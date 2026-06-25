Solana, tokenleÅŸtirilmiÅŸ hisse senedi piyasasÄ±nda %97 paya ulaÅŸÄ±rken SOL fiyatÄ±nda kritik eÅŸik izlendi

Solana aÄŸÄ±, tokenleÅŸtirilmiÅŸ hisse senedi piyasasÄ±nda payÄ±nÄ± daha da artÄ±rdÄ±. MayÄ±s ayÄ±nda bÃ¼yÃ¼k ihraÃ§Ã§Ä±larÄ±n spot piyasadaki tokenleÅŸtirilmiÅŸ hisse senedi hacmi 869 milyon dolara ulaÅŸtÄ±. HaftalÄ±k hacim ise 1,29 milyar dolar olarak kaydedildi. Veriler, geleneksel finans varlÄ±klarÄ±nÄ±n blokzincir Ã¼zerinden alÄ±m satÄ±mÄ±na yÃ¶nelik ilginin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶sterdi.

TokenleÅŸtirilmiÅŸ hisselerde Solana aÄŸÄ± Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±

Piyasada ÅŸu anda yaklaÅŸÄ±k %97 paya sahip olan Solana, bu alandaki aÃ§Ä±k ara lider konumunu koruyor. Haziran ayÄ±nda da talebin gÃ¼Ã§lÃ¼ kaldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. TokenleÅŸtirilmiÅŸ hisse senedi hacmi 16 Haziranâ€™da 188 milyon dolar, 19 Haziranâ€™da ise 213 milyon dolar seviyesine Ã§Ä±ktÄ±.

Bu hacimlerin Ã¶nemli bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼, SpaceX baÄŸlantÄ±lÄ± SPCX tokeni oluÅŸturdu. BÃ¼yÃ¼mede Backpack, Ondo Finance, xStocksFi ve PreStocks gibi platformlarÄ±n etkili olduÄŸu aktarÄ±ldÄ±. Bu platformlar, kullanÄ±cÄ±lara tokenleÅŸtirilmiÅŸ hisselere eriÅŸim iÃ§in farklÄ± yollar sunuyor.

Solana, tokenleÅŸtirilmiÅŸ hisse senedi piyasasÄ±nda yaklaÅŸÄ±k %97 pay alÄ±rken mayÄ±s ayÄ±nda spot hacim 869 milyon dolara, haftalÄ±k hacim ise 1,29 milyar dolara ulaÅŸtÄ±.

SÃ¶z konusu eÄŸilim, blokzincir teknolojisinin geleneksel finans varlÄ±klarÄ±na eriÅŸimde daha fazla kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koyuyor. AynÄ± zamanda bu varlÄ±klarÄ±n merkeziyetsiz finans uygulamalarÄ±yla entegrasyonuna yÃ¶nelik ilginin de arttÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ediyor.

Metrik Veri MayÄ±s spot hacmi 869 milyon dolar HaftalÄ±k hacim 1,29 milyar dolar 16 Haziran hacmi 188 milyon dolar 19 Haziran hacmi 213 milyon dolar Solana pazar payÄ± YaklaÅŸÄ±k %97

SOL fiyatÄ±nda teknik gÃ¶rÃ¼nÃ¼m yakÄ±ndan izleniyor

Ã–te yandan yatÄ±rÄ±mcÄ±lar, SOL fiyatÄ±ndaki teknik gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ de yakÄ±ndan takip ediyor. BATMAN tarafÄ±ndan paylaÅŸÄ±lan analize gÃ¶re SOL, dÃ¶rt saatlik grafikte bÃ¼yÃ¼k bir simetrik Ã¼Ã§gen formasyonu iÃ§inde iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor. Bu tÃ¼r yapÄ±larÄ±n genellikle sert bir fiyat hareketiyle sonuÃ§landÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendiriliyor.

SOL fiyatÄ± haziran ayÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda 85 ila 86 dolar bandÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k 61 dolara geriledi. Sonraki sÃ¼reÃ§te daha yÃ¼ksek dipler oluÅŸurken satÄ±cÄ±larÄ±n daha dÃ¼ÅŸÃ¼k tepeler oluÅŸturduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. 73 ila 74 dolar aralÄ±ÄŸÄ±ndaki 200 EMA ise Ã¶nemli direnÃ§ bÃ¶lgesi olarak Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor.

Mini sÃ¶zlÃ¼k: Ã‡ok taraflÄ± hesaplama, veriyi tek bir yerde aÃ§Ä±ÄŸa Ã§Ä±karmadan birden fazla tarafÄ±n birlikte iÅŸlem yapmasÄ±nÄ± saÄŸlayan gizlilik odaklÄ± bir yÃ¶ntemdir. Simetrik Ã¼Ã§gen ise fiyatÄ±n giderek daralan bir bantta sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steren ve kÄ±rÄ±lma yÃ¶nÃ¼ne gÃ¶re yeni bir hareketin baÅŸlayabileceÄŸine iÅŸaret eden teknik formasyondur.

YukarÄ± yÃ¶nlÃ¼ denemelerin birkaÃ§ kez zayÄ±f kalmasÄ±, alÄ±cÄ±larÄ±n gÃ¼Ã§lÃ¼ ivme Ã¼retmesini sÄ±nÄ±rladÄ±. Buna karÅŸÄ±n Ã¼Ã§genin direnÃ§ Ã§izgisi ile 200 EMA seviyesinin aÅŸÄ±lmasÄ± halinde yÃ¼kseliÅŸin devamÄ± gÃ¼ndeme gelebilir.

Analizde, 73 ila 74 dolar aralÄ±ÄŸÄ±ndaki 200 EMA bÃ¶lgesinin ana direnÃ§ alanÄ± olduÄŸu, 68 ila 69 dolar bandÄ±nÄ±n ise kÄ±sa vadede Ã¶nemli destek iÅŸlevi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ vurgulanÄ±yor.

AÅŸaÄŸÄ± yÃ¶nlÃ¼ senaryoda ise 68 ila 69 dolar bÃ¶lgesi kritik destek olarak Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor. Son dÃ¼zeltmeler sÄ±rasÄ±nda alÄ±cÄ±larÄ±n bu alanÄ± birkaÃ§ kez koruduÄŸu belirtiliyor. Bu seviyenin altÄ±na inilmesi halinde mevcut olumlu teknik gÃ¶rÃ¼nÃ¼m zayÄ±flayabilir.