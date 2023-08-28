  • CoinTürk
  •   XRP Yatırımcıları Yaşadı: Bu Yeni Gelişme, XRP Yatırımcılarına Bedava Kazanç Sunabilir!

XRP Yatırımcıları Yaşadı: Bu Yeni Gelişme, XRP Yatırımcılarına Bedava Kazanç Sunabilir!

Özet

  • XRP, topluluğun baskısıyla XRP Ledger'da AMM modelini kabul edebilir.
  • Bu otomatik piyasa yapıcı, likidite sağlayanlara gelir sunacak.
  • XRP yatırımcıları, on-chain gelir elde edebilme olasılığıyla heyecanlanıyor.
  • Piyasaya etkisi: pozitif
12:50
28 Ağustos 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli

XRP, son dönemin en çok konuşulan kripto para birimleri arasında yer alıyor ve XRP’nin bu ünvanı elde etmesinde en büyük hak sahibi kesinlikle XRP topluluğu oldu. XRP yatırımcıları özellikle SEC cephesinden gelen olumlu habere çok iyi tepki verdi ve 0,91 dolara kadar yükselen fiyat, XRP topluluğunda heyecanla karşılandı. Şimdi ise XRP yatırımcılarının bunun üzerinden kazanç elde edebilmesi mümkün gözüküyor.

XRP Ağında Yeni Gelişmeler

XRP ağı olan XRP Ledger şu an ilginç bir teklif ile karşı karşıya. XRP, topluluğun baskısı sayesinde yeni bir kazanç kapısı sunabilir. Uzun süredir beklenen bir geliştirme, ağın XLS-30d teklifini kabul etmesi olarak biliniyor. Bu da XRP Ledger üzerinde dahili bir otomatik piyasa yapıcının (AMM) harekete geçirilmesi anlamına geliyor.

AMM, birçok kişinin alışık olduğu bir terim. Birçok merkeziyetsiz kripto para borsasında bulunan AMM modeli kullanıcıların hiçbir alıcı ve satıcı olmadan alım satım yapabilmesini sağlıyor. Bunda aslında yatırımcılar likidite havuzuna karşı alım satım yapıyor. Söz konusu havuzdaki tokenlar da belirli oranlarda kullanılıyor ve likidite sağlayıcılarına gelir sunuluyor.

XRP Yatırımcılarına Gelir Modeli Geliyor

Matematiksel formül ile yapılan bütün işlemler, sorunsuz ilerlemenin garantörü oluyor. Buna ek olarak AMM bünyesinde belirli bir işlem ücreti oluyor ve söz konusu işlem ücretleri direkt olarak likidite sağlayıcılarına aktarılıyor. Yani hem alım satım yapanlar hem de likidite sağlayıcıları kazanç elde ediyor.

XRP Ledger’ın dahili AMM protokolünün XRP topluluğuna ciddi bir katkı sağlaması bekleniyor. Bu katkılar arasında XRP kilitleyen ve likidite sağlayanlara verilecek sabit ücret yer alıyor.

XRP topluluğunun yakından tanıdığı ünlü isim Panos da konu hakkında yaptığı açıklamada buna değindi. Panos, söz konusu teklif kabul edilirse tarihte ilk defa XRP yatırımcılarının on-chain gelir elde edebileceğini vurguladı. Bu durum XRP için bir devrim ve XRP fiyatına da olumlu etki edebilecek bir gelişme olarak yorumlanıyor.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
XRP’nin Finans Dünyasında Devrim Yaratma Potansiyeli: “Yeni Petrol”
XRP’nin Finans Dünyasında Devrim Yaratma Potansiyeli: “Yeni Petrol”
Yeni Araştırma Ripple İçin Olumlu Sonuç Verdi: Bu Ülke, XRP’ye Yönelecek!
Yeni Araştırma Ripple İçin Olumlu Sonuç Verdi: Bu Ülke, XRP’ye Yönelecek!
Ripple (XRP), Büyük Bir Kırılımın Eşiğinde: Yüzde 20’lik Hareket Hangi Yöne Olacak?
Ripple (XRP), Büyük Bir Kırılımın Eşiğinde: Yüzde 20’lik Hareket Hangi Yöne Olacak?
Ünlü Avukattan Ripple (XRP) Davası Açıklamaları! 26 Ağustos! Ripple Davası Son Durum!
Ünlü Avukattan Ripple (XRP) Davası Açıklamaları! 26 Ağustos! Ripple Davası Son Durum!
Ünlü Analistin Nihai XRP Coin Hedefi: Yüzde 63975’lik Artış Olacak ve Sebebi Bu!
Ünlü Analistin Nihai XRP Coin Hedefi: Yüzde 63975’lik Artış Olacak ve Sebebi Bu!
Ripple’da (XRP) Endişe Yaratan Hamle! Altcoinde Satış Baskısı Artabilir!
Ripple’da (XRP) Endişe Yaratan Hamle! Altcoinde Satış Baskısı Artabilir!
Bu Borsada Listelenen Altcoin’lere Dikat! XRP İçin Listeleme Müjdesi Gelecek Mi?
Bu Borsada Listelenen Altcoin’lere Dikat! XRP İçin Listeleme Müjdesi Gelecek Mi?
XRP’nin Önündeki Kritik Eşik! Nasıl Bir Seyir İzleyebilir?
XRP’nin Önündeki Kritik Eşik! Nasıl Bir Seyir İzleyebilir?
Çok Okunanlar

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023