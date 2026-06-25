Uniswap web uygulamasında kod gerektirmeyen token açık artırma aracını kullanıma açtı

Uniswap Labs, projelerin zincir üstünde doğrudan token satışı yapabilmesi için web uygulamasına kod gerektirmeyen yeni bir açık artırma aracı ekledi. Yeni sistem, teknik bilgiye ihtiyaç duymadan fon toplamak isteyen ekiplerin tarayıcı üzerinden token satışı başlatmasına imkan tanıyor.

Süreç tarayıcı üzerinden ilerliyor

Araç, yönlendirmeli bir kurulum akışıyla çalışıyor. Ekipler token bilgilerini giriyor, açık artırma ayarlarını belirliyor, likidite havuzunu özelleştiriyor ve satışı doğrudan tarayıcıdan başlatabiliyor. Böylece ayrı bir altyapı geliştirme zorunluluğu ortadan kalkarken, token ihracı ile ilk likidite oluşturma süreci aynı sistem içinde bir araya geliyor.

Uniswap Labs, yeni aracın zincir üstü doğrudan token satışlarını kolaylaştırdığını ve bot kaynaklı son an işlemlerinin etkisini azaltmayı hedefleyen tek fiyatlı bir yapı sunduğunu aktardı.

Satış tamamlandığında likidite doğrudan bir Uniswap havuzuna aktarılıyor. Bu yapı, projelere aynı sistem içinde hem işlem çifti hem de fiyat keşfi süreci sağlıyor. Böylece Uniswap, merkeziyetsiz borsa hizmetlerinin ötesine geçerek token ihracı alanındaki varlığını da genişletmiş oldu.

Açık artırma mekanizması nasıl işliyor

Yeni özellik, Uniswap’in Continuous Clearing Auction adı verilen mekanizmasına dayanıyor. Katılımcılar toplam bütçelerini ve token başına ödemeye razı oldukları azami fiyatı giriyor. Teklifler tek blokta sonuçlanmak yerine birden fazla blok boyunca işleniyor ve uygun katılımcılara verdikleri fiyatlara göre dağıtım yapılıyor.

Mini sözlük: Continuous Clearing Auction, tekliflerin tek bir anda değil belirli bir zaman aralığına yayılarak işlendiği açık artırma modelidir. Bu yapıda başarılı katılımcılar, süreç sonunda oluşan aynı nihai temizleme fiyatından işlem görür.

Açık artırma sona erdiğinde başarılı olan tüm katılımcılar aynı nihai temizleme fiyatını ödüyor. Uniswap, tekliflerin zamana yayılmasının botların ve son anda girilen işlemlerin sağlayabileceği avantajı azaltmasının beklendiğini belirtiyor.

Katılımcılar bütçelerini ve token başına azami fiyatlarını baştan belirliyor, süreç tamamlandığında ise kazanan herkes aynı kapanış fiyatından alım yapıyor.

Önceki satışlar dikkat çekti

Şirket, bu modeli daha önce Aztec token satışı örneğiyle öne çıkarmıştı. Söz konusu satışta 191 ülkeden 17.000 teklif sahibi yer aldı ve toplam 59 milyon dolar toplandı. Açıklanan verilere göre satış fiyatı taban seviyenin belirgin biçimde üzerinde oluştu.

Uniswap üzerinde daha önce düzenlenen bazı açık artırmalar da yüksek katılımla sonuçlandı. Cap Labs’in $CAP satışı 1.002 benzersiz teklif aldı, 5,5 kat fazla talep gördü, 106 milyon dolar FDV ile kapandı ve 16,4 milyon dolarlık taahhüt topladı. STRATO için yapılan bir başka Continuous Clearing Auction ise Uniswap tarihindeki en büyük dördüncü açık artırma oldu.

Satış Öne çıkan veri Sonuç Aztec 17.000 teklif sahibi, 191 ülke 59 milyon dolar toplandı $CAP 1.002 benzersiz teklif, 5,5 kat fazla talep 16,4 milyon dolar taahhüt, 106 milyon dolar FDV STRATO Continuous Clearing Auction kullanıldı Uniswap tarihindeki en büyük dördüncü açık artırma oldu

Rekabet alanı genişliyor

Tarayıcı tabanlı bu sistemin devreye alınmasıyla Uniswap, token lansman platformlarıyla daha doğrudan rekabete girmiş görünüyor. Yeni aracın, özellikle küçük ekipler için token ihracındaki teknik engelleri düşürdüğü ve fiyat keşfini daha geniş katılımcı talebine dayandırmayı amaçladığı aktarılıyor.

Bu adımın, DeFi alanında token ihracı süreçlerini etkileyebileceği ve rakip platformların da benzer kod gerektirmeyen açık artırma sistemleri geliştirmesine yol açabileceği değerlendiriliyor.