Adeta Duvar Ördüler Bitcoin’e İzin Vermiyorlar

2025 zorlu geçti ve bitti. 2026 yılının sıkıntılı başlaması zaten beklenen bir şeydi ancak Mart ortasına gelmemize rağmen kabus bitmedi. İran gerilimi Mart ayında da kripto paraların baskı altında kalmasına neden oluyor. Dahası 70 bin dolar kalıcı olarak aşılamadığı için fiyat 50 bin dolara meyilli hareket ediyor.

Bitcoin Yükselişini Engelliyorlar

Türk on-chain analisti @anlcnc1 emir defterindeki yoğunluğa dikkat çekerek fiyatın nasıl baskılandığını gözler önüne serdi. Son 24 saatte BTC 71 bin doları aşsa da 70.650 – 70.740 bandında yoğunlaşmış 2.5K+ Bitcoin satış emri adeta duvar gibi boğaların önüne dikilmiş durumda.

Capo bir süredir ortaklıkta yoktu, bugün güncel değerlendirmesini paylaştı. Fiyatın 65 bin-75 bin dolar aralığında sıkıştığını yazan analist devam eden satış baskısının 70 bin dolar üzerinde tutunmayı zorlaştırdığını söylüyor. Yukarıda bahsettiğimiz husus herkesin odağında ve fiyat serbest bırakılmadığı için en az dirençli yol aşağıda görünüyor. Eğer İran’a kara operasyonu başlarsa veya aylarca bu savaşın süreceğine piyasalar ikna olursa yeni dipler olası.

Bugün paylaştığı ankette Capo yatırımcı duygu durumunu ölçmek için önce hangi seviyenin görüleceğini sordu. %19 fikrini beyan etmezken %41 60 bin doları bekliyor. Enteresan olan 60 ve 80 bin doları bekleyenlerin oranının neredeyse aynı olması.

Sıkıcı Günlere Hazırlanın

Geride bıraktığımız 5-6 ay çok fazla dalgalanma oldu. Son 30 gündür konsolidasyon görsek de bu sandığımız kadar kısa sürmeyebilir. On-Chain Mid Bitcoin’in Hacim Değişim Oranına dikkat çekere aylarca süren dalgalı konsolidasyon sürecinin kapıda olduğunu ima etti. Petrol 100 doların üzerine demirlerken faiz indirimleri rafa kalktı ve çoğu yatırımcı 2026’nın ilk yarısından hiçbir şey beklemiyor.