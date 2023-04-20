Elliott Dalga Teorisi, akıllı sözleşme platformları arasında en üst sıralarda yer alan ve bu yazının hazırlandığı sırada 0,42 dolar civarında fiyatlanan popüler altcoin projesinin 0,55 doları hedeflediğini gösteriyor.

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Elliott Dalga Teorisi’nin sağladığı veriler, akıllı sözleşme platformları arasında en üst sıralarda yer alan ve bu yazının hazırlandığı sırada 0,42 dolar civarında fiyatlanan Cardano‘nun (ADA) 0,55 doları hedeflediğini gösteriyor.

Cardano ve Elliott Dalga Teorisi

Finansal piyasalarda yinelenen formasyonları tanımlayan Elliott Dalga Teorisi, Cardano ağının yerel varlığı ADA‘nın kısa süre önce üçüncü dalgasını tamamladığını ve şu anda dördüncü dalganın tam ortasında olduğunu gösteriyor. Bu adımda, formasyonun beşinci dalgasının birinci dalgada görülene benzer şekilde önemli bir yükselişe neden olması beklenir.

Finansal piyasaların “dalgalar” olarak bilinen öngörülebilir kalıplar içinde hareket ettiği varsayımı ile ortaya çıkan Elliott Dalga Teorisi, yatırımcılar tarafından fiyat trendlerini tahmin etmek için kullanılan popüler bir teknik analiz aracıdır. Cardano söz konusu olduğunda, üçüncü dalganın tamamlanması tipik olarak güçlü bir yukarı yönlü ivme anlamına gelirken, devam etmekte olan dördüncü dalga bir sonraki ralli öncesinde düzeltme dönemini temsil etmektedir.

Bu noktada Elliott Dalga Teorisi yatırımcılar arasında güçlü bir takipçi kitlesine sahip olsa da piyasa hareketleri konusunda sapmaz bir öngörü aracı olmadığını belirtmek gerekiyor. Piyasa koşulları, yatırımcı duyarlılığı ve dış faktörlerle bu tahminleri gerçekleşmesini etkileyebilmektedir. Bu nedenle, yatırımcılar herhangi bir yatırım kararı almadan önce potansiyel riskleri ve ödülleri dikkatle değerlendirerek formasyonun ortaya koyduğu 0,55 dolar hedefine ihtiyatla yaklaşmaları gerekiyor.

ADA Fiyatında Son Durum

Cardano ağının yerel varlığı ADA, bu yazının hazırlandığı sırada gün içinde kaydettiği yüzde 0,64 yükselişle 0,4187 dolardan işlem görüyor. Veriler popüler altcoin’in değerini son 7 günde ve 30 günde sırasıyla yüzde 2,13 ve yüzde 28,15 artırdığını gösteriyor.

Öte yandan ADA’da tüm zamanların en yüksek seviyesinin 2 Eylül 2021 tarihinde 3,09 dolarla kaydedildiğini ve altcoin‘in güncel fiyatlarla bu fiyat seviyesinin yüzde 86,49 altında fiyatlandığını belirtelim.