Kayıt Banner
UNISWAP (UNI)

Uniswap web uygulamasında kod gerektirmeyen token açık artırma aracını kullanıma açtı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Uniswap, web uygulamasında zincir üstü token satışı için kod gerektirmeyen yeni bir araç açtı.
  • 📌 Yeni sistemde teklif süreci birden fazla bloğa yayılıyor ve katılımcılar aynı kapanış fiyatından alım yapıyor.
  • 💰 Aztec satışında 191 ülkeden 17.000 teklif geldi ve 59 milyon dolar toplandı, bu modelin dikkat çekmesini sağladı.
  • ⚙️ DeFi tarafında $UNI ekosistemi için bu adım, token ihracı ile likidite oluşturmayı tek süreçte birleştiriyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Uniswap Labs, projelerin zincir üstünde doğrudan token satışı yapabilmesi için web uygulamasına kod gerektirmeyen yeni bir açık artırma aracı ekledi. Yeni sistem, teknik bilgiye ihtiyaç duymadan fon toplamak isteyen ekiplerin tarayıcı üzerinden token satışı başlatmasına imkan tanıyor.

İçindekiler
1 Süreç tarayıcı üzerinden ilerliyor
2 Açık artırma mekanizması nasıl işliyor
3 Önceki satışlar dikkat çekti
4 Rekabet alanı genişliyor

Süreç tarayıcı üzerinden ilerliyor

Araç, yönlendirmeli bir kurulum akışıyla çalışıyor. Ekipler token bilgilerini giriyor, açık artırma ayarlarını belirliyor, likidite havuzunu özelleştiriyor ve satışı doğrudan tarayıcıdan başlatabiliyor. Böylece ayrı bir altyapı geliştirme zorunluluğu ortadan kalkarken, token ihracı ile ilk likidite oluşturma süreci aynı sistem içinde bir araya geliyor.

Uniswap Labs, yeni aracın zincir üstü doğrudan token satışlarını kolaylaştırdığını ve bot kaynaklı son an işlemlerinin etkisini azaltmayı hedefleyen tek fiyatlı bir yapı sunduğunu aktardı.

Satış tamamlandığında likidite doğrudan bir Uniswap havuzuna aktarılıyor. Bu yapı, projelere aynı sistem içinde hem işlem çifti hem de fiyat keşfi süreci sağlıyor. Böylece Uniswap, merkeziyetsiz borsa hizmetlerinin ötesine geçerek token ihracı alanındaki varlığını da genişletmiş oldu.

Açık artırma mekanizması nasıl işliyor

Yeni özellik, Uniswap’in Continuous Clearing Auction adı verilen mekanizmasına dayanıyor. Katılımcılar toplam bütçelerini ve token başına ödemeye razı oldukları azami fiyatı giriyor. Teklifler tek blokta sonuçlanmak yerine birden fazla blok boyunca işleniyor ve uygun katılımcılara verdikleri fiyatlara göre dağıtım yapılıyor.

Mini sözlük: Continuous Clearing Auction, tekliflerin tek bir anda değil belirli bir zaman aralığına yayılarak işlendiği açık artırma modelidir. Bu yapıda başarılı katılımcılar, süreç sonunda oluşan aynı nihai temizleme fiyatından işlem görür.

Açık artırma sona erdiğinde başarılı olan tüm katılımcılar aynı nihai temizleme fiyatını ödüyor. Uniswap, tekliflerin zamana yayılmasının botların ve son anda girilen işlemlerin sağlayabileceği avantajı azaltmasının beklendiğini belirtiyor.

Katılımcılar bütçelerini ve token başına azami fiyatlarını baştan belirliyor, süreç tamamlandığında ise kazanan herkes aynı kapanış fiyatından alım yapıyor.

Önceki satışlar dikkat çekti

Şirket, bu modeli daha önce Aztec token satışı örneğiyle öne çıkarmıştı. Söz konusu satışta 191 ülkeden 17.000 teklif sahibi yer aldı ve toplam 59 milyon dolar toplandı. Açıklanan verilere göre satış fiyatı taban seviyenin belirgin biçimde üzerinde oluştu.

Uniswap üzerinde daha önce düzenlenen bazı açık artırmalar da yüksek katılımla sonuçlandı. Cap Labs’in $CAP satışı 1.002 benzersiz teklif aldı, 5,5 kat fazla talep gördü, 106 milyon dolar FDV ile kapandı ve 16,4 milyon dolarlık taahhüt topladı. STRATO için yapılan bir başka Continuous Clearing Auction ise Uniswap tarihindeki en büyük dördüncü açık artırma oldu.

SatışÖne çıkan veriSonuç
Aztec17.000 teklif sahibi, 191 ülke59 milyon dolar toplandı
$CAP1.002 benzersiz teklif, 5,5 kat fazla talep16,4 milyon dolar taahhüt, 106 milyon dolar FDV
STRATOContinuous Clearing Auction kullanıldıUniswap tarihindeki en büyük dördüncü açık artırma oldu

Rekabet alanı genişliyor

Tarayıcı tabanlı bu sistemin devreye alınmasıyla Uniswap, token lansman platformlarıyla daha doğrudan rekabete girmiş görünüyor. Yeni aracın, özellikle küçük ekipler için token ihracındaki teknik engelleri düşürdüğü ve fiyat keşfini daha geniş katılımcı talebine dayandırmayı amaçladığı aktarılıyor.

Bu adımın, DeFi alanında token ihracı süreçlerini etkileyebileceği ve rakip platformların da benzer kod gerektirmeyen açık artırma sistemleri geliştirmesine yol açabileceği değerlendiriliyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Uniswap ağında transfer hacmi üç ayda %233 artarken Binance’den 516.112 UNI çıktı

UNI 10 dolara giden eşiğe yaklaştı! Uniswap cephesinde hangi gelişmeler izleniyor?

Standard Chartered, Uniswap için 100 dolarlık UNI hedefi açıkladı

UNI son 24 saatte %19,8 yükseldi, Standard Chartered 2030 için 100 dolar hedefi açıkladı

Uniswap, Arc iş birliğinin ardından altı günlük yükseliş serisinde %18,54 arttı

Uniswap fiyatı 24 saatte %18,54 yükseldi, analistler $3,22 direncine odaklandı

UNI’de 24 saatte 134 bin token yakıldı! Uniswap cephesinde hangi sinyaller öne çıktı?

Bu Haberi Paylaş
Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
Bir Önceki Yazı Birleşik Krallıkta finans danışmanlarının %52’si, müşterilerinin kripto varlıklarının çoğunu göremediğini açıkladı
Bir Sonraki Yazı BNB 560 dolar bölgesine yeniden çekildi! Sıradaki hamlede neler yaşanabilir?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin 2024 yılının en düşük seviyesi olan 58 bin dolara gerilerken, analistler 55 bin ve 68 bin dolar aralığına dikkat çekiyor
BITCOIN (BTC)
BNB 560 dolar bölgesine yeniden çekildi! Sıradaki hamlede neler yaşanabilir?
BINANCE COIN (BNB)
Birleşik Krallıkta finans danışmanlarının %52’si, müşterilerinin kripto varlıklarının çoğunu göremediğini açıkladı
Kripto Para
XRP 2026 yılında izlenen $1.02 desteğini test ederken, ABD’deki CLARITY Act süreci yeniden gündeme geldi
RIPPLE (XRP)
Bitcoin 60 bin doların altına gerileyerek 54 bin dolar desteğini gündeme taşıdı
BITCOIN (BTC)
Lost your password?