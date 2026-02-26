Winvest — Bitcoin investment
BITCOIN (BTC)

Bitcoin’in Önündeki “Çelik Duvar”: 72.000 Dolar Aşılacak mı?

Özet

  • Bitcoin 69.000 dolara yükselerek 571 milyon dolarlık dev bir likidasyona yol açtı.
  • ETF girişleri ve kripto hisselerindeki artış piyasada genel bir toparlanma sağladı.
  • Analistler 72.000 ve 78.000 dolar dirençleri aşılmadan tam yükselişin başlamayacağını öngörüyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Kripto para piyasası bir haftalık sert satış baskısının ardından 25 Şubat itibarıyla yönünü yukarı çevirerek nefes kesen bir geri dönüşe imza attı. Bitcoin’in %6 değer kazanarak 2021 yılındaki tarihi zirvesi olan 69.000 dolar seviyesine ulaşması, piyasada devasa bir likidasyon dalgasını tetikledi. Toplamda 571 milyon dolarlık pozisyonun silindiği bu hareketlilik, yatırımcılar arasında Korku ve Açgözlülük Endeksi’ni 18 puana yükselterek moral tazeledi.

İçindekiler
1 Likidasyon Fırtınası ve ETF Dopingi
2 Kritik Direnç Hatları ve Analist Uyarıları

Likidasyon Fırtınası ve ETF Dopingi

Piyasadaki bu ani yükselişin arkasında yatan temel motivasyon, yeni bir regülasyon haberi veya makroekonomik gelişmeden ziyade teknik bir sıkışma olarak kayıtlara geçti. Fiyatların düşeceğine dair bahis oynayan 132 binden fazla “ayı” yatırımcısı, ani yükselişle birlikte kısa pozisyonlarını kapatmak zorunda kaldı. Yaşanan 571 milyon dolarlık kaybın %85’inden fazlasını bu kısa pozisyonlar oluştururken, Bitcoin tek başına 231 milyon dolarlık, Ethereum ise 202 milyon dolarlık likidasyon hacmiyle başı çekti.

Spot Bitcoin ETF kanadından gelen güçlü kurumsal talep, yükselişin yakıtı olmaya devam ediyor. 25 Şubat tarihinde ETF’lere giren 506,6 milyon dolarlık net nakit akışı, toplam giriş miktarını 54,57 milyar dolara taşıdı. Kurumsal paranın bu istikrarlı girişi, bireysel yatırımcıların panik satışlarını dengeleyerek piyasanın tabanını sağlamlaştırdı.

Bu iyimser hava sadece lider kripto varlıkla sınırlı kalmadı; Ethereum, Solana ve XRP gibi altcoin projeleri %6 ile %12 arasında değişen değer artışları yakaladı. Kripto odaklı hisse senetlerinde de benzer bir ralli gözlemlendi; Coinbase %14, MicroStrategy %9 ve Circle %34 oranında prim yaparak günü kapattı. Özellikle Circle’ın güçlü bilançosu kripto para ekosistemine olan güveni perçinledi.

Kritik Direnç Hatları ve Analist Uyarıları

Yükselişin yarattığı heyecana rağmen uzmanlar, piyasanın henüz tamamen “boğa” fazına girdiğini söylemek için erken olduğu görüşünde birleşiyor. Ünlü analist Joel Kruger, mevcut durumun halen bir ayı piyasası düzeltmesi olabileceği konusunda piyasa katılımcılarını uyarıyor. Bitcoin’in kalıcı bir yükseliş trendi başlatabilmesi için öncelikle 70.000 – 72.000 dolar aralığındaki zorlu direnç bölgesini aşması gerekiyor.

Geçmiş verilere bakıldığında, Bitcoin’in bu bölgeden üç kez reddedildiği ve her seferinde 65.000 doların altına sarktığı görülüyor. Bir diğer kritik eşik ise on-chain veri akışlarına göre belirlenen 78.000 dolar seviyesi olarak işaret ediliyor. Bu rakam, varlığın adil değerini yansıtan bir mihenk taşı kabul edilirken, bu seviyenin üzerindeki kapanışlar gerçek bir momentum değişiminin kanıtı sayılacak.

Şu anki tabloda piyasa bir karar aşamasında bulunuyor. Eğer 72.000 dolarlık baraj aşılamazsa, fiyatın bir süre daha yatay seyretmesi veya konsolidasyon sürecine girmesi bekleniyor. Yatırımcıların bu belirsiz süreçte likidite dengelerini korumaları ve ani volatilite artışlarına karşı hazırlıklı olmaları hayati önem taşıyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Kripto Para Piyasasında Kısa Pozisyonlar Yoğun Baskı Altında: Likidasyonlar Rekor Seviyede

Bitcoin’de 70.000 Dolara Yaklaşan Yükseliş: Piyasa Toparlıyor mu, Yoksa Geçici Bir Tepki mi?

Dogecoin (DOGE) ve BNB Fiyat Tahmini 26 Şubat

Benjamin Cowen 2 Aylık Kripto Para Rotasını Paylaştı, Düşüş(Yükseliş Ne Zaman?

ADA, LINK ve AVAX Hareketlendi! BTC Tekrar 68.000 Dolar

Strategy Hisseleri Kısa Pozisyonlarda Öne Çıkıyor, Bitcoin Yükselişiyle Hız Kazandı

PIPPIN ve SOL Coin Kaç Dolar Olacak? Güncel Bitcoin Hedefi Kaç Dolar?

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı Ethereum İçin Kuantum Direnci Gündemde: Vitalik Buterin Geleceğe Yönelik Yol Haritasını Paylaştı
Bir Sonraki Yazı XRP’de Milyon Dolarlık Sıkışma: Gizli Hedefi Analistler Açıkladı!
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

XRP’de Milyon Dolarlık Sıkışma: Gizli Hedefi Analistler Açıkladı!
Genel
Ethereum İçin Kuantum Direnci Gündemde: Vitalik Buterin Geleceğe Yönelik Yol Haritasını Paylaştı
Ethereum (ETH)
Kripto Para Piyasasında Kısa Pozisyonlar Yoğun Baskı Altında: Likidasyonlar Rekor Seviyede
BITCOIN (BTC) Ethereum (ETH)
Bitcoin’in Döngüsel Yapısı Yineleme Gösteriyor: Zincir Üzerindeki Veriler Ne Anlatıyor?
Kripto Para
Bitcoin Balina Satışları Zayıflıyor, ABD Spot Talebi Toparlanıyor
Kripto Para
Lost your password?