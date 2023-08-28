Shiba Inu, kripto dünyasının en trend varlıkları arasında yer almaya devam ediyor. Bunun başlıca nedeni Shibarium’un halka açık lansman beklentisi ve Layer-2 ölçeklendirme çözümünü çevreleyen son gelişmeler. Shiba Inu’nun Layer-2 blockchain ağı olan Shibarium’un halka açık hale gelmesi ve token sahiplerinin bu yeni ağa geçiş yapması bekleniyor, bu da projenin geleceği için önemli bir adım olarak görülüyor.

Yatırımcılar Borsalardan 2 Trilyon SHIB Çekti

Shiba Inu geliştirme ekibi Shibarium’un istikrarını ve ölçeklenebilirliğini artırmak için farklı yöntemler üzerinde çalışmaya devam ederken, geciken halka açık lansman SHIB‘in fiyatını olumsuz etkiledi. Meme coin temalı SHIB’in fiyatı her geçen gün düşmeye devam ederken, Shiba Inu yatırımcıları kripto para borsalarından 2 trilyon token çekti. Önde gelen bir piyasa gözlemcisi olan Ali Martinez, yaşanan bu gelişmeye dikkat çekti.

Ünlü kripto analisti, 20 Ağustos ve 27 Ağustos tarihleri arasında borsalardan 2 trilyon SHIB token’ın çekildiğini açıkladı. Bu görüşünü desteklemek amacıyla Shiba Inu’nun borsalardaki arzını yansıtan bir Santiment grafiği paylaşan Ali Martinez, grafikte ayrıca 6-27 Ağustos tarihleri arasında kaydedilen borsa çıkışlarına ilişkin verilere de yer verdi.

Grafiğe göre en yüksek SHIB borsa çıkışı 23 Ağustos’ta gerçekleşti ve o gün kripto borsalarından yaklaşık 840 milyar SHIB çekildi. Yaklaşık 762,25 milyar SHIB’in 22 Ağustos’ta borsalardan çıktığına da dikkat çekmek gerekir. Grafik ayrıca 21 Ağustos’ta 110 milyardan fazla SHIB token’ın açıklanmayan borsa cüzdanlarından taşındığını ortaya koydu.

SHIB Fiyatı Üzerine Olası Etkiler

Bu yoğun çıkışların arkasındaki neden bilinmemekle birlikte, bu hacimli varlık çıkışları yatırımcıların varlıklarını uzun vadede ellerinde tutma niyetinde olduklarını göstermektedir. Bu da satış baskısını azalttığı için fiyat artışına katkıda bulunabilir. Olumlu gelişmeye tepki gösteren belirli bir topluluk üyesi, yatırımcıların Shiba Inu token’larını Shibarium adreslerine taşıdığını iddia etti.

Bu gelişmenin ortasında yakın zamanda bildirildiği üzere Layer-2 ağında blok üretimi yeniden başladı. Shiba Inu’nun Layer-2 blockchain ağı Shibarium, geçtiğimiz hafta sonu GeckoTerminal ve Coingecko’da yayına girdi. Ayrıca ekip kısa süre önce ağın artık genel kullanıma açık olduğunu duyurdu.