Haziran 2022 tarihinden bu yana kripto paralar kendini çok büyük bir yıkım sürecinin içinde buldu. Aylar sonra bazı ilkleri görüyoruz. Örneğin Bitcoin (BTC) fiyatının yeniden 26.500 dolar sınırına dayanması bunlardan biridir. Ancak yaşananlar bununla sınırlı da değil. Peki 9 ay sonra gelen diğer büyük gelişme ne? Bitcoin ve altcoinler nereye gidiyor?
Bitcoin, Haziran 2022’den bu yana piyasa hakimiyetinde dalgalanmalar gördü. Ancak 9 aydır ilk defa piyasa değeri neredeyse tüm altcoinlere eşit seviyeye geldi. TradingView’den alınan son veriler, Bitcoin piyasa değeri hakimiyetinin %46’ya yaklaştığını gösteriyor. Yüzde 50’ye yaklaşan bu oran 9 ayın zirvesi ve trend değişikliğinin geleceğine dair bazı işaretler sunuyor. Bitcoin dominasyonu (BTCD) yazı hazırlandığı sırada yaklaşık %45,7’de bulunuyor. Kripto para analisti Tedtalksmacro bunun şaşırtıcı olmadığını düşünüyor ve şunları yazdı;
“Her Bitcoin boğa piyasası BTC hakimiyetinde bir artışla başladı (her ayı piyasasında olduğu gibi)”.
Yukarıdaki grafik BTCD cephesindeki bu tür artışların BTC fiyat hareketindeki önemli trend değişimlerinden önce gelme eğiliminde olduğunu gösterdi.
BTCD artışı altcoinlerdeki düşüşle birlikte Bitcoin fiyatının yükseliş yaşadığı dönemlerde görülür. En azından boğa piyasalarının başladığı dönemlerde bunu birçok kez tecrübe ettik. Popüler bir analist Wyckoff şemalarını kullanarak aylarca süren bir “birikim” aşamasından sonra hakimiyette eşit derecede geniş bir “artış” olduğunu ortaya koydu. Bitcoin yatırımcısı ve araştırma analisti Tuur Demeester hafta başında Bitcoin hakimiyetinin hızla artacağı günler göreceğimizi söyledi.
“Akıllı sözleşmeler, gizlilik, yüksek hızlı işlemler, ihraç edilen varlıklar: 14 yıllık olgunlaşmanın ardından bunların hepsi Satoshi’nin granit temeli üzerine inşa ediliyor. Bitcoin herkes için açık bir standarttır”.
Yıla zaten etkileyici bir başlangıç yapan Bitcoin boğalarını daha da cesaretlendiren son olaylarla birlikte, gelecekteki performansa ilişkin genel görüşler, acımasız bir ayı piyasasının ardından yavaş yavaş olumluya dönüyor. Decentrader bugün şunları yazdı;
“Bitcoin ve kripto için uzun ve soğuk bir kış oldu. Ancak, son olaylar kısa vadeli fiyatların yükselmesine yardımcı oldu ve daha da önemlisi anlatıyı düşüşten yükselişe çevirdi. Yakın vadede açığa satışlar sıkıştı geç kalanlar cezalandırıldı ve şu anda fiyat 200WMA’nın altında duruyor. Fiyatın bir sonraki ayağı 30.000 dolar tırmanmak için gerekli ivmeyi oluşturmak için düşecekse 1 günlük grafikteki açık destek noktası olan 21.800 doları ziyaret edebilir. Ancak şimdilik 4 saatlik grafikteki desteği 23.900 doları tutuyor. Daha da önemlisi, ekonomik sıkıntılar ve banka patlamaları nedeniyle mücadele etmeye devam eden geleneksel piyasalardan net bir kopuşla Bitcoin için büyük bir anlatı değişikliği gördük. Geleneksel bankacılık sistemi çökmeye devam ederken fiyatı daha da yükselir ve kullanım alanı netleşirse Bitcoin’e dışarıdan ilginin geri döndüğünü görebiliriz.”