Ethereum Yükselişini Sürdürürken 2.400 Dolar Direncine Yaklaştı

Ethereum fiyatı, son günlerdeki güçlü çıkışın ardından 2.300–2.400 dolar bandındaki önemli direnç bölgesini test etti. Piyasa hacminin ve katılımının artmasıyla birlikte Ethereum, uzun süreli yatay hareketten yükselişe geçti ve kısa vadede önemli teknik seviyeleri yeniden gündeme taşıdı.

Yükseliş Hamlesi Güç Kazandı

Ethereum fiyatında gözlenen yükseliş, önceki konsolidasyon aralığının aşılmasıyla ivme kazandı. Kripto piyasasında aktif olarak işlem yapan Trader Symba, fiyatın bu çıkışın ardından yüzde 19’a yakın artış gösterdiğini ve 2.200 dolar seviyesinin yeniden destek olarak öne çıktığını belirtti. 2.400 dolar ise yeni direnç olarak öne çıktı. Eğer bu fiyat seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanabilirse, 2.500–2.600 dolar aralığı bir sonraki hedef olabilir.

2.400 Dolar Direnci ve Olası Senaryolar

Analist Ted Pillows’a göre, Ethereum şu anda tarihi olarak satıcıların devreye girdiği 2.400 dolar civarındaki bölgeye yaklaşıyor.

Bu noktada fiyatın kısa süreli bir yükselişle bu seviyenin üzerine çıkıp ardından hızlıca geri çekilebileceği, yani alım dalgasının yorulabileceği ifade edildi.

Grafikler, bu bölgede kâr realizasyonu ve kısa pozisyon açma eğiliminin artabileceğini gösteriyor.

CME Gap ve Aşağı Yönlü Riskler

Piyasa tarafında dikkat çeken bir diğer unsur ise, Chicago Mercantile Exchange (CME) işlemlerinde aşağıda açık kalan fiyat boşluğu oldu. Crypto Chiefs tarafından paylaşılan verilere göre bu açık yaklaşık yüzde 8’lik bir aşağı yönlü potansiyeli işaret ediyor. Tarihsel olarak, CME üzerinde oluşan fiyat boşluklarının ilerleyen süreçte kapanma eğilimi gösterdiği görülüyor. Bu nedenle, Ethereum kısa vadede yükselişini sürdürse de geri çekilme olasılığı gündemde kalmaya devam ediyor.

Piyasada Büyük Yatırımcıların Pozisyonları

Türev piyasasında faaliyet gösteren Max Crypto’nun paylaştığı güncel bilgilere göre, bir büyük yatırımcı Ethereum’da toplam 22,4 milyon dolarlık short pozisyon açtı.

Bazı büyük yatırımcıların fiyatın düşeceğini öngördüğü ve bu yönde pozisyon aldığı aktarıldı.

Fakat fiyat yükselişini sürdürürse, bu tür büyük pozisyonların tasfiyesi ile birlikte yukarı yönlü hareket daha da hızlanabilir. Tersi durumda ise, başarısız direnç denemeleri bu short pozisyonların lehine sonuç verebilir.

Kritik Teknik Seviyeler ve Güncel Görünüm

Ethereum’un kısa vadeli grafiklerinde 2.350–2.400 dolar bölgesinde konsolidasyon devam ediyor. Hemen altında 2.250 dolar ve güçlü destek olarak 2.200 dolar seviyeleri ön plana çıkıyor. Teknik anlamda destek ve direnç seviyeleri şu şekilde öne çıkıyor:

Destek: 2.200–2.250 dolar aralığı

Temel direnç: 2.400 dolar

Yukarı yönlü hedef: 2.500–2.600 dolar arası

Aşağı yönlü risk alanı (CME gap): Mevcut fiyatın yaklaşık yüzde 8 altında

Bu gelişmelerin ortasında Ethereum fiyatı haber yayına hazırlandığı sırada 2.332 dolar civarında işlem gördü. Piyasanın bundan sonraki hareketinde, tahmin ve spekülasyonlardan ziyade fiyatın kilit seviyelerindeki hareketi belirleyici olacak.