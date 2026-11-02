Bitcoin 78.600 dolara yükseldi, gözler ABD ara seçimlerine çevrildi

Kripto para piyasası haftaya toparlanma işaretleriyle başladı. Bitcoin, Asya işlemlerinde pazartesi sabahı yaklaşık yüzde 1 yükselerek 78.600 dolara çıktı ve art arda üçüncü gününde de değer kazandı. ABD teknoloji hisselerinde cuma günü görülen sert satışların ardından Asya piyasalarında risk iştahının yeniden canlanması, dijital varlıklara da destek verdi.

Piyasada ilk tepki alımları öne çıktı

Büyük kripto paralar arasında en güçlü yükseliş ZEC tarafında görüldü. Varlık yaklaşık yüzde 3 artışla 1.280 dolara yaklaştı. Ether 2.300 doların üzerine çıkarken BNB de 713 dolar civarına yükseldi. XRP ve TRX yaklaşık yüzde 1 prim yaptı. SOL ise 95 dolar civarında sınırlı bir hareket sergiledi.

Geçen hafta Binance’in 6,3 milyar dolarlık saldırıyı açıklamasının ardından piyasada sert bir geri çekilme yaşanmıştı. Bu olay, şimdiye kadar bir kripto para borsasına yönelik kayda geçen en büyük hırsızlık olarak öne çıktı. Bitcoin pazar günü geç saatlerde 77.600 dolara kadar inse de kısa süre içinde yeniden 78.500 doların üzerine taşındı.

BTSE Operasyon Direktörü Jeff Mei, Fed’in geçen haftaki mesajlarının ardından faizlerin önümüzdeki aylarda yüksek kalabileceğini, bunun da Bitcoin ve diğer kripto varlıklarda likiditeyi baskılayabileceğini belirtiyor.

Piyasadaki bu tür ani hareketlerde yatırımcılar, fiyat değişimlerini ve haber akışını aynı anda izlemek istiyor. CryptoAppsy, özellikle Bitcoin ve büyük altcoinlerde anlık grafikler ile coin odaklı haberleri tek ekranda sunarak son yükselişin hızını ve Binance kaynaklı gelişmelerin piyasaya etkisini takip etmeyi kolaylaştırıyor.

Hisse senetleri ve petrol de yön arıyor

Yalnızca kripto piyasası değil, geleneksel varlıklar da yeni haftaya toparlanma çabasıyla girdi. Nasdaq 100 cuma günü yüzde 3,5 gerileyerek hazirandan bu yana en kötü gününü yaşadı. ABD’de işlem gören çip şirketlerini izleyen Philadelphia Yarı İletken Endeksi ise yüzde 7 düştü. Pazartesi günü S&P 500 ve Nasdaq 100 vadeli işlemleri en az yüzde 0,4 yükseldi.

Güney Kore, Hong Kong ve Japonya borsalarında ana endeksler yükselirken, Çin hisseleri de değer kazandı. Düzenleyici kurumların bankalar ve aracı kurumlarla piyasayı destekleyecek adımları görüşeceğine ilişkin haberler, bu toparlanmada etkili oldu.

Enerji tarafında ise Brent petrol yaklaşık yüzde 3 düşüşle varil başına 110 dolara geriledi. ABD Başkanı Donald Trump’ın, salı günkü ara seçimler öncesinde İran konusunda diplomasiye daha fazla zaman tanımak istediğine ilişkin haber akışı petrol üzerindeki baskıyı artırdı. Altın da cuma günü bir yılı aşkın sürenin en düşük kapanışından döndü ve yaklaşık yüzde 1 yükselerek 3.910 dolara çıktı.

Gözler seçim sonuçlarında ve düzenleme gündeminde

Piyasa katılımcıları bu hafta hem ABD ara seçimlerini hem de teknoloji hisselerinin seyrini yakından izliyor. ABD’de sandıklar salı gecesi kapanacak, ilk sonuçlar ise Asya piyasalarının çarşamba günkü işlem saatlerinde gelmeye başlayacak.

Jeff Mei, teknoloji hisselerinde sınırlı bir toparlanmanın dip seviyelerin görülmüş olabileceğine işaret edebileceğini, bu durumun 80.000 doların altında işlem gören Bitcoin için alım ilgisini artırabileceğini ifade ediyor.

ABD’de kripto piyasasının hangi kurum tarafından nasıl denetleneceğini belirlemeyi amaçlayan CLARITY Act de seçimlerle birlikte yeniden gündeme geldi. Jeff Mei, Kongre dengesinin değişmesinin yalnızca kripto düzenlemelerini değil, İran gerilimi, petrol fiyatları ve enflasyon görünümü üzerinden hisse senetleriyle dijital varlıkların yönünü de etkileyebileceğini değerlendiriyor.