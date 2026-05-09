BlackRock iki yeni tokenizasyon fonu için başvuru yaptı toplam büyüklük 10 milyar doları aştı

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden BlackRock, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yaptığı iki yeni başvuru ile blokzincir tabanlı yatırım ürünlerindeki hamlelerini hızlandırdı. Son başvurular, şirketin 2024’te piyasaya sürdüğü tokenlaştırılmış para piyasası fonu BUIDL’den bu yana blokzincir altyapılı ürünlerde en büyük adımı olarak değerlendiriliyor.

İki yeni fonun ayrıntıları

Başvurulardan ilki, BlackRock Daily Reinvestment Stablecoin Reserve Vehicle isimli bir fonun kurulmasına dair planları içeriyor. Bu fon nakit, kısa vadeli ABD Hazine tahvilleri ve hazineye dayalı gecelik repo sözleşmelerini portföyünde bulunduracak. Katılımcılara blokzincir üzerinde “OnChain Hisseler” sunulması öngörülüyor. Hissedarlık kayıtlarını ise Securitize Transfer Agent LLC yönetecek. Hangi blokzincirlerin kullanılacağı açıklanmazken, fona giriş için 3 milyon dolarlık asgari yatırım şartı, yalnızca kurumsal yatırımcılara hitap edildiğini gösteriyor.

İkinci başvuru, yaklaşık 7 milyar dolar büyüklüğündeki BlackRock Select Treasury Based Liquidity Fund (BSTBL) adlı para piyasası fonuna ilişkin. BNY Mellon Investment Servicing, Ethereum üzerinden ERC-20 token standardıyla hissedar kayıtlarını tutacak. Böylece ilk kez BlackRock’un en büyük nakit yönetimi ürünlerinden biri doğrudan halka açık bir blokzincire taşınmış olacak.

BlackRock’un tokenizasyon stratejisi

BlackRock, 2024’te Securitize firmasıyla ortaklık kurarak hayata geçirdiği BUIDL fonuyla tokenlaştırılmış geleneksel finans ürünlerinde öncü rol üstlendi. BUIDL fonu kısa sürede 2,5 milyar dolar büyüklüğe ulaşırken, kredi teminatı ve kaldıraçlı işlem gibi yan kullanım alanları ile beklentilerin üzerinde kurumsal talep gördü.

BlackRock CEO’su Larry Fink, blokzincir tabanlı mutabakatların işlemleri hızlandırabileceğini, işlem döngülerini kısaltacağını ve 7/24 ticarete olanak sunarken, sermaye piyasalarında şeffaflık getireceğini savunuyor. Son başvurular, şirketin bu öngörüyü ölçekli ve bilinçli biçimde hayata geçirmeye başladığına işaret ediyor.

Her iki yeni fonun da SEC onayı henüz alınmış değil ve resmi bir lansman tarihi açıklanmadı.

Tokenize varlık pazarında büyüme ivmesi

Yapılan başvurular, reel varlıkların tokenizasyonu olarak bilinen RWA (Real World Asset) pazarının yıllık bazda üç kat büyüyerek 30 milyar dolar seviyesinin üzerine çıktığı döneme denk geliyor. Boston Consulting Group ile Ripple’ın ortak projeksiyonuna göre RWA pazarının 2033’te 18,9 trilyon dolara ulaşabileceği öngörülüyor.

Tokenize ABD Hazine tahvilleri, Mayıs 2026 itibariyle toplamda 14 milyar dolara yükselerek kurumsal portföylerde blokzincir tabanlı sabit getirili ürünlere ilgide belirgin bir artış gösteriyor. Büyük finans kurumları arasında BlackRock ve Circle, zincir üzerindeki hazine ürünlerinin yaygınlaşmasında başı çekiyor. Pazarın yarısından fazlası, yaklaşık 8 milyar dolarla Ethereum üzerinde yer alıyor.

Küresel ölçekte 14 trilyon dolarlık varlık yöneten BlackRock, RWA alanında adım atan ilk büyük kurum değil. Ancak tek bir günde yapılan iki ayrı başvurunun, regülasyon otoriteleri ve sektördeki diğer oyuncular tarafından, kurumsal blokzincir yatırımlarının ciddiyetine dair güçlü bir sinyal olarak değerlendirildiği belirtiliyor.