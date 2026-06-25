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BITCOIN (BTC)

Bitcoin opsiyonlarında savunma öne çıktı! Piyasa hangi riske odaklandı?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin opsiyonlarında düşüşe karşı korunma talebi güçlü kalmayı sürdürdü.
  • 📉 Deribit ve IBIT verileri, yatırımcıların kısa vadeli risklere odaklandığını gösterdi.
  • 🏢 Strategy hisselerinde sert kayıp görülse de $BTC bağlantılı daha ağır bir kriz fiyatlanmadı.
  • 🧭 Anchorage Digital verilerine göre piyasa, yakın vadeli belirsizlikleri izlemeyi sürdürdü.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Anchorage Digital’in araştırma birimi yöneticisi David Lawant tarafından paylaşılan yeni rapora göre, Bitcoin opsiyonlarında aşağı yönlü risklere karşı korunma talebi yüksek seyrediyor. Çalışma, hem kripto odaklı yatırımcıların hem de borsa yatırım fonu tarafındaki katılımcıların düşüşe karşı koruma arayışını sürdürdüğüne işaret etti.

İçindekiler
1 Üç piyasa birlikte incelendi
2 Kısa vadeli risk algısı öne çıkıyor
3 Strategy tarafında baskı var, ancak panik sinyali yok

Üç piyasa birlikte incelendi

Rapor, Deribit, BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust ürünü IBIT ve Strategy hissesi MSTR üzerindeki opsiyon işlemlerini birlikte değerlendirdi. Anchorage Digital, bu üç alanın bir arada ele alınmasının kripto yerel yatırımcılar, kurumsal aktörler ve bireysel yatırımcıların eğilimini tek bir piyasaya kıyasla daha geniş çerçevede göstermeye yardımcı olduğunu belirtti.

Anchorage Digital, dijital varlıklar alanında saklama, alım satım ve altyapı hizmetleri sunan ABD merkezli bir finans şirketi olarak biliniyor. Rapora göre hem Deribit hem de IBIT opsiyon piyasasında put eğilimi yüksek kaldı. Bu tablo, yatırımcıların yeni yükseliş beklentisinden çok aşağı yönlü risklere karşı prim ödeyerek pozisyon aldığını gösterdi.

Raporun bulgularına göre savunmacı konumlanma, IBIT tarihindeki yüzde 82’lik dilime ve Deribit’in son beş yıllık geçmişindeki yüzde 84’lük dilime çıktı.

Kısa vadeli risk algısı öne çıkıyor

Araştırma, 2026 boyunca Bitcoin opsiyonlarında dikkat çekici bir oynaklık yapısına da işaret etti. Buna göre piyasa, gelecek bir haftaya ilişkin zımni oynaklığı, gelecek bir aya göre yılın neredeyse yarısında daha yüksek fiyatladı. Rapor, bu ters yapının tarihsel olarak aralıklı ve kısa süreli görüldüğünü, ancak bu kez makroekonomik, jeopolitik ve kriptoya özgü gelişmelerin art arda gelmesiyle daha belirgin hale geldiğini kaydetti.

Bu görünüm, opsiyon yatırımcılarının net bir yön tahmini yapmak yerine kısa vadeli belirsizlikleri yönetmeye öncelik verdiğini düşündürüyor. Lawant, bir aylık zımni oynaklığın yeniden bir haftalık seviyenin üstüne çıkmasının, piyasanın yakın risklerin ötesine daha rahat bakmaya başladığına işaret edebileceğini aktardı.

Strategy tarafında baskı var, ancak panik sinyali yok

Anchorage Digital’in analizi, Strategy cephesinde temkinli bir duruş olduğunu ancak yatırımcıların şimdilik ağır bir aşağı yönlü senaryoyu fiyatlamadığını da ortaya koydu. Şirketin imtiyazlı ve adi hisselerindeki son zayıflığa rağmen opsiyon piyasasında önceki sert düzeltme dönemlerinde görülen stres seviyelerine henüz ulaşılamadığı belirtildi.

Strategy’nin süresiz imtiyazlı hissesi STRC, 22 Haziran’da 82.53 dolara kadar gerileyerek 100 dolarlık nominal değerinin yaklaşık yüzde 17 altını gördü. Şirketin nakit rezervlerini 1.3 milyar dolara çıkardığını açıklamasının ardından hissede kısmi toparlanma yaşandı. Perşembe günü itibarıyla STRC yaklaşık 77 dolar seviyesinde işlem gördü ve nominal değerin yaklaşık yüzde 23 altında kaldı.

Zayıflık yalnızca STRC ile sınırlı kalmadı. Yahoo Finance verilerine göre Strategy’nin adi hissesi MSTR de son bir yılda yaklaşık yüzde 78 geriledi ve perşembe günü 87 dolar civarında işlem gördü.

Buna karşın rapor, MSTR opsiyonlarındaki put eğiliminin zorunlu kaldıraç azaltımı ya da daha geniş çaplı bir kriz korkusuyla ilişkilendirilen seviyelere ulaşmadığını vurguladı. Michael Saylor’ın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Strategy, 2020’de kurumsal Bitcoin hazine modelini öne çıkaran şirketlerden biri olmuştu. Şirketin bilançosunda 847,363 BTC bulunuyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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