Bitcoin 71.000 Dolar Eşiğinde: Orta Doğu Krizinde Barış Umudu Piyasaları Hareketlendirdi

ABD tarafından İran’a bir aracı üzerinden iletilen 15 maddelik bir barış planı, haftalardır yüksek seyreden piyasalarda önemli bir gelişmeye işaret etti. Savaşın başladığı şubat sonundan bu yana, bölgede barışa dair en somut diplomatik adım olarak öne çıkan bu plan, piyasada dikkatle izleniyor. Barış ihtimalinin güçlenmesiyle özellikle kripto para ve emtia piyasalarında hareketlilik yaşandı.

Kripto Para Piyasasında Fiyat Dalgalanmaları

Bitcoin, gün içinde yüzde 0,9 yükselerek 71.019 dolardan işlem gördü ve üç gün üst üste 70 bin doların üzerinde kalmayı başardı. Ancak geçen haftaki 75 bin dolar zirvesinden bu yana haftalık bazda yüzde 6,4’lük bir kayıp görüldü. Hafta sonu yaşanan hızlı satış dalgası ve likidasyonlar, haftalık performansı olumsuz etkiledi.

Ethereum, yüzde 1,7 değer kazancına rağmen haftalık bazda en zayıf performansı gösterdi. XRP sınırlı bir yükseliş yaşarken, haftalık kaybı yüzde 8’in üzerine çıktı. Solana, yüzde 2,5 kazanç sağlasa da haftalıkta geriledi. Binance Coin ise hafif bir düşüş yaşadı ve haftalık kayıplarını artırdı. Tron, hem günlük hem de haftalık bazda artış gösteren tek büyük kripto para oldu.

FxPro’nun baş piyasa analisti Alex Kuptsikevich’e göre, lider kripto para biriminin aniden yukarı yönde ivme kazanamasa da 70 bin doların üzerinde kalması, piyasanın güçlü olduğunu ve yatırımcı güveninin devam ettiğini gösteriyor.

Makroekonomik Etkiler ve Fed’in Beklentileri

Barış planı haberinin ardından Brent petrolünün fiyatı bir anda yüzde 4,7 düşerek 100 doların altına geriledi. Böylece, mart ortasından bu yana sürdürdüğü 100 dolar üzerindeki seyrini ilk kez kırmış oldu. Petrol fiyatında yaşanan düşüş, son bir aydır riskli varlıklar üzerinde baskı yaratan enflasyonist etkiyi de azalttı.

Bölgedeki gelişmelerin etkisiyle ABD dolarında değer kaybı gözlenirken, Asya borsalarında ise belirgin bir yükseliş yaşandı. ABD ve Avrupa vadeli endekslerinde de olumlu tablo öne çıktı. Petrolün gerilemesi, ABD Merkez Bankası’nın faiz artırmaktan çekinmesini kolaylaştırarak piyasalarda likidite koşullarının daha iyi kalmasına katkı sağladı.

Bitcoin’in son 90 gündeki S&P 500 ile olan korelasyonunun yüksek seyrettiği dikkat çekiyor. Ancak savaş boyunca bu ilişkinin zaman zaman dengesiz şekilde hareket ettiği de öne çıkıyor. Savaş başladığından bu yana bitcoin fiyatı neredeyse sabit kalırken, büyük altcoinlerde ise haftalık kayıplar yüzde 4 ila 9 arasında değişti.

Piyasa son dört haftadır hem jeopolitik gerilimin manşetlerini hem de ani satış dalgalarını ve petrol şoklarını sindirmeye çalışıyor. Şu ana kadar bu gelişmeler fiyatlarda yukarı ya da aşağı yönlü belirgin bir kırılmaya yol açmadı.

15 maddelik planla ilgili detaylar henüz kamuoyuna tam olarak açıklanmadı. Planda İran’a nükleer silah bulundurmama ve nükleer madde zenginleştirmeme şartlarının yer aldığı ifade ediliyor. Boğazlar üzerinden geçen gemi trafiğinde ise çok sınırlı hareket olduğu görülüyor.