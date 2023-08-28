Dünyanın en büyük ödeme sağlayıcılarından olan Mastercard ve ticari hacme göre en büyük kripto para borsası Binance arasındaki ortaklıkta sorunlar çıkmaya başladı. Binance’in kendi banka kartı olan Binance Card’ın kullanımı konusunda devreye giren Mastercard’ın şimdi ise belirli regülasyon baskıları nedeniyle ortaklıktan çekildiği belirtiliyor.

Binance ve Mastercard Ortaklığı Duraksadı

Binance ve Mastercard ortaklığı ile kullanıma sunulan kart, Arjantin, Brezilya, Kolombiya ve Bahreyn içerisinde sekteye uğradı. Aktarılan bilgilere göre bu ülkelerdeki kart kullanımı 22 Eylül 2023 tarihinde sonlanacak. Mastercard artık Binance markalı kartları ilgili bölgelerde kullanıma sunmaktan vazgeçecek.

Kullanıcılar birçok banka kartında olduğu gibi aslında tamamen Mastercard altyapısı sayesinde Binance kartlarını alışverişlerde kullanabiliyordu. Binance ise konu hakkında yaptığı açıklamada sadece çok az sayıda kullanıcının bundan etkileneceğini belirtti. Binance, toplam kullanıcıların sadece %1’inin bu piyasalardaki durumdan etkileneceğinin altını çizdi.

Binance tarafından yapılan açıklamanın devamında ilgili kartın söz konusu ülkelerde 21 Eylül tarihine kadar kullanılabileceği de belirtildi. Binance hesaplarının ise genel olarak bundan etkilenmeyeceği belirtildi.

Binance Pay kullanımının olduğu bölgelerde ise temassız ve güvenli kripto para ödemelerinin yapılmaya devam edileceği aktarıldı. Özellikle çok fazla seyahat edenlere düşük komisyonlu kullanım hakkı veren Binance Pay, kesinlikle ciddi bir kitleye sahipti.

Binance Haberleri BNB’yi Etkiledi

Reuters tarafından yapılan açıklamada ise Mastercard’ın Binance ortaklığı bitse de Gemini ortaklığının devam edeceği vurgulandı. Binance olayının ise Mastercard’ın diğer kripto para borsa ortaklıklarını etkilemeyeceği aktarıldı.

Binance kripto para borsasının aldığı haberlerden sonra BNB fiyatının olumsuz görünümü de devam ediyor. BNB son 24 saat içerisinde %0,4 düşüş yaşadı ve aslında piyasa geneline ayak uydurdu. BNB, yaşadığı sert düşüş ile 204 dolara kadar çekilmitşi ve panik yaratmıştı. Şimdi ise 210 dolar üzerinde kaldığı ve nispeten stabil bir konumda bulunduğu görülüyor. Ancak Binance’in darbe üstüne darbe alması durumu daha kolay bir hale getirmiyor.