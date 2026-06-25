Bitcoin 2024 yılının en düşük seviyesi olan 58 bin dolara gerilerken, analistler 55 bin ve 68 bin dolar aralığına dikkat çekiyor

Bitcoin, 58 bin dolara gerileyerek uzun vadeli güç yasası modellerinin tarihsel olarak döngü dipleriyle ilişkilendirdiği bir bölgeye indi. Veriler bu seviyenin kesin dip olduğunu göstermiyor, ancak fiyatın 2014’ten bu yana büyük düşüş dönemlerinde öne çıkan bir aralığa girdiğine işaret ediyor.

Güç yasası modeli hangi seviyelere işaret ediyor

Analist Giovanni’nin Bitcoin güç yasası modeline göre ağın uzun vadeli eğilim fiyatı yaklaşık 135 bin dolar seviyesinde bulunuyor. Bu çerçevede 58 bin dolarlık son düşüş, Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyesinin yaklaşık %54 altında ve uzun vadeli trendin 1,22 standart sapma altında işlem gördüğünü ortaya koyuyor.

Giovanni’ye göre önceki döngü dipleri 2012, 2015, 2019, 2020 ve 2022 yıllarında benzer bir istatistiksel aralıkta oluştu. Bu nedenle son geri çekilme, uzun vadeli büyüme eğiliminin bozulmasından çok, tarihsel olarak derin ayı piyasası diplerine karşılık gelen bir bölgeye işaret ediyor.

Model, sıkça izlenen eksi 1 standart sapma desteğini yaklaşık 68 bin dolar, daha güçlü tarihsel tabanı ise 55 bin dolar civarında hesaplıyor. Giovanni ayrıca, güç yasasının geçersiz sayılabilmesi için Bitcoin’in yaklaşık 17 bin doların altında bir yıldan uzun süre kalması gerektiğini kaydetti.

Mini sözlük: Güç yasası modeli, Bitcoin fiyatını zamanla büyüyen uzun vadeli bir eğriye göre değerlendiren istatistiksel bir yaklaşımdır. Standart sapma ise fiyatın bu uzun vadeli eğilimden ne kadar uzaklaştığını ölçmek için kullanılır.

Aynı yönde sinyal veren ikinci gösterge de dikkat çekti. Bitcoin’in güç yasası kantil değeri %6,2’ye geriledi. Bu da varlığın, modele göre tarihsel gözlemlerin yaklaşık %94’ünden daha ucuz bir bölgede bulunduğunu gösteriyor. Benzer okumalar daha önce 2015, 2020 ve 2023 döngü diplerinde görülmüştü.

Satış baskısı ve kısa vadeli eşikler

Piyasadaki sert düşüşte Binance üzerindeki yoğun satışların etkili olduğu aktarıldı. Saatlik taker satış hacmi 2,1 milyar dolara ulaştı. New York piyasalarının açılmasının ardından gelen bir sonraki saatte ise 1,9 milyar dolarlık ek satış görüldü. Bu tablo, 4 Mayıs’tan bu yana borsadaki en güçlü saatlik satış baskısı olarak kayda geçti.

Bu sert hareket, kaldıraçlı uzun Bitcoin pozisyonlarında 300 milyon doların üzerinde tasfiyeye yol açtı. Ardından fiyat 60 bin dolara doğru toparlandı. Analize göre günlük kapanışın yeniden 60 bin doların üzerine çıkması, bir saatlik, dört saatlik ve günlük grafiklerde gelişen RSI pozitif uyumsuzluğunu koruyabilir. Bu görünüm, fiyat daha düşük dipler üretse de satış ivmesinin zayıfladığına işaret ediyor.

Vadeli işlem yatırımcısı Byzantine General, 58 bin dolara gerileyen hareketin kaldıraçlı uzun pozisyonları temizlediğini ve aynı zamanda yeni kısa pozisyonları çektiğini belirtiyor. Ona göre günlük kapanışın 60 bin doların üzerinde gerçekleşmesi, Bitcoin’de yerel dip oluştuğu görüşünü güçlendirebilir.

Yukarıda 68 bin, aşağıda 55 bin dolar bölgesi öne çıkıyor

Türev piyasa verileri, bir sonraki önemli destek alanının 55 bin dolar olduğunu gösteriyor. Yukarı yönlü senaryoda ise 65 bin ile 68 bin dolar aralığı başlıca ilgi bölgesi olarak öne çıkıyor. Verilere göre 65 bin dolar civarında 4 milyar doların üzerinde kısa pozisyon tasfiyesi kümelenirken, 55 bin doların altında bu rakam yaklaşık 1 milyar dolar seviyesinde kalıyor.

Seviye Öne çıkan veri 60 bin dolar Günlük kapanışta kısa vadeli görünüm için kritik eşik 65 bin dolar 4 milyar doların üzerinde kısa pozisyon tasfiyesi birikimi 68 bin dolar Yukarı yönlü iç likidite ve ek ilgi bölgesi 54 bin ile 55 bin dolar Gerçekleşen fiyat ve tarihsel destek alanı

Buna karşılık günlük kapanışın 60 bin doların altında kalması, hem kısa hem uzun vadeli grafiklerde düşüş eğilimini güçlendirebilir. Bu durumda odak 55 bin dolara kayacak. Söz konusu bölge, Eylül 2024 haftalık aralık dibinin ve yaklaşık 54 bin dolardaki gerçekleşen fiyat seviyesinin kesiştiği alan olarak öne çıkıyor.

Gerçekleşen fiyat, zincir üstündeki tüm coinlerin ortalama maliyetini izleyen bir gösterge olarak biliniyor. Bu seviye, 2014’ten bu yana Bitcoin’deki her büyük ayı piyasası dibinde destek işlevi gördü. Bu nedenle satış baskısının sürmesi halinde 54 bin ile 55 bin dolar aralığı piyasada yakından izlenebilir.