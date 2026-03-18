BNB Chain, ERC-8004 tabanlı yapay zekâ ajanlarında pazar liderliğine ulaştı

BNB Chain, ERC-8004 standardı ile geliştirilen zincir üstü yapay zekâ ajanlarının kullanımında sektörde başı çekiyor. Merkeziyetsiz finans ve perakende ticaret çözümleriyle bilinen ağ, kısa sürede toplam dağıtımdaki payını yüzde 40’a yaklaştırarak önemli bir büyüme kaydetti.

ERC-8004 standardında öne çıkan ağlar

Son veriler, BNB Chain’in 39.072 adet ERC-8004 uyumlu yapay zekâ ajanı barındırdığını ve toplam dağıtımda yüzde 39,9 ile ilk sırada yer aldığını gösteriyor. Onu, yaklaşık yarısı kadar dağıtımla Base takip ediyor; Base’in toplamı 19.273 civarında ve pazar payı yüzde 19,7 seviyesinde. Ethereum ise 14.467 ajan ile en büyük üçüncü ağ konumunda ve yüzde 14,8 oranında bir yere sahip.

Ethereum’un merkeziyetsizlik konusundaki güçlü kimliğine rağmen, bu alanda Base ve BNB Chain’in gerisinde kalması dikkat çekiyor. BNB Chain’in mevcut kullanıcı sayısı, Base ve Ethereum’un toplamından yaklaşık 5.300 fazla görünüyor.

Dağılımda ikinci lig ve toplam büyüklük

En çok konuşulan üç ağdan sonra, ERC-8004 kümesinde rekabet belirgin biçimde dağılmış vaziyette. “Others” kategorisi toplamda 8.550 ajanla yüzde 8,8’lik bir pay elde etmiş durumda. Monad 8.339, MegaETH ise 8.131 ajan ile birbirine oldukça yakın sonuçlar sergiliyor. Orta sıralardaki ağlar arası fark, yalnızca birkaç yüz ajan ile sınırlı. Bu nedenle, bu paydaşların kısa vadede Base ile rekabeti mümkün görünmüyor.

Toplamda beş büyük ağ ve diğerlerinin toplamı yaklaşık 97.832 ajana ulaşıyor. Sektörde 100.000 ajanlık önemli bir eşiğe yaklaşılmış olsa da bu rakama henüz ulaşılmadı.

ERC-8004 standardının anlamı ve ekosisteme etkisi

ERC-8004, zincir üstü otonom yapay zekâ ajanlarının kaydedilmesi, kimliklendirilmesi ve akıllı sözleşmelerle etkileşimi için özel olarak geliştirilmiş bir token standardı olarak tanımlanıyor. Bu alan yeni olsa da, farklı ağların benimsediği paylar, geliştirici ilgisi ve teknik altyapı bakımından önemli bir gösterge niteliği taşıyor.

BNB Chain’in ERC-8004 pazarındaki güçlü hakimiyeti, ağı yapay zekâ tabanlı uygulamalar tarafında öne çıkarıyor. Bu durum, geliştiricilerin yeni standarda uyum sürecinde BNB Chain’i tercih ettiğine işaret ediyor.

Öte yandan, pazarın gelecekte nasıl şekilleneceği ayrı bir konu. Yeni standartlar genellikle ilk dönemde belirli ağlarda yoğunlaşsa da zamanla araçların olgunlaşması ve yeni çözümlerle dağılımda değişimler görülebiliyor. Mevcut rakamlar geliştiricilerin şu anki tercihlerini ortaya koyarken, uzun vadede bu tablonun değişip değişmeyeceği henüz kesinleşmiş değil.