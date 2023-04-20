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Dün sabah saatlerinden bu yana yeniden düşüşe geçen lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 29.000 dolar seviyesinin altına geriledi. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, BTC’deki düşüşlerin etkisiyle değer kayıplarına hız kazandırdı. Kripto para endüstrisinin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,21 trilyon dolar seviyesine geriledi. Kripto para analisti Michaël van de Poppe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile piyasadaki son durumu değerlendirdi.

Bitcoin’deki Düşüşler Devam Edecek mi?

Bitcoin (BTC), son günlerde kaydettiği değer kayıpları ile birlikte düşüş yönlü bir ivme yakaladı ve 29.000 dolar seviyesinin altına geriledi. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, son günlerde değer kayıplarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıplarının ardından 1950 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para endüstrisinin toplam piyasa değeri, CMC verilerine göre 1,21 trilyon dolar seviyesine geriledi. Ayrıca kripto para piyasasındaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 125 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti

Kripto para analisti Michaël van de Poppe, BTC‘deki bu düşüş devam ederken Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile piyasadaki son durumu değerlendirdi ve BTC adına yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek olası fiyat seviyelerine işaret etti. Analist, lider kripto para birimi Bitcoin’in 29.300 dolar seviyesini aşamamasının yeni bir düşüşe neden olduğunu dile getirerek düşüşlerin devam etmesi ihtimalini değerlendirdi. Analiste göre Bitcoin’deki değer kayıplarının devam etmesi durumuda yakın vadede 28.500 dolar oldukça kritik bir öneme sahip.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.