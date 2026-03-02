Winvest — Bitcoin investment
EkonomiKripto Para

ABD Piyasa Açılışı Öncesi Son Durum, Kripto Para Beklentileri 2 Mart

Özet

  • Asya ve Avrupa piyasaları da düşerken, S&P 500 vadeli işlemleri %1,1 geriledi. Hürmüz Boğazı kapandığı için Brent ham petrolü %8 artışla varil başına 79 dolara tırmandı.
  • Altın 5.400 dolara yaklaşırken yatırımcılar enerji fiyatlarındaki artışın Federal Rezerv'in faiz oranlarını düşürme olasılığını azaltıp azaltmayacağını değerlendiriyor.
  • 19:00’da Trump madalya töreninde olacak. 21:30’da ABD Başkanı imza töreninde ancak bu basına kapalı. 22:00 ve 00:00’da Trump’ın politika toplantısı var.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

ABD Savaş Bakanı yazı hazırlandığı sırada açıklamalarına devam ediyor. İran’a yapılan büyük saldırının ardından ABD piyasa açılışı bekleniyor ve bu hafta son derece yoğun geçecek. Tek iyi haber piyasanın 2 kötü gelişmeyi fiyatlarken çektiği acının sona erecek olması. Hem tarifeler hem de savaşla ilgili korku artık “yüzleştiğimiz gerçeklere” dönüştü. Bitcoin düşüşü bu yüzden duruldu.

İçindekiler
1 ABD Piyasaları ve Kripto
2 Önemli Gelişmeler 2 Mart

ABD Piyasaları ve Kripto

Korku fiyatlanır ve olaylar gerçekleştiğinde volatilite dengelenir. İran’a saldıracağını, Hamaney’i öldüreceğini haftalardır söyleyen Trump piyasaları buna hazırladı. Haftalardır İran’a saldırının eli kulağında olduğunu ve 1 Mart itibariyle son tarihin dolacağından bahsediyorduk. Trump haftalar önce 1 Mart tarihini vermiş “İranlılar bu son tarihten haberdar” dedikten sonra tarihi herkese duyurmuştu. Sonuç olarak Hamaney öldü ve İran vadettiği kadar güçlü bir cevap vermedi. Bu aşamadan sonra Trump’ın görüşme çağrısının ciddiye alınıp toplantılara başlanıldığını görebiliriz.

Piyasalara bakacak olursak hisse senetleri düştü ve dolar yükseldi. Petrol son 4 yılın en yüksek seviyesine tırmandı ve küresel ekonomiye enflasyon yükü getirmesinden endişe ediliyor. Trump 1 yıldır enerji fiyatlarını aşağı çekip enflasyonu dengelediğini söyleyip bununla övünüyordu. İstihdam toparlanıyor, enflasyon yapışkan kalmaya devam ediyorken eğer bu sebepten enflasyon artışı başlarsa Temmuz ayında bile faiz indirimi görmeyebiliriz. Piyasa henüz bunu fiyatlamış değil.

Asya ve Avrupa piyasaları da düşerken, S&P 500 vadeli işlemleri %1,1 geriledi. İran kıyılarındaki ve dünya petrolünün yaklaşık beşte birini taşıyan kritik bir geçiş yolu olan Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapatılması Brent ham petrolü %8 artışla varil başına 79 dolara çekti. Avrupa’da doğal gaz fiyatları %38’e kadar yükselerek Ağustos 2023’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Altın 5.400 dolara yaklaşırken yatırımcılar enerji fiyatlarındaki artışın Federal Rezerv’in faiz oranlarını düşürme olasılığını azaltıp azaltmayacağını değerlendirirken, Hazine tahvillerinin getirileri yükseldi.

Önemli Gelişmeler 2 Mart

Yazı hazırladığı sırada Lübnan’daki hedeflere ağır saldırılar başladı. ABD Savaş Bakanı 4-5 haftalık zaman diliminin değişebileceğini açıkladı. Gölgede kalsa da halen daha gümrük tarifeleriyle ilgili tartışmalar devam ediyor. AB gereksiz yere (yasaların Trump’a bu hakkı vermediği ortadayken) ABD’ye yüz milyarlarca dolar ödemek istemiyor. Çin ve diğerlerinin de gereksiz ödeme yapmak yerine işi restleşmeye götürme riski var.

17:45’te ABD S&P İmalat PMI verileri gelecek ve beklenti 51,4. Önceki aya göre artış bekleniyor ve bu da istihdamda güçlenme için fayda sağlarken faiz indirimleri için iyi olmayacak.

19:00’da Trump madalya töreninde olacak. 21:30’da ABD Başkanı imza töreninde ancak bu basına kapalı. 22:00 ve 00:00’da Trump’ın politika toplantısı var.

Bugün Pocket Network (POKT) muhasebe hatasından etkilenen noderunners ve stakerlara ödeme yapacak. Ronin’in Cambria ön satışı var ve genel piyasa açısında başka bir planlı önemli gelişme yok.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin Güçlü Duruşunu Korurken Küresel Likidite ve Fiyat Hareketsizliği Dikkat Çekiyor

Kurumsal Kripto Para Raporu ve Altcoin ETF Rakamları

Bitcoin Fiyatında Fed’in Olası Adımları ve İran Geriliminin Etkisi Tartışılıyor

Bitcoin Ve Kripto Piyasasında Block Street BSB Tokeni Tanıttı

Bitcoin Ve XRP Topluluğu X Platformundaki Yeni Reklam Etiketi Kuralını Tartışıyor

Son Dakika: AK Partiden Kripto Para Vergi Kanunu Teklifi

Bitcoin Fiyatında Yükseliş İddiaları Mart Ayında Odağı Yükseltiyor

TAGGED: , , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Bitcoin ve Blockchain: Hong Kong ile Şanghay Arasında Ticaret Finansmanında Yeni Dönem
Bir Sonraki Yazı Bitcoin ve Kripto Piyasasında Avrupa Bankalarından Euro Stablecoin Girişimi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin Güçlü Duruşunu Korurken Küresel Likidite ve Fiyat Hareketsizliği Dikkat Çekiyor
Kripto Para
Kurumsal Kripto Para Raporu ve Altcoin ETF Rakamları
Kripto Para
Bitcoin ve Kripto Piyasasında Avrupa Bankalarından Euro Stablecoin Girişimi
STABILCOIN
Bitcoin ve Blockchain: Hong Kong ile Şanghay Arasında Ticaret Finansmanında Yeni Dönem
BLOCKCHAIN
Bitcoin Fiyatında Fed’in Olası Adımları ve İran Geriliminin Etkisi Tartışılıyor
Kripto Para
Lost your password?