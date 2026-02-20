Bitdeer Hisselerinde Düşüş: 300 Milyon Dolarlık Dönüştürülebilir Tahvil Hamlesi Sonrası Piyasa Tepkisi

Singapur merkezli Bitdeer, Bitcoin madenciliği ve yapay zeka altyapısı alanında faaliyet gösteriyor. Şirketin son dönemde duyurduğu 300 milyon dolarlık dönüştürülebilir tahvil ihracı, piyasalarda sert bir satış dalgası yarattı. Bitdeer’in bu hamlesinin ardından hisse fiyatlarında kayda değer bir düşüş gerçekleşti.

Dönüştürülebilir Tahvil İhracı ve Detaylar

Bitdeer, 2032 vadeli 300 milyon dolar değerinde dönüştürülebilir üst düzey tahvil ihraç edeceğini açıkladı. Ayrıca yatırımcılara, ek 45 milyon dolarlık tahvil satın alma opsiyonu da sunulacak. Tahvillerin yılda iki kez faiz ödemesi öngörülüyor. Şirket bu yılın nisan ayında da benzer bir şekilde 150 milyon dolarlık dönüştürülebilir tahvil çıkarmış ve bunun ardından hisselerinde sert düşüşler yaşanmıştı.

Kaynak Kullanımı ve Şirketin Hedefleri

Bitdeer, elde edilecek finansmanla veri merkezi kapasitesinin artırılması, yapay zeka bulut hizmetlerinin büyütülmesi, kripto madencilik cihazı geliştirilmesi ve genel işletme giderlerinin desteklenmesini planlıyor. Şirket, dönüştürülebilir tahvil ihracı ile fon çeşitliliği sağlamayı amaçlarken; yeni finansman araçları üzerinden büyüme planlarını sürdürmek istiyor.

Piyasa Tepkisi ve Hisse Fiyatlarındaki Değişim

Bitdeer hisseleri, duyurunun ardından borsada bir günde 17,38 oranında değer kaybederek 7,94 dolara geriledi. İşlem sonrası saatlerde de hafif bir kayıp daha yaşandı. Yılın başından bu yana hisse toplamda yaklaşık yüzde 29 düşerken, ocak ayında ulaşılan 26 dolarlık rekor seviyenin oldukça altında kaldı.

Dönüştürülebilir tahviller, uzun vadede mevcut hissedarlar açısından potansiyel seyreltme riski barındırıyor. Şirketin hisse fiyatı yükseldiğinde, tahvil sahiplerinin borçlarını hisseye çevirmesiyle toplam hisse sayısı artabiliyor ve mevcut pay sahipleri üzerinde baskı oluşabiliyor. Bu nedenle yatırımcıların sıklıkla temkinli davrandığı görülüyor.

Seyreltmeyi Sınırlandırma Planları ve Ek Gelişmeler

Bitdeer, aynı zamanda 2029 vadeli mevcut dönüştürülebilir tahvillerinin bir kısmını geri almayı amaçlayan doğrudan hisse satışı yoluyla ilave bir finansman çalışması daha başlattı. Bu kapsamda, “capped call” adı verilen ve dönüştürülebilir tahvillerle ilgili seyreltme riskine karşı koruma sağlamayı hedefleyen türev işlemleri yapılması planlanıyor.

Şirket ayrıca, kısa süre önce Bitcoin madenciliğinde kullanılmak üzere geliştirdiği yeni jenerasyon SEAL03 çipinin başarılı şekilde test edildiğini açıkladı.

Bitdeer tarafından yapılan açıklamada, yeni finansman kapsamında elde edilen gelirin şirketi daha rekabetçi kılacak altyapı yatırımlarına ve operasyonel büyümeye aktarılacağı dile getirildi.