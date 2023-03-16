Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   9 Aydır İlk Defa Oluyor! Bitcoin ve Altcoinler Buraya Gidiyor! Uzmanlar Cevaplandırdı!

9 Aydır İlk Defa Oluyor! Bitcoin ve Altcoinler Buraya Gidiyor! Uzmanlar Cevaplandırdı!

Bitcoin fiyatındaki yükseliş devam edecek mi? Yatırımcılar 9 aydır ilk defa yaşanan bu gelişmeyi gözden kaçırmamalı.
20:54
16 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Haziran 2022 tarihinden bu yana kripto paralar kendini çok büyük bir yıkım sürecinin içinde buldu. Aylar sonra bazı ilkleri görüyoruz. Örneğin Bitcoin (BTC) fiyatının yeniden 26.500 dolar sınırına dayanması bunlardan biridir. Ancak yaşananlar bununla sınırlı da değil. Peki 9 ay sonra gelen diğer büyük gelişme ne? Bitcoin ve altcoinler nereye gidiyor?

Bitcoin (BTC)

Bitcoin, Haziran 2022’den bu yana piyasa hakimiyetinde dalgalanmalar gördü. Ancak 9 aydır ilk defa piyasa değeri neredeyse tüm altcoinlere eşit seviyeye geldi. TradingView’den alınan son veriler, Bitcoin piyasa değeri hakimiyetinin %46’ya yaklaştığını gösteriyor. Yüzde 50’ye yaklaşan bu oran 9 ayın zirvesi ve trend değişikliğinin geleceğine dair bazı işaretler sunuyor. Bitcoin dominasyonu (BTCD) yazı hazırlandığı sırada yaklaşık %45,7’de bulunuyor. Kripto para analisti Tedtalksmacro bunun şaşırtıcı olmadığını düşünüyor ve şunları yazdı;

“Her Bitcoin boğa piyasası BTC hakimiyetinde bir artışla başladı (her ayı piyasasında olduğu gibi)”.

Yukarıdaki grafik BTCD cephesindeki bu tür artışların BTC fiyat hareketindeki önemli trend değişimlerinden önce gelme eğiliminde olduğunu gösterdi.

BTC ve Altcoinler Yükselecek Mi?

BTCD artışı altcoinlerdeki düşüşle birlikte Bitcoin fiyatının yükseliş yaşadığı dönemlerde görülür. En azından boğa piyasalarının başladığı dönemlerde bunu birçok kez tecrübe ettik. Popüler bir analist Wyckoff şemalarını kullanarak aylarca süren bir “birikim” aşamasından sonra hakimiyette eşit derecede geniş bir “artış” olduğunu ortaya koydu. Bitcoin yatırımcısı ve araştırma analisti Tuur Demeester hafta başında Bitcoin hakimiyetinin hızla artacağı günler göreceğimizi söyledi.

“Akıllı sözleşmeler, gizlilik, yüksek hızlı işlemler, ihraç edilen varlıklar: 14 yıllık olgunlaşmanın ardından bunların hepsi Satoshi’nin granit temeli üzerine inşa ediliyor. Bitcoin herkes için açık bir standarttır”.

Yıla zaten etkileyici bir başlangıç yapan Bitcoin boğalarını daha da cesaretlendiren son olaylarla birlikte, gelecekteki performansa ilişkin genel görüşler, acımasız bir ayı piyasasının ardından yavaş yavaş olumluya dönüyor. Decentrader bugün şunları yazdı;

“Bitcoin ve kripto için uzun ve soğuk bir kış oldu. Ancak, son olaylar kısa vadeli fiyatların yükselmesine yardımcı oldu ve daha da önemlisi anlatıyı düşüşten yükselişe çevirdi. Yakın vadede açığa satışlar sıkıştı geç kalanlar cezalandırıldı ve şu anda fiyat 200WMA’nın altında duruyor. Fiyatın bir sonraki ayağı 30.000 dolar tırmanmak için gerekli ivmeyi oluşturmak için düşecekse 1 günlük grafikteki açık destek noktası olan 21.800 doları ziyaret edebilir. Ancak şimdilik 4 saatlik grafikteki desteği 23.900 doları tutuyor. Daha da önemlisi, ekonomik sıkıntılar ve banka patlamaları nedeniyle mücadele etmeye devam eden geleneksel piyasalardan net bir kopuşla Bitcoin için büyük bir anlatı değişikliği gördük. Geleneksel bankacılık sistemi çökmeye devam ederken fiyatı daha da yükselir ve kullanım alanı netleşirse Bitcoin’e dışarıdan ilginin geri döndüğünü görebiliriz.”

