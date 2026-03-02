Bitcoin ve Kripto Piyasasında Avrupa Bankalarından Euro Stablecoin Girişimi

Avrupa’nın önde gelen büyük bankalarını bir araya getiren Qivalis konsorsiyumu, euro destekli bir stabilcoin geliştirmek için yürüttüğü çalışmalarda son aşamaya yaklaştı. ING, UniCredit ve kısa süre önce katılım gösteren BBVA’nın da içinde yer aldığı konsorsiyum, kripto para borsaları ve likidite sağlayıcılarla anlaşmalarını hızlandırmış durumda. Projede hedeflenen lansman tarihi ise 2026’nın ikinci yarısı olarak belirlendi.

Qivalis’in Kuruluşu ve Katılımcı Bankalar

Qivalis, Eylül 2025’te CaixaBank, Danske Bank, Raiffeisen Bank International, KBC, SEB, DekaBank ve Banca Sella’nın da dahil olduğu dokuz banka ile duyurulmuştu. Son gelişmelerle birlikte ING, UniCredit ve BBVA da sürece resmi olarak dahil oldu. Avrupa bankacılık sektöründe oldukça etkili olan bu kurumlar stabilcoin alanında ortak hareket ediyor.

Avrupa Merkezli Regülasyon ve Piyasalara Etkisi

Qivalis’in üst düzey yöneticisi Jan Sell, projenin temel hedefinin, şu anda dijital varlık piyasasında hakimiyet kuran ABD doları bazlı tokenlara regüle edilmiş bir Avrupa alternatifi sunmak olduğunu belirtiyor. Daha önce Coinbase Almanya’nın yöneticiliğini yapan Sell, işbirliği görüşmelerinin yalnızca Avrupa ile sınırlı olmadığına işaret ediyor. Potansiyel ortaklarda aranan temel kriter ise Avrupa Birliği’nin Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) çerçevesine uyum sağlanması. Bu amaçla İspanya merkezli Bit2Me borsası gibi MiCA lisansına sahip platformlarla temasların sürdüğü ifade ediliyor.

Konsorsiyumun geliştirdiği stabilcoin, euroya birebir bağlı olacak şekilde tasarlandı. Piyasada ağırlık kazanan ABD dolarına endeksli tokenlar karşısında, Avrupa içinde hız kazanan dijital ödemelere katkı sağlayacak yeni bir işlem altyapısı sunulması hedefleniyor.

Rezerv Modeli ve Gerçek Zamanlı Ödeme Hedefi

Qivalis yöneticileri, tokenın arkasındaki rezerv yapısının şeffaf ve temkinli şekilde kurgulandığını aktarıyor. Tasarlanan modele göre, stabilcoinin en az yüzde 40’ı bankalarda mevduat olarak tutulacak. Rezervin kalan bölümü ise farklı euro bölgesi ülkelerince kısa vadeli ve yüksek kredili devlet tahvillerine yatırılacak. Bu yolla tek bir ülkenin riskine maruz kalınmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca, yeni geliştirilen token 7/24 anlık itfa desteği sunacak şekilde yapılandırılıyor. Avrupa bankalarının özellikle çapraz sınır ödemelerinde ve küresel ticari işlemlerde, dijital varlık tabanlı bu ödeme çözümünü stratejik olarak ön plana çıkardığı aktarılıyor.

Bankalar tarafından açıklanan bu hedefler, Avrupa finans ekosisteminde kripto para teknolojilerinin düzenlenmiş ve sürdürülebilir biçimde yaygınlaşmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Buna ek olarak, Blockchain.com ile Ondo Finance arasındaki yeni ortaklık sonucu, Avrupa’daki kullanıcıların blokzincir üzerinden tokenize edilmiş ABD hisse senetleri ve borsa yatırım fonlarına erişiminin genişletildiği belirtildi. Bu gelişme, geleneksel finansal ürünlerin dijital varlık ekosistemine entegrasyonu açısından talebin arttığını gösteriyor.