Winvest — Bitcoin investment
Kripto ParaKripto-Yapay Zeka

Bitdeer Hisselerinde Düşüş: 300 Milyon Dolarlık Dönüştürülebilir Tahvil Hamlesi Sonrası Piyasa Tepkisi

Özet

  • Bitdeer, dönüştürülebilir tahvil ihracıyla piyasadan ek finansman sağlamayı hedefliyor.
  • Bu adım, hisse fiyatlarında düşüşe ve yatırımcılar arasında seyreltme endişesine yol açtı.
  • Şirket, yeni yatırımlar ve geliştirdiği madencilik çipiyle operasyonlarını büyütmeyi planlıyor.
COINTURK
COINTURK

Singapur merkezli Bitdeer, Bitcoin madenciliği ve yapay zeka altyapısı alanında faaliyet gösteriyor. Şirketin son dönemde duyurduğu 300 milyon dolarlık dönüştürülebilir tahvil ihracı, piyasalarda sert bir satış dalgası yarattı. Bitdeer’in bu hamlesinin ardından hisse fiyatlarında kayda değer bir düşüş gerçekleşti.

İçindekiler
1 Dönüştürülebilir Tahvil İhracı ve Detaylar
2 Kaynak Kullanımı ve Şirketin Hedefleri
3 Piyasa Tepkisi ve Hisse Fiyatlarındaki Değişim
4 Seyreltmeyi Sınırlandırma Planları ve Ek Gelişmeler

Dönüştürülebilir Tahvil İhracı ve Detaylar

Bitdeer, 2032 vadeli 300 milyon dolar değerinde dönüştürülebilir üst düzey tahvil ihraç edeceğini açıkladı. Ayrıca yatırımcılara, ek 45 milyon dolarlık tahvil satın alma opsiyonu da sunulacak. Tahvillerin yılda iki kez faiz ödemesi öngörülüyor. Şirket bu yılın nisan ayında da benzer bir şekilde 150 milyon dolarlık dönüştürülebilir tahvil çıkarmış ve bunun ardından hisselerinde sert düşüşler yaşanmıştı.

Kaynak Kullanımı ve Şirketin Hedefleri

Bitdeer, elde edilecek finansmanla veri merkezi kapasitesinin artırılması, yapay zeka bulut hizmetlerinin büyütülmesi, kripto madencilik cihazı geliştirilmesi ve genel işletme giderlerinin desteklenmesini planlıyor. Şirket, dönüştürülebilir tahvil ihracı ile fon çeşitliliği sağlamayı amaçlarken; yeni finansman araçları üzerinden büyüme planlarını sürdürmek istiyor.

Piyasa Tepkisi ve Hisse Fiyatlarındaki Değişim

Bitdeer hisseleri, duyurunun ardından borsada bir günde 17,38 oranında değer kaybederek 7,94 dolara geriledi. İşlem sonrası saatlerde de hafif bir kayıp daha yaşandı. Yılın başından bu yana hisse toplamda yaklaşık yüzde 29 düşerken, ocak ayında ulaşılan 26 dolarlık rekor seviyenin oldukça altında kaldı.

Dönüştürülebilir tahviller, uzun vadede mevcut hissedarlar açısından potansiyel seyreltme riski barındırıyor. Şirketin hisse fiyatı yükseldiğinde, tahvil sahiplerinin borçlarını hisseye çevirmesiyle toplam hisse sayısı artabiliyor ve mevcut pay sahipleri üzerinde baskı oluşabiliyor. Bu nedenle yatırımcıların sıklıkla temkinli davrandığı görülüyor.

Seyreltmeyi Sınırlandırma Planları ve Ek Gelişmeler

Bitdeer, aynı zamanda 2029 vadeli mevcut dönüştürülebilir tahvillerinin bir kısmını geri almayı amaçlayan doğrudan hisse satışı yoluyla ilave bir finansman çalışması daha başlattı. Bu kapsamda, “capped call” adı verilen ve dönüştürülebilir tahvillerle ilgili seyreltme riskine karşı koruma sağlamayı hedefleyen türev işlemleri yapılması planlanıyor.

Şirket ayrıca, kısa süre önce Bitcoin madenciliğinde kullanılmak üzere geliştirdiği yeni jenerasyon SEAL03 çipinin başarılı şekilde test edildiğini açıkladı.

Bitdeer tarafından yapılan açıklamada, yeni finansman kapsamında elde edilen gelirin şirketi daha rekabetçi kılacak altyapı yatırımlarına ve operasyonel büyümeye aktarılacağı dile getirildi.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Büyük Gün Bugün, Artık Kripto Paralar Dakikaları Sayıyor

Kripto Para Piyasasında 100 Günde 730 Milyar Dolarlık Sert Kayba Dikkat Çekildi

Bitcoin’de Uzun Vadeli Yatırımcılar Son Döngüde Tarihi Seviyelere Ulaştı

Fiyata Bakmayın: SEC Başkanı’ndan Kripto Para Yatırımcısına Ezber Bozan Uyarı

Kripto Para Dünyasının “Kader Anı”: Nisan Ayında Her Şey Değişiyor

Bitcoin, Tarihi Destek Seviyesinin Altına Gerileyerek Döngüsel Güç Sinyallerinde Zayıfladı

Japonya’nın En Büyük Aracı Kurumları Kriptoya Hazırlanıyor: Bitcoin’e Yeni Düzenleme Yolda

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Sui ETF’leri ABD’de İşleme Başladı: Açılış Hacmi Beklentilerin Çok Altında Kaldı
Bir Sonraki Yazı Aave’den Akılalmaz Rekor: Bir Ayda Tam İki Katına Çıktı!
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Aave’den Akılalmaz Rekor: Bir Ayda Tam İki Katına Çıktı!
Gerçek Dünya Varlıkları (RWA)
Sui ETF’leri ABD’de İşleme Başladı: Açılış Hacmi Beklentilerin Çok Altında Kaldı
Web3
Bitcoin Balinalarının Binance’e Aktardığı Miktar 2024’ten Bu Yana Zirvede
BITCOIN (BTC)
CLARITY Act İmzalanmadan Önce Alınabileceği İddia Edilen 3 Kripto
Kripto Para Hukuku
Büyük Gün Bugün, Artık Kripto Paralar Dakikaları Sayıyor
Kripto Para
Lost your password?