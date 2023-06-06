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Binance Coin’in (BNB) fiyatı, SEC’in Binance’e karşı yasal işlem başlatmasının ardından son 24 saatte %8 düşerek 276 dolara düştü. Peki popüler kripto para biriminin düşüşüne etki eden durum ne? İşte BNB değer kaybının nedenleri!

BNB Düşüşü!

Bu fiyat geçen hafta %11, son 30 gün içinde ise %15 düşüşe işaret ediyor ve BNB yılbaşından bu yana %12 arttı. Ancak SEC’in Binance’i kayıt dışı menkul kıymetler satmak ve müşteri fonlarını birleştirmek de dahil olmak üzere 13 suçla suçlamasıyla, BNB’nin önümüzdeki günlerde, haftalarda ve aylarda daha fazla düşüş yaşaması çok muhtemel olduğu belirtiliyor.

Binance yeni suçlamalara karşı güçlü bir savunma yapmayı başarırsa durum böyle olmayabilir, ancak CFTC’nin de benzer iddialara dayanarak borsaya dava açmasıyla işler BNB için pek umut verici görünmüyor. Şu anda BNB hakkında söylenebilecek olumlu bir şey varsa, o da göstergelerinin aşırı derecede aşırı satıldığını göstermesi olabilir. Bu durum normal koşullarda gelen bir toparlanma anlamına gelebilir. Kripto paranın göreli güç endeksi dün 20’nin altına düştü ve bu, işlem hacminin 1,5 milyar doları aşmış olmasının da vurguladığı gibi yine yoğun satışı gösterebilir.

Ek olarak BNB’nin 30 günlük hareketli ortalaması 200 günlük ortalamasının çok daha altına düştü ve birkaç gün daha düşmeye devam edebilir. Ayrıca BNB’nin düşüşü sadece bazı döngüsel satışların sonucu değil, şu anda SEC’den karşı karşıya olduğu çok ciddi suçlamalardan kaynaklanıyor.

Binance Olayları!

ABD menkul kıymetler düzenleyicisi, Binance’i ve aynı zamanda kurucusu Changpeng ‘CZ’ Zhao’yu 13 ihlalle suçladı ve bunların çoğu CFTC tarafından Mart ayında borsaya yöneltilen benzer suçlamaları yansıtıyor. SEC’in duyurusunda detaylandırıldığı üzere, bunlar şunları içeriyor:

Kayıtsız borsaları, komisyoncuları ve takas acentelerini işletmek; Binance.US platformunda yanlış ticaret kontrolleri ve gözetimi ve kayıt dışı menkul kıymet arzı ve satışı.

Öte yandan Kasım ayındaki FTX çöküşünün ardından, daha ciddi iddialardan biri, “Zhao ve Binance’in platformların müşterilerinin varlıkları üzerinde kontrol sahibi olduğunu” ve bu sayede kullanıcı fonlarını “istedikleri gibi” yönlendirip kullanmalarını sağladığını belirtiyor. BNB’nin kendisi ile ilgili olarak SEC, “sözde stablecoin” Binance USD (BUSD) ve çeşitli kripto tabanlı borç verme ürünleri ve staking hizmetleriyle birlikte bunun kayıtsız bir menkul kıymet olduğunu iddia ediyor. Bu durumlar birlikte ele alındığında, bu tür suçlamalar oldukça kapsamlı ve BNB’nin dünkü düşüşünü açıklıyor.