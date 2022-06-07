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En sonki Dijital Varlık Fonu Akışları Haftalık raporunda CoinShares, kripto varlık yatırım ürünlerindeki haftalık nakit akışlarına ilişkin önemli verileri paylaştı. CoinShares, Bitcoin tabanlı yatırım ürünlerinin geçen hafta yaklaşık 126 milyon dolarlık bir giriş kaydettiğini ifade etti. Ayrıca CoinShares tarafından paylaşılan verilere göre Solana (SOL) ve XRP tabanlı yatırım ürünleri de geçen hafta pozitif girişler kaydetti.

Haftalık CoinShares Raporu

CoinShares, son raporunda kripto varlık tabanlı yatırım ürünlerindeki haftalık nakit akışlarına ilişkin önemli verileri paylaştı. CoinSahres, çoğu kripto varlık yatırım ürününün düşük miktarlı girişler kaydettiğini ifade ederken, Bitcoin tabanlı yatırım ürünlerinin ise geçen hafta yaklaşık 126 milyon dolarlık giriş kaydettiğini raporuna ekledi.

Ayrıca CoinShares, XRP ve Solana (SOL) tabanlı yatırım ürünlerinin de geçen hafta pozitif giriş kaydettiğini ifade etti. CoinShares’in paylaştığı verilere göre sırasıyla Solana (SOL) ve XRP, 100.000 dolarlık ve 200.000 dolarlık giriş kaydetti.

Piyasadaki Düşüş İvmesi Devam Ediyor

Bloomberg, dün akşam saatlerinde yaptığı bir haber ile birlikte SEC‘nin menkul kıymet niteliğine sahip olup olmadığını araştırmak adına BNB‘yi inceleme altına aldığını bildirdi. Kripto para piyasası, haberin etkisiyle yeniden düşüşe geçti. Bitcoin (BTC), günün erken saatlerinden bu yana kaydettiği düşüş yönlü fiyat hareketlerinin ardından 29.500 dolar seviyelerine geriledi. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, değer kayıplarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıpları ile birlikte 1.750 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri, 1,26 trilyon dolara geriledi.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.