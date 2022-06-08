Yüksek piyasa değerine sahip olan altcoin’leri AVAX, Ethereum (ETH), Solana (SOL) ve Ripple’da (XRP) son durumlara göz atalım.

Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin ile birlikte haftanın üçüncü gününde popüler altcoin’lerde de yukarı yönlü hamleler görüyoruz. Piyasanın popüler ve yüksek piyasa değerine sahip olan altcoin’leri Avalanche (AVAX), Ethereum (ETH), Solana (SOL) ve Ripple’da (XRP) son durumlara göz atalım.

Avalanche (AVAX)

Başında Bir Türk olan Emin Gün Sirer’in bulunduğu Avalanche’in kripto para birimi AVAX, yazının kaleme alındığı sırada 24,79 dolardan işlem görüyor. Son 24 saat içinde yüzde 3,5 artış kaydetmiş olan AVAX için 21 doların dip ve 33 doların tepe seviyeler olduğu ifade edilebilir.

Bitcoin gibi AVAX da bir işlem aralığında sıkışmış durumda ve genel bir piyasa toparlanması gelmesi halinde AVAX’ın 31 doları test edebileceği ifade ediliyor. 31 dolar üzerinde ise ilk hedefin 35 dolar olabileceği ifade ediliyor.

Ancak eğer piyasa yeniden aşağı yönlü hamle yaparsa AVAX, önce 21 doları ve ardından 18 doları test edebilir.

Ethereum (ETH)

221,3 milyar dolarlık piyasa değeri ile en büyük altcoin konumunda bulunana ETH, yazının kaleme alındığı sırada 1.817 dolardan işlem görüyor. Son 24 saat içinde BTC ile benzer grafik çizen kripto para birimi %3 oranında artış kaydetti.

Analistlere göre şu anda ETH için 1.700 dolar dip ve 2.086 dolar tepe seviyeyi oluşturmuş durumda. Dolayısıyla ETH’nin bu iki seviye üzerine ya da altına yapacağı hamlenin bir sonraki yönü belirleyeceği düşünülüyor. Ancak bu noktada yatırımcılar, ETH fiyat grafiklerinin büyük oranda Bitcoin ile birlikte hareket ettiğini unutmamalı.

Solana ve Ripple

Yazının kaleme alındığı sırada 39,6 dolardan işlem gören SOL, son 24 saat içinde de %2,7 artış kaydetti. Grafiklere göre SOL için şu anda 35 dolar dip ve 54 dolar tepe seviye olarak işlem görüyor.

Buna ek olarak piyasa değeri bakımından en büyük yedinci kripto para birimi olan XRP, yazının hazırlandığı sırada 0,40 dolardan işlem görüyor. Son 24 saat içinde %2,4 artış kaydeden XRP’nin 0,37 dolar ile 0,44 dolar bandında sıkışmış olduğu görülüyor.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.