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
İlgili Yazılar
Rallisiyle Kripto Devlerini Geride Bırakan Altcoin! The Graph (GRT) Yorumları!
Rallisiyle Kripto Devlerini Geride Bırakan Altcoin! The Graph (GRT) Yorumları!
Kripto Para Piyasalarında Bugün! İşte Son 24 Saatte Yaşanan Kritik Olaylar!
Kripto Para Piyasalarında Bugün! İşte Son 24 Saatte Yaşanan Kritik Olaylar!
En Büyük İlgi Bunlara! Türk Yatırımcıların Aldığı 10 Kripto Para!
En Büyük İlgi Bunlara! Türk Yatırımcıların Aldığı 10 Kripto Para!
İlk 10 İçerisinde Bulunan Altcoin’de Kim Haklı Çıkacak? İnsanlar Mı Makineler Mi? Kritik Tarih 31 Mart!
İlk 10 İçerisinde Bulunan Altcoin’de Kim Haklı Çıkacak? İnsanlar Mı Makineler Mi? Kritik Tarih 31 Mart!
5’i Gitti Devamı Gelebilir! Kripto Paralar İçin Kötü Haber!
5’i Gitti Devamı Gelebilir! Kripto Paralar İçin Kötü Haber!
Haftaya 2 Yapay Zeka Altcoine Dikkat! FET ve AGIX Değil!
Haftaya 2 Yapay Zeka Altcoine Dikkat! FET ve AGIX Değil!
Kripto CEO’su: SEC ile Birlikte Çalışıyoruz! Nihai Hedeflerini Açıkladı!
Kripto CEO’su: SEC ile Birlikte Çalışıyoruz! Nihai Hedeflerini Açıkladı!
Yatırımcıların Gözü XRP’nin Bu Grafiğinde! Fiyat Yüzde 45’e Varan Oranlarda Artabilir!
Yatırımcıların Gözü XRP’nin Bu Grafiğinde! Fiyat Yüzde 45’e Varan Oranlarda Artabilir!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Dikkatler Bunların Üzerinde! UMA Coin, File Coin ve RAD Coin Yorum!
Yatırımcıların Gözü XRP’nin Bu Grafiğinde! Fiyat Yüzde 45’e Varan Oranlarda Artabilir!
Fırsat Sakal Altından Geçer! Satın Alım Fırsatı Sunduğu Değerlendirilen 3 Altcoin!
Kripto Yükselişi Sürecek Mi? 4 Gösterge Cevap Veriyor!
Bu Nasıl Performans? Yüzde 65 Artış Yatırımcının Gözünü Mü Boyadı? İşte Ünlü Altcoin’de Son Durum!
Güncel NFT Haberleri
Kripto Para Piyasalarında Bugün! İşte Son 24 Saatte Yaşanan Kritik Olaylar!
Solana Tabanlı NFT Pazar Yeri Kapanıyor: Platformdan Resmi Duyuru Geldi!
Meta (Facebook) Şimdi Açıkladı! Kripto Paralar İçin Kötü Haberi Verdi!
Dünyanın En Büyüğü Onlar! Yine Şaşırtmadılar! Düşen Piyasayı Ellerine Alabilecekler Mi?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Şimdi Alınabilecek 3 Popüler Altcoin! Onları Farklı Kılan Ne? Neden Fiyatları Patlayacak?
Tepki Çekecek! Avrupa Birliği Kripto Para Düzenlemesini Kabul Etti!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
21 Milyon Dolarlık Flaş Rapor! Bu 7 DeFi Protokolü Hedef Oldu!
Bir Rug Pull Daha! Altcoin Projesi Zorda! Binlerce Dolar Değerinde ETH Çalındı!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023