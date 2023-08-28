XRP, son dönemin en çok konuşulan kripto para birimleri arasında yer alıyor ve XRP’nin bu ünvanı elde etmesinde en büyük hak sahibi kesinlikle XRP topluluğu oldu. XRP yatırımcıları özellikle SEC cephesinden gelen olumlu habere çok iyi tepki verdi ve 0,91 dolara kadar yükselen fiyat, XRP topluluğunda heyecanla karşılandı. Şimdi ise XRP yatırımcılarının bunun üzerinden kazanç elde edebilmesi mümkün gözüküyor.

XRP Ağında Yeni Gelişmeler

XRP ağı olan XRP Ledger şu an ilginç bir teklif ile karşı karşıya. XRP, topluluğun baskısı sayesinde yeni bir kazanç kapısı sunabilir. Uzun süredir beklenen bir geliştirme, ağın XLS-30d teklifini kabul etmesi olarak biliniyor. Bu da XRP Ledger üzerinde dahili bir otomatik piyasa yapıcının (AMM) harekete geçirilmesi anlamına geliyor.

AMM, birçok kişinin alışık olduğu bir terim. Birçok merkeziyetsiz kripto para borsasında bulunan AMM modeli kullanıcıların hiçbir alıcı ve satıcı olmadan alım satım yapabilmesini sağlıyor. Bunda aslında yatırımcılar likidite havuzuna karşı alım satım yapıyor. Söz konusu havuzdaki tokenlar da belirli oranlarda kullanılıyor ve likidite sağlayıcılarına gelir sunuluyor.

XRP Yatırımcılarına Gelir Modeli Geliyor

Matematiksel formül ile yapılan bütün işlemler, sorunsuz ilerlemenin garantörü oluyor. Buna ek olarak AMM bünyesinde belirli bir işlem ücreti oluyor ve söz konusu işlem ücretleri direkt olarak likidite sağlayıcılarına aktarılıyor. Yani hem alım satım yapanlar hem de likidite sağlayıcıları kazanç elde ediyor.

XRP Ledger’ın dahili AMM protokolünün XRP topluluğuna ciddi bir katkı sağlaması bekleniyor. Bu katkılar arasında XRP kilitleyen ve likidite sağlayanlara verilecek sabit ücret yer alıyor.

XRP topluluğunun yakından tanıdığı ünlü isim Panos da konu hakkında yaptığı açıklamada buna değindi. Panos, söz konusu teklif kabul edilirse tarihte ilk defa XRP yatırımcılarının on-chain gelir elde edebileceğini vurguladı. Bu durum XRP için bir devrim ve XRP fiyatına da olumlu etki edebilecek bir gelişme olarak yorumlanıyor.