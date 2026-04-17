Bitcoin iki ayın zirvesine çıktı! Altcoinler ve kripto şirket hisselerinde sert yükseliş

Küresel piyasalar Cuma günü ani bir ivme kazandı. Dijital varlık piyasasına yakın birçok şirketin hisseleri yükselişe geçerken, Bitcoin son iki ayda ilk kez 78.000 dolar seviyesini gördü. Bu hareket, İran ile ABD arasında tansiyonu düşüren gelişmelerin ardından gerçekleşti.

Hürmüz Boğazı açıldı, enerji krizi korkusu azaldı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social’da İran’ın Hürmüz Boğazı’nı tamamen açık tuttuğunu ve iki ülke arasındaki barış görüşmelerinin olumlu ilerlediğini duyurdu. Hürmüz Boğazı, dünya enerji ticareti açısından kilit bir geçiş noktası olarak biliniyor. Bu açıklamanın ardından ABD’nin İran’a ait yaklaşık 20 milyar dolarlık varlığı serbest bırakmayı değerlendirdiği ve Trump’ın İran’ın zenginleştirilmiş uranyumunun alınmasından söz ettiği yönündeki haberler, piyasalarda iyimserliği artırdı.

Enerji piyasasındaki bu yumuşama ham petrol fiyatını bir anda yüzde 13 gerileterek varil başına 80 dolar seviyesine çekti. Jeopolitik risklerin azalması, yatırımcıların daha fazla risk almak istemesine yol açtı.

“Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması, küresel piyasalarda uzun süredir beklenen risk iştahı sinyalini verdi,” şeklinde değerlendirme yapan dijital varlık şirketi 21shares’in kıdemli stratejisti Matt Mena, İran’ın bu hamlesiyle birlikte yatırımcı güveninin ve piyasa likiditesinin hızla artmaya başladığını aktardı.

Bitcoin ve Altcoinlerde Hızlı Yükseliş

Jeopolitik gerginliklerin azalmasıyla, Bitcoin 78.000 doları aşarak şubat başından bu yana en yüksek seviyeyi test etti. Son 24 saatte Bitcoin’de yaklaşık yüzde 5’lik bir artış görüldü. CryptoAppsy verilerine göre, Bitcoin fiyatındaki bu yükseliş, altcoinleri de yukarı taşıdı; lider kripto paranın yanı sıra ether (ETH), Solana (SOL) ve XRP gibi varlıklar yüzde 4–5 arasında değer kazandı.

Piyasada oluşan iyimserlikle beraber, son dönemde sert düşüşler yaşayan kripto para odaklı şirketlerin hisseleri de dikkat çekici şekilde prim yaptı. Özellikle bilançosunda dijital varlık tutan şirketlerde sert yükselişler gözlemlendi.

Kripto Şirket Hisselerinde Yüzde 20’yi Aşan Artışlar

Trump ailesine yakınlığıyla bilinen American Bitcoin şirketinin (ABTC) hisseleri yüzde 21’in üzerinde değerlendi. Diğer yandan Strategy şirketinin (MSTR) hisseleri yüzde 13 artış kaydetti. Strive (ASST) ve ProCap (BRR) da yüzde 10–11 arasında değer kazandı; analistler, yatırımcıların yüksek beta içeren bitcoin yatırımlarına yöneldiğini belirtti.

Ethereum odaklı Forum Markets (FRMM), son zamanlarda tokenizasyon alanında atağa geçmişti; şirketin hisselerinde yüzde 19’luk bir yükseliş yaşandı. Solana ekosisteminde yer alan Solmate (SLMT) ve Upexi (UPXI) de sırasıyla yüzde 12 ve 11 artış elde etti.

Kripto sektöründeki yükseliş, başka dijital varlık odaklı şirketlere de yayıldı. Coinbase’in (COIN) hisseleri yüzde 6’nın üzerinde değer kazanırken, Galaxy (GLXY) yüzde 8, Bullish (BLSH) ise yüzde 4,5 arttı.

Aynı saatlerde, ABD’nin teknoloji ağırlıklı borsaları Nasdaq ve S&P 500 de yüzde 1,4 yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıktı. Gelişmelerin, küresel risk iştahını artırdığı gözlendi.