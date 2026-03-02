ABD Piyasa Açılışı Öncesi Son Durum, Kripto Para Beklentileri 2 Mart

ABD Savaş Bakanı yazı hazırlandığı sırada açıklamalarına devam ediyor. İran’a yapılan büyük saldırının ardından ABD piyasa açılışı bekleniyor ve bu hafta son derece yoğun geçecek. Tek iyi haber piyasanın 2 kötü gelişmeyi fiyatlarken çektiği acının sona erecek olması. Hem tarifeler hem de savaşla ilgili korku artık “yüzleştiğimiz gerçeklere” dönüştü. Bitcoin düşüşü bu yüzden duruldu.

ABD Piyasaları ve Kripto

Korku fiyatlanır ve olaylar gerçekleştiğinde volatilite dengelenir. İran’a saldıracağını, Hamaney’i öldüreceğini haftalardır söyleyen Trump piyasaları buna hazırladı. Haftalardır İran’a saldırının eli kulağında olduğunu ve 1 Mart itibariyle son tarihin dolacağından bahsediyorduk. Trump haftalar önce 1 Mart tarihini vermiş “İranlılar bu son tarihten haberdar” dedikten sonra tarihi herkese duyurmuştu. Sonuç olarak Hamaney öldü ve İran vadettiği kadar güçlü bir cevap vermedi. Bu aşamadan sonra Trump’ın görüşme çağrısının ciddiye alınıp toplantılara başlanıldığını görebiliriz.

Piyasalara bakacak olursak hisse senetleri düştü ve dolar yükseldi. Petrol son 4 yılın en yüksek seviyesine tırmandı ve küresel ekonomiye enflasyon yükü getirmesinden endişe ediliyor. Trump 1 yıldır enerji fiyatlarını aşağı çekip enflasyonu dengelediğini söyleyip bununla övünüyordu. İstihdam toparlanıyor, enflasyon yapışkan kalmaya devam ediyorken eğer bu sebepten enflasyon artışı başlarsa Temmuz ayında bile faiz indirimi görmeyebiliriz. Piyasa henüz bunu fiyatlamış değil.

Asya ve Avrupa piyasaları da düşerken, S&P 500 vadeli işlemleri %1,1 geriledi. İran kıyılarındaki ve dünya petrolünün yaklaşık beşte birini taşıyan kritik bir geçiş yolu olan Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapatılması Brent ham petrolü %8 artışla varil başına 79 dolara çekti. Avrupa’da doğal gaz fiyatları %38’e kadar yükselerek Ağustos 2023’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Altın 5.400 dolara yaklaşırken yatırımcılar enerji fiyatlarındaki artışın Federal Rezerv’in faiz oranlarını düşürme olasılığını azaltıp azaltmayacağını değerlendirirken, Hazine tahvillerinin getirileri yükseldi.

Önemli Gelişmeler 2 Mart

Yazı hazırladığı sırada Lübnan’daki hedeflere ağır saldırılar başladı. ABD Savaş Bakanı 4-5 haftalık zaman diliminin değişebileceğini açıkladı. Gölgede kalsa da halen daha gümrük tarifeleriyle ilgili tartışmalar devam ediyor. AB gereksiz yere (yasaların Trump’a bu hakkı vermediği ortadayken) ABD’ye yüz milyarlarca dolar ödemek istemiyor. Çin ve diğerlerinin de gereksiz ödeme yapmak yerine işi restleşmeye götürme riski var.

17:45’te ABD S&P İmalat PMI verileri gelecek ve beklenti 51,4. Önceki aya göre artış bekleniyor ve bu da istihdamda güçlenme için fayda sağlarken faiz indirimleri için iyi olmayacak.

19:00’da Trump madalya töreninde olacak. 21:30’da ABD Başkanı imza töreninde ancak bu basına kapalı. 22:00 ve 00:00’da Trump’ın politika toplantısı var.

Bugün Pocket Network (POKT) muhasebe hatasından etkilenen noderunners ve stakerlara ödeme yapacak. Ronin’in Cambria ön satışı var ve genel piyasa açısında başka bir planlı önemli gelişme yok.