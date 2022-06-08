Piyasanın popüler altcoin’leri olan Gala Coin (GALA), Apecoin (APE), Ceek VR (CEEK) ve Decentraland’de (MANA) son durum ne?

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Kripto para birimleri bugün yükseliş ivmesi içinde hareket ediyor ve lider kripto para birimi Bitcoin’in yeniden 30.000 dolar üzerine çıkmış olması dikkatleri çekiyor. Peki, Gala Coin (GALA), Apecoin (APE), Ceek VR (CEEK) ve Decentraland’de (MANA) son durum ne?

GALA Coin Yorumları ve APE Coin

2021 yılında oldukça popüler olan GALA coin, yazının kaleme alındığı sırada 0,080 dolardan işlem görüyor. Son 24 saat içinde %0,5 artış kaydeden GALA, tüm zamanlar rekorunu 26 Kasım 2021 tarihinde 0,83 dolar ile kırmıştı. Dolayısıyla mevcut yükselişe rağmen GALA’nın ATH seviyesinin hala yüzde 90 altında olduğu ifade edilebilir.

Analistlere göre nispeten düşük piyasa değerine sahip altcoin’lerde yükselişlerin başlayabilmesi için öncelikle Bitcoin gibi büyük kripto para birimlerinin yönünün yukarı yönlü olarak kesinleşmesi gerekiyor. Yani önce BTC ralliye başlamalı sonrasında GALA coin gibi altcoin’ler de ralliler görülebilir.

Buna ek olarak 1,7 milyar piyasa değeri ile en büyük 2. metaverse coin konumunda bulunan Apecoin yazının kaleme alındığı sırada 6 dolardan işlem görüyor. Son 24 saat içinde %0,5 artış yaşayan APE, tüm zamanlar rekorunu 17 Mart 2022 tarihinde 39 dolar ile kırmıştı.

4 saatlik grafiklere bakıldığında APE için 5,7 doların dip ve 8,4 doların tepe seviyeleri oluşturduğu ifade edilebilir.

Ceek Coin ve MANA Coin

Yazının kaleme alındığı sırada 0,17 dolardan işlem gören CEEK, Türk yatırımcıların da büyük ilgi gösterdiği kripto para birimleri arasında yer alıyor. Son 24 saat içinde nispeten stabil kalan CEEK tüm zamanlar rekorunu 29 Kasım 2021 tarihinde 1,20 dolar ile kırmıştı.

Bunun yanında 1,8 piyasa değeri ile en büyük metaverse coin konumunda bulunan MANA, yazının kaleme alındığı sırada 1 dolardan işlem görüyor ve son 24 saat içinde %4,5 artış yaşadığı görülüyor.

Analistlere göre MANA’da bir artış yaşanması hem genel kripto para piyasasının toparlanmasına hem de metaverse ekosisteminde yaşanacak gelişmeler bağlı gibi görünüyor.