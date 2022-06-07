Okuma Süresi: 2 Dakika

Sosyal medyada “Pentoshi” kullanıcı ismi ile bilinen kripto para analisti, piyasadaki son durumu değerlendi ve güncel teknik görünüme dikkat çekti. Analist, kripto para piyasasının ilerleyen haftalarda yeniden yükseliş yönlü bir ivme yakalayabileceğini savundu.

Analist, Güncel Teknik Görünümü Değerlendirdi

Kripto para analisti, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında piyasadaki düşüş trendinin yakın vadede tersine dönebileceğini belirterek kripto para piyasasının ilerleyen haftalarda yeniden yükseliş yönlü bir ivme yakalayabileceğini savundu. Güncel teknik görünümün kısa vadede yükseliş sinyalleri verdiğine yönelik düşüncelerini dile getiren analist, Solana (SOL) ve Avalanche (AVAX) adına ilerleyen haftalarda güçlü bir rallinin söz konusu olabileceğini ifade etti.

Kripto Para Piyasası Düşüşte

SEC‘nin menkul kıymet niteliği taşıyıp taşımadığını araştırmak adına BNB‘yi inceleme altına alması ile birlikte kripto para piyasası düşüşe geçti. Bitcoin (BTC), günün erken saatlerinde kaydetmeye başladığı düşüş yönlü fiyat hareketlerinin ardından 29.500 dolar seviyelerine geriledi. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, dün akşam saatlerinden bu yana değer kayıplarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %6’lık bir değer kaybı kaydetti ve 1.755 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri, 1,26 trilyon dolara geriledi. Ayrıca piyasadaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 230 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.