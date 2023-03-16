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Haziran 2022 tarihinden bu yana kripto paralar kendini çok büyük bir yıkım sürecinin içinde buldu. Aylar sonra bazı ilkleri görüyoruz. Örneğin Bitcoin (BTC) fiyatının yeniden 26.500 dolar sınırına dayanması bunlardan biridir. Ancak yaşananlar bununla sınırlı da değil. Peki 9 ay sonra gelen diğer büyük gelişme ne? Bitcoin ve altcoinler nereye gidiyor?

Bitcoin (BTC)

Bitcoin, Haziran 2022’den bu yana piyasa hakimiyetinde dalgalanmalar gördü. Ancak 9 aydır ilk defa piyasa değeri neredeyse tüm altcoinlere eşit seviyeye geldi. TradingView’den alınan son veriler, Bitcoin piyasa değeri hakimiyetinin %46’ya yaklaştığını gösteriyor. Yüzde 50’ye yaklaşan bu oran 9 ayın zirvesi ve trend değişikliğinin geleceğine dair bazı işaretler sunuyor. Bitcoin dominasyonu (BTCD) yazı hazırlandığı sırada yaklaşık %45,7’de bulunuyor. Kripto para analisti Tedtalksmacro bunun şaşırtıcı olmadığını düşünüyor ve şunları yazdı;

“Her Bitcoin boğa piyasası BTC hakimiyetinde bir artışla başladı (her ayı piyasasında olduğu gibi)”.

Yukarıdaki grafik BTCD cephesindeki bu tür artışların BTC fiyat hareketindeki önemli trend değişimlerinden önce gelme eğiliminde olduğunu gösterdi.

BTC ve Altcoinler Yükselecek Mi?

BTCD artışı altcoinlerdeki düşüşle birlikte Bitcoin fiyatının yükseliş yaşadığı dönemlerde görülür. En azından boğa piyasalarının başladığı dönemlerde bunu birçok kez tecrübe ettik. Popüler bir analist Wyckoff şemalarını kullanarak aylarca süren bir “birikim” aşamasından sonra hakimiyette eşit derecede geniş bir “artış” olduğunu ortaya koydu. Bitcoin yatırımcısı ve araştırma analisti Tuur Demeester hafta başında Bitcoin hakimiyetinin hızla artacağı günler göreceğimizi söyledi.

“Akıllı sözleşmeler, gizlilik, yüksek hızlı işlemler, ihraç edilen varlıklar: 14 yıllık olgunlaşmanın ardından bunların hepsi Satoshi’nin granit temeli üzerine inşa ediliyor. Bitcoin herkes için açık bir standarttır”.

Yıla zaten etkileyici bir başlangıç yapan Bitcoin boğalarını daha da cesaretlendiren son olaylarla birlikte, gelecekteki performansa ilişkin genel görüşler, acımasız bir ayı piyasasının ardından yavaş yavaş olumluya dönüyor. Decentrader bugün şunları yazdı;