflediğini ve boğaların mevcut piyasada önemli bir kaldıraca sahip olduğunu gösteriyor olabilir.

Buna göre, denge hacmi (OBV) artan alım baskısına işaret eden artan işlem hacimleri kaydetti. Bu nedenle TRX, 0,05345 dolar seviyesindeki mevcut direncin üzerine çıkabilir. Ardından, boğalar %50 Fib seviyesindeki (0,05377 dolar) yeni hedefe odaklanabilir.

Ancak, 0,05305 dolarlık mevcut desteğin altında bir mum çubuğu kapanışı bu tahmini geçersiz kılabilir. Bu durumda, TRX’in düşmesi halinde yeni destekler 0,05372 dolar ve 0,05341 dolar seviyelerinde bulunabilir.

TRX İçin Geliştirme Faaliyetlerinde Düşüş

TRX de ağırlıklı hissiyatta bir iyileşme kaydetti. Santiment’e göre, ağırlıklı duyarlılık negatif bölgeden geri çekildi ve yazım sırasında nötr oldu. Bu, hissiyatın düşüş eğiliminden kurtulduğunu gösteriyor olabilir. Duyarlılığın olumluya dönmesi ve yükselmesi halinde, güçlü bir yükseliş görünümü TRX’in fiyat artışını daha da artırabilir.

Buna göre, Binance fonlama oranı derin negatif bölgeden yükseldi ve nötr seviyeye tırmandı. Bu durum, TRX türev piyasasının da yükseliş görünümüne doğru ilerlediğini gösteriyor. Tüm bunlar birlikte ele alındığında, ölçütler TRX fiyatlarının daha da yükselmesi için ilave bir alan olduğunu gösteriyor olabilir.

Bununla birlikte, TRX’in geliştirme faaliyeti yazım sırasında düşüşe geçti. Dahası, BTC’ye yönelik herhangi bir düşüş eğilimi, daha fazla fiyat artışını engelleyebilir. Bu nedenle, TRX yatırımcıları BTC’nin performansını yakından izlemeli.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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