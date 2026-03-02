Winvest — Bitcoin investment
Kurumsal Kripto Para Raporu ve Altcoin ETF Rakamları

Özet

  • CoinShares tarafından derlenen verilere göre geçen hafta kripto para yatırım ürünlerine 1 milyar dolarlık giriş oldu. Bitcoin 881 milyon dolar ile girişlerde başı çekerken Ethereum 117 milyon dolarla ikinci sırada.
  • Solana geçen hafta 53,8 milyon dolar giriş gördü ve 2026 boyunca 156 milyon dolarlık net giriş kaydetti. Chainlink 3,4 milyon dolar ile net giriş serisini devam ettiriyor.
  • Trump 19:00'da İran halkına seslenecek. ABD S&P İmalat PMI Nihai Açıklanan: 51,6 (Tahmin 51,4, Önceki 51,2) geldi. PMI büyümesi istihdam cephesindeki toparlanmanın devam edebileceğini gösteriyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
ABD piyasaları savaş nedeniyle satıcılı açıldı ancak hisse senetleri gerilerken Bitcoin 66 bin dolara geri döndü. CoinShares geçtiğimiz haftanın kurumsal kripto para yatırım raporunu yayınladı. Şimdi hem raporunun detaylarını hem de kripto paralarda güncel durumu ele alacağız.

İçindekiler
1 Kripto Para Raporu
2 Altcoin ETF Rakamları

Kripto Para Raporu

CoinShares tarafından derlenen verilere göre geçen hafta kripto para yatırım ürünlerine 1 milyar dolarlık giriş oldu. Bitcoin 881 milyon dolar ile girişlerde başı çekerken Ethereum 117 milyon dolarla ikinci sırada.

Geçtiğimiz Cumartesi günü (28 Şubat) ABD ve İsrail, İran’a yönelik geniş çaplı bir hava operasyonu başlattı. Trump bu operasyonu “Epic Fury” (Destansı Öfke) olarak adlandırdı. Şimdiyse kaynaklar ABD Başkanı Donald Trump’ın bugün (2 Mart 2026) TSİ 19:00’da (11 AM EST) Beyaz Saray’dan İran halkına hitaben bir konuşma yapacağını haber veriyor. Biraz önce gelen sıcak bilgi önümüzdeki saatlerin performansını etkileyecektir. Trump, hafta sonu yayınladığı videolarda İran halkına “kendi kaderinizi elinize alın” ve “yönetimi devralın” çağrısı yapmıştı.

Kurumsal yatırımcıların kripto para piyasalarındaki durumunu gösteren rapora dönersek girişlerin 957 milyon doları Amerika’dan geldi. Kanada, Almanya ve İsviçre ise listenin devamında kendine yer buldu. Geride bıraktığımı haftada yaşanan 1 milyar dolarlık giriş toplam 4 milyar dolarlık beş haftalık çıkış serisinin noktalanması anlamına geldiğinden önemli.

“Makro açıdan, piyasa duyarlılığındaki değişimi tek bir katalizöre atfetmek zor. Ancak, önceki fiyat zayıflığı, önemli teknik seviyelerin altında kırılma ve büyük Bitcoin yatırımcılarının yeniden birikimi bu tersine dönüşe katkıda bulunmuş görünüyor.

Daha anekdotik bir düzeyde, son zamanlarda müşterilerle yapılan görüşmeler, varlık sınıfına maruz kalmayı azaltmaktan ziyade, neredeyse tamamen giriş noktalarını belirlemeye odaklandı.” – CoinShares

Altcoin ETF Rakamları

ETH Ocak ortasından bugüne en büyük girişini gördü. Fakat son giriş haftasına rağmen hem BTC hem ETH yıllık bazda ekside (net çıkış yılı) kalmaya devam devam ediyor. Peki altcoinlerde son durum ne? Solana geçen hafta 53,8 milyon dolar giriş gördü ve 2026 boyunca 156 milyon dolarlık net giriş kaydetti. Chainlink 3,4 milyon dolar ile net giriş serisini devam ettiriyor.

Diğer detaylar yukarıdaki gibi. Şimdi gözler bugün borsa düşerken Bitcoin’in yaşadığı cılız yükselişin ETF kanalında ne türden sonuçlar doğurduğunda olacak.

ABD S&P İmalat PMI Nihai Açıklanan: 51,6 (Tahmin 51,4, Önceki 51,2) geldi. PMI büyümesi istihdam cephesindeki toparlanmanın devam edebileceğini gösteriyor. Cuma günkü işsizlik rakamları da son 2 aydır gelen güçlü iş verilerini teyit ederse faiz indirimleri Temmuz ayından bile ileri ötelenebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

