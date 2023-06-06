Hemen
Başla!
Hemen  Başla!
  • CoinTürk
  •   Binance Coin’de (BNB) Düşüş Derinleşecek Mi? Detaylı BNB Fiyat Tahmini!

Binance Coin’de (BNB) Düşüş Derinleşecek Mi? Detaylı BNB Fiyat Tahmini!

Özet

  • Binance Coin'de (BNB) değer kayıplarının nedenleri!
  • Lider kripto borsası Binance olaylarında son durum!
  • Detaylı Binance Coin fiyat tahmini!
15:20
6 Haziran 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Binance Coin’in (BNB) fiyatı, SEC’in Binance’e karşı yasal işlem başlatmasının ardından son 24 saatte %8 düşerek 276 dolara düştü. Peki popüler kripto para biriminin düşüşüne etki eden durum ne? İşte BNB değer kaybının nedenleri!

BNB Düşüşü!

Bu fiyat geçen hafta %11, son 30 gün içinde ise %15 düşüşe işaret ediyor ve BNB yılbaşından bu yana %12 arttı. Ancak SEC’in Binance’i kayıt dışı menkul kıymetler satmak ve müşteri fonlarını birleştirmek de dahil olmak üzere 13 suçla suçlamasıyla, BNB’nin önümüzdeki günlerde, haftalarda ve aylarda daha fazla düşüş yaşaması çok muhtemel olduğu belirtiliyor.

Binance yeni suçlamalara karşı güçlü bir savunma yapmayı başarırsa durum böyle olmayabilir, ancak CFTC’nin de benzer iddialara dayanarak borsaya dava açmasıyla işler BNB için pek umut verici görünmüyor. Şu anda BNB hakkında söylenebilecek olumlu bir şey varsa, o da göstergelerinin aşırı derecede aşırı satıldığını göstermesi olabilir. Bu durum normal koşullarda gelen bir toparlanma anlamına gelebilir. Kripto paranın göreli güç endeksi dün 20’nin altına düştü ve bu, işlem hacminin 1,5 milyar doları aşmış olmasının da vurguladığı gibi yine yoğun satışı gösterebilir.

Ek olarak BNB’nin 30 günlük hareketli ortalaması 200 günlük ortalamasının çok daha altına düştü ve birkaç gün daha düşmeye devam edebilir. Ayrıca BNB’nin düşüşü sadece bazı döngüsel satışların sonucu değil, şu anda SEC’den karşı karşıya olduğu çok ciddi suçlamalardan kaynaklanıyor.

Binance Olayları!

ABD menkul kıymetler düzenleyicisi, Binance’i ve aynı zamanda kurucusu Changpeng ‘CZ’ Zhao’yu 13 ihlalle suçladı ve bunların çoğu CFTC tarafından Mart ayında borsaya yöneltilen benzer suçlamaları yansıtıyor. SEC’in duyurusunda detaylandırıldığı üzere, bunlar şunları içeriyor:

Kayıtsız borsaları, komisyoncuları ve takas acentelerini işletmek; Binance.US platformunda yanlış ticaret kontrolleri ve gözetimi ve kayıt dışı menkul kıymet arzı ve satışı.

Öte yandan Kasım ayındaki FTX çöküşünün ardından, daha ciddi iddialardan biri, “Zhao ve Binance’in platformların müşterilerinin varlıkları üzerinde kontrol sahibi olduğunu” ve bu sayede kullanıcı fonlarını “istedikleri gibi” yönlendirip kullanmalarını sağladığını belirtiyor. BNB’nin kendisi ile ilgili olarak SEC, “sözde stablecoin” Binance USD (BUSD) ve çeşitli kripto tabanlı borç verme ürünleri ve staking hizmetleriyle birlikte bunun kayıtsız bir menkul kıymet olduğunu iddia ediyor. Bu durumlar birlikte ele alındığında, bu tür suçlamalar oldukça kapsamlı ve BNB’nin dünkü düşüşünü açıklıyor.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Nasdaq Nedir? Nasdaq Endeksleri
Nasdaq Nedir? Nasdaq Endeksleri
Bitcoin Fiyatı İçin FOMO Çağrısı Yapan Piyasa Gurusu Bu 2 Altcoin’de Yükseliş Beklediğini Açıkladı!
Bitcoin Fiyatı İçin FOMO Çağrısı Yapan Piyasa Gurusu Bu 2 Altcoin’de Yükseliş Beklediğini Açıkladı!
Emtia Nedir? Emtia Çeşitleri
Emtia Nedir? Emtia Çeşitleri
S&P 500 Nedir? SP500 Hisseleri ve Bilmeniz Gerekenler
S&P 500 Nedir? SP500 Hisseleri ve Bilmeniz Gerekenler
Dow Jones Endeksi Nedir?
Dow Jones Endeksi Nedir?
FOMC Nedir?
FOMC Nedir?
GameFi (GAFI) Nedir?
GameFi (GAFI) Nedir?
Altcoin Nedir, Ne İşe Yarar?
Altcoin Nedir, Ne İşe Yarar?
İlgili Yazılar
Ethereum (ETH) Ne Kadar? Ethereum Fiyat Grafiği Ne Yönde?
Ethereum (ETH) Ne Kadar? Ethereum Fiyat Grafiği Ne Yönde?
Kripto Para Piyasası Düşüşte: Bu Altcoin’lerdeki Değer Kayıpları Hız Kazanıyor!
Kripto Para Piyasası Düşüşte: Bu Altcoin’lerdeki Değer Kayıpları Hız Kazanıyor!
Kripto Para Piyasasında SEC Etkisi Sürüyor: Bitcoin (BTC) ve Altcoin’lerde Son Durum Ne? (6 Haziran 2023)
Kripto Para Piyasasında SEC Etkisi Sürüyor: Bitcoin (BTC) ve Altcoin’lerde Son Durum Ne? (6 Haziran 2023)
SEC’in Binance ve CZ’ye Dava Açmasıyla Hız Kazandı! Şimdiden 700 Milyon Doları Aştı!
SEC’in Binance ve CZ’ye Dava Açmasıyla Hız Kazandı! Şimdiden 700 Milyon Doları Aştı!
2 Haftada Yatırımcısına Milyon Dolarlar Kazandırmıştı 24 Saatte Yüzde 20 Düştü! 2023’ün Gözde Altcoin’inin Son Durumu!
2 Haftada Yatırımcısına Milyon Dolarlar Kazandırmıştı 24 Saatte Yüzde 20 Düştü! 2023’ün Gözde Altcoin’inin Son Durumu!
Şikago Opsiyon Borsasının Sahibi Cboe’ye Marjlı Bitcoin ve Ethereum Vadeli İşlemleri İçin Onay!
Şikago Opsiyon Borsasının Sahibi Cboe’ye Marjlı Bitcoin ve Ethereum Vadeli İşlemleri İçin Onay!
Apple’ın Vision Pro’yu Tanıtması Bu Altcoin’in Yatırımcılarını Heyecanlandırdı!
Apple’ın Vision Pro’yu Tanıtması Bu Altcoin’in Yatırımcılarını Heyecanlandırdı!
Herkes Düşüşü Konuşurken O Yükseliş Dedi! Uzmandan Bitcoin ve Altcoin’ler İçin Aykırı Yorum!
Herkes Düşüşü Konuşurken O Yükseliş Dedi! Uzmandan Bitcoin ve Altcoin’ler İçin Aykırı Yorum!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023