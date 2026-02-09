Binance’ten Yarın Sabah Operasyonu: Cüzdanları Dolduracak 4 Yeni Müjde

Dünyanın en büyük işlem hacmine sahip platformlarından Binance, 10 Şubat 2026 tarihinde kullanıcılarına sunduğu işlem seçeneklerini çeşitlendirmek amacıyla dört yeni pariteyi spot piyasasında devreye alıyor. Global finans ekosistemindeki likiditeyi artırmayı hedefleyen dev borsa, yarın saat TSİ 11.30 itibarıyla ASTER/U, PAXG/USD1, SUI/U ve XRP/U çiftlerinde alım satım işlemlerini resmen başlatacak. Yatırımcıların deneyimini bir üst seviyeye taşımayı amaçlayan söz konusu girişim, aynı zamanda gelişmiş bot servisleri ve cazip komisyon indirimleriyle destekleniyor.

Yeni Pariteler ve Gelişmiş Bot Servisleri

Piyasadaki dinamizmi korumak ve yatırımcılara farklı varlık sınıflarında hareket alanı tanımak isteyen Binance, yeni paritelerle birlikte teknik araçlarını da güncelliyor. ASTER, PAXG, SUI ve XRP odaklı yeni işlem çiftleri sadece klasik alım satımla sınırlı kalmayacak; aynı zamanda Spot Algo Emirleri aracılığıyla otomatik stratejilere de açılacak. Bu entegrasyon sayesinde kullanıcılar, piyasa dalgalanmalarına karşı daha profesyonel ve sistemli bir yaklaşım sergileme şansı yakalayacak.

Otomasyon tarafındaki yenilikler sadece yeni listelenen varlıklarla kısıtlı tutulmuyor. Platform, piyasanın amiral gemisi olan Bitcoin için de önemli bir adım atarak BTC/USD1 paritesinde Spot Grid ve Spot DCA (Dolar Maliyet Ortalaması) bot hizmetlerini aktif hale getiriyor. Algoritmik ticaret meraklıları için sunulan bu olanaklar, özellikle değişken piyasa koşullarında disiplinli bir portföy yönetimi gerçekleştirmek isteyenler için stratejik bir zemin hazırlıyor.

Sıfır Komisyon Avantajı ve VIP Kullanıcı Ayrıcalıkları

Binance, işlem hacmini teşvik etmek amacıyla belirli paritelerde “Sıfır Yapıcı Ücreti” (Zero Maker Fee) promosyonunu hayata geçiriyor. Yarın sabah başlayacak ve yeni bir duyuruya kadar devam edecek olan kampanya kapsamında; ASTER/U, SUI/U ve XRP/U spot ile marjin çiftlerinde işlem yapan tüm kullanıcılar yapıcı emirlerde komisyon ödemeyecek. Standart kullanıcılar ve VIP 1 seviyesindeki yatırımcılar için alıcı (taker) ücretleri normal tarifeden uygulanmaya devam ederken, bu işlemler VIP kademe hesaplamalarına dahil edilmeye devam edilecek.

Üst düzey yatırımcılar ve likidite sağlayıcıları için ise daha kapsamlı bir teşvik paketi açıklandı. VIP 2 ile VIP 9 arasındaki kullanıcılar, belirlenen üç ana paritede hem yapıcı hem de alıcı işlemlerini tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirebilecek. Ancak bu özel promosyondan yararlanan yüksek hacimli hesapların söz konusu paritelerdeki hacimleri, VIP kademe yükseltme hesaplamalarından ve likidite sağlayıcı programı puanlamalarından muaf tutulacak. Platform, bu dengeleyici politikayla hem küçük yatırımcıyı desteklemeyi hem de kurumsal kanatta likidite akışını optimize etmeyi planlıyor.