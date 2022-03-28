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Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti: Bitcoin’deki Yükseliş İvmesi Devam Edecek mi?

Piyasadaki güncel teknik görünümü değerlendiren analist, BTC ve ETH adına kısa vadede kritik bir rol oynayabilecek kritik fiyat seviyelerine işaret etti.
09:36
28 Mart 2022
Yazar: Ali Eren Girişken

“Pentoshi” kullanıcı ismi ile bilinen kripto para analisti, kripto para piyasasındaki son durumu değerlendirdi. Bitcoin (BTC) ve Ethereum’daki (ETH) güncel teknik görünüme dikkat çeken analist, kritik fiyat seviyelerine işaret etti. Analist, 46.000 dolar fiyat seviyelerinin aşılması ile birlikte lider kripto para birimindeki değer artışlarının devam edebileceğini ifade etti.

Analist, Güncel Gelişmeleri Değerlendirdi

Kripto para analisti, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile piyasadaki güncel durumu değerlendirdi. Luna Vakfı’nın milyarlarca dolar değerinde Bitcoin satın almasının piyasada bir alış baskısı oluşturduğunu ve bu haberin kripto para piyasasında güçlü bir yükseliş ivmesini tetikleyebileceğini dile getirdi.

Güncel teknik görünümleri de değerlendiren kripto para analisti, 46.000 dolar fiyat seviyelerinin kısa vadede oldukça önemli olduğunu ve bu seviyenin aşılması ile birlikte daha yüksek oranlı değer artışlarının başlayabileceğini ifade etti. Ayrıca analist, Ethereum adına da önemli seviyelere işaret etti ve ETH adına kısa vadede 3.200 dolar seviyelerinin korunması durumunda 3.600 dolar fiyat seviyelerine varan bir yükseliş hareketinin takip edilebileceğini belirtti.

Piyasa, Güçlü Bir Yükseliş İvmesi Yakaladı

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), günün erken saatlerinde kaydettiği yükseliş hareketlerine hız kazandırarak 47.000 dolar fiyat seviyelerini geride bıraktı. Bitcoin’deki bu değer artışı, kripto para piyasasına yeniden güçlü bir yükseliş ivmesi kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son yükseliş hareketlerinin ardından 3.330 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri ise CoinGecko verilerine göre 2,20 trilyon dolara ulaştı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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