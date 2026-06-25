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BINANCE COIN (BNB)

BNB 560 dolar bölgesine yeniden çekildi! Sıradaki hamlede neler yaşanabilir?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 BNB, kritik 560 dolar desteğine yeniden geriledi ve piyasa bu bölgeyi yakından izliyor.
  • 📊 Aylık grafikte 550 ile 700 dolar bandındaki sıkışma, yeni bir yön hareketi beklentisini canlı tutuyor.
  • 🪙 Analistler, $BNB için 675 ile 690 dolar direncinin kısa vadede belirleyici olacağını vurguluyor.
  • 🌍 Binance, MiCA başvurusunu Yunanistan’dan çekti ve süreci başka bir AB ülkesine taşımayı planlıyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

BNB, son dönemde yeniden yatırımcıların yakından izlediği bir fiyat aralığına döndü. Piyasa gözlemlerini paylaşan analistler, varlığın geçmişte güçlü yükselişlerin zeminini oluşturan bölgelere yeniden yaklaştığını belirtti. Son zirvelerinden geri çekilen BNB, bir süredir geniş bir bant içinde yatay seyir izliyor.

İçindekiler
1 Ana bantta dengelenme sürüyor
2 Kısa vadede 560 ile 570 dolar desteği öne çıkıyor
3 Binance cephesinde Avrupa planı değişti

Ana bantta dengelenme sürüyor

Aylık grafiklerde öne çıkan tabloya göre BNB, 1.300 doların üzerindeki tüm zamanların en yüksek seviyesinden sonra geri çekildi ve şu anda 550 ile 700 dolar arasında geniş bir aralıkta işlem görüyor. Mevcut fiyatın bu bandın orta bölümüne yakın seyretmesi, bazı piyasa katılımcıları tarafından birikim evresi olarak değerlendiriliyor.

Analist Aman’a göre BNB’de uzun süredir devam eden sıkışma yapısı dikkat çekiyor. Geçmiş dönemlerde benzer görünümün ardından sert yön hareketleri görülmüştü. Bu nedenle piyasa, mevcut yatay görünümün yeni bir kırılmanın hazırlığı olup olmadığını izliyor.

BNB fiyatının mevcut direnç bölgesini aşması halinde bir sonraki yükseliş hedefinin 800 ile 900 dolar aralığı olabileceği, ardından 1.000 dolar seviyesinin gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.

Göreceli güç endeksi olarak bilinen RSI göstergesi ise yaklaşık 40 seviyesinde bulunuyor. Bu görünüm, ivmenin zayıfladığını gösterse de tek başına belirgin bir düşüş sinyali üretmiyor. Analistler, RSI’ın 50 eşiğine yaklaşmasının kısa ve orta vadeli yön açısından kritik olabileceğini aktardı.

Mini sözlük: RSI, fiyat hareketlerinin hızını ve gücünü ölçmek için kullanılan teknik bir göstergedir. Genellikle 30 altı aşırı satış, 70 üzeri ise aşırı alım bölgesi olarak izlenir; ancak tek başına kesin yön göstermez.

Kısa vadede 560 ile 570 dolar desteği öne çıkıyor

Daha kısa vadeli grafiklerde ise görünüm daha temkinli okunuyor. Analist Sjuul, BNB’nin başarısız kalan kırılma denemesinin ardından yeniden önemli bir destek alanına çekildiğini söyledi. 12 saatlik grafikte 560 ile 570 dolar bölgesinin birden fazla kez alıcıların devreye girdiği alan olduğu görülüyor.

Şubat ayından bu yana fiyatın bu bölgeye her yaklaşmasında tepki alımları dikkat çekti. Buna karşılık 675 ile 690 dolar aralığı güçlü direnç bölgesi olmayı sürdürüyor. Son yükseliş denemesi kısa süreliğine başarılı görünse de devamı gelmedi ve ardından sert geri çekilme yaşandı. Bu hareket, piyasada yukarı yönlü tuzak olarak yorumlandı.

Binance cephesinde Avrupa planı değişti

Fiyat hareketleriyle eş zamanlı olarak Binance tarafında Avrupa operasyonlarına ilişkin düzenleyici bir gelişme de öne çıktı. Dünyanın en büyük kripto varlık borsalarından biri olan Binance, MiCA düzenlemeleri kapsamında Yunanistan’daki lisans başvurusunu geri çektiğini ve başka bir Avrupa Birliği ülkesinde yetkilendirme arayışına yöneleceğini açıkladı.

Binance, MiCA lisans başvurusunu Yunanistan’da geri çektiğini ve yetkilendirme sürecini başka bir AB üyesi ülkede sürdüreceğini bildirdi.

Şirket, bu kararın Yunanistan’daki lisans süreci ve takvimin yeniden değerlendirilmesinin ardından alındığını belirtti. Binance’e göre Avrupa pazarı önemini koruyor ve şirket, MiCA kurallarına uyum doğrultusunda adımlar atmayı sürdürecek. Borsa, lisansı önümüzdeki aylarda almayı beklediğini ve 1 Temmuz öncesinde gerekli uyum adımlarını tamamlayacağını da ifade etti.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
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