Adeta Duvar Ördüler Bitcoin’e İzin Vermiyorlar

  • Son 24 saatte BTC 71 bin doları aşsa da 70.650 – 70.740 bandında yoğunlaşmış 2.5K+ Bitcoin satış emri adeta duvar gibi.
  • CAPO: BTC için burada bir miktar satış baskısı var, ancak 70 bin doların üzerinde kalması gerekiyor. Mevcut aralık: 65 bin-75 bin dolar.
  • Bitcoin'in Hacim Değişim Oranı negatife döndü ve sinyal uzun süreli sıkıcı konsolidasyon dönemine işaret ediyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
2025 zorlu geçti ve bitti. 2026 yılının sıkıntılı başlaması zaten beklenen bir şeydi ancak Mart ortasına gelmemize rağmen kabus bitmedi. İran gerilimi Mart ayında da kripto paraların baskı altında kalmasına neden oluyor. Dahası 70 bin dolar kalıcı olarak aşılamadığı için fiyat 50 bin dolara meyilli hareket ediyor.

1 Bitcoin Yükselişini Engelliyorlar
2 Sıkıcı Günlere Hazırlanın

Bitcoin Yükselişini Engelliyorlar

Türk on-chain analisti @anlcnc1 emir defterindeki yoğunluğa dikkat çekerek fiyatın nasıl baskılandığını gözler önüne serdi. Son 24 saatte BTC 71 bin doları aşsa da 70.650 – 70.740 bandında yoğunlaşmış 2.5K+ Bitcoin satış emri adeta duvar gibi boğaların önüne dikilmiş durumda.

Capo bir süredir ortaklıkta yoktu, bugün güncel değerlendirmesini paylaştı. Fiyatın 65 bin-75 bin dolar aralığında sıkıştığını yazan analist devam eden satış baskısının 70 bin dolar üzerinde tutunmayı zorlaştırdığını söylüyor. Yukarıda bahsettiğimiz husus herkesin odağında ve fiyat serbest bırakılmadığı için en az dirençli yol aşağıda görünüyor. Eğer İran’a kara operasyonu başlarsa veya aylarca bu savaşın süreceğine piyasalar ikna olursa yeni dipler olası.

Bugün paylaştığı ankette Capo yatırımcı duygu durumunu ölçmek için önce hangi seviyenin görüleceğini sordu. %19 fikrini beyan etmezken %41 60 bin doları bekliyor. Enteresan olan 60 ve 80 bin doları bekleyenlerin oranının neredeyse aynı olması.

Sıkıcı Günlere Hazırlanın

Geride bıraktığımız 5-6 ay çok fazla dalgalanma oldu. Son 30 gündür konsolidasyon görsek de bu sandığımız kadar kısa sürmeyebilir. On-Chain Mid Bitcoin’in Hacim Değişim Oranına dikkat çekere aylarca süren dalgalı konsolidasyon sürecinin kapıda olduğunu ima etti. Petrol 100 doların üzerine demirlerken faiz indirimleri rafa kalktı ve çoğu yatırımcı 2026’nın ilk yarısından hiçbir şey beklemiyor.

“Bitcoin’in Hacim Değişim Oranı ~%100’ü aştığında, aylık işlem hacmi fiilen iki katına çıkmış demektir. Bu durum genellikle coşkulu yükselişler veya panik satışları sırasında meydana gelir ve bu olaylar piyasanın tükenişini işaret eder.

Şu anda gösterge negatif bir seyir izliyor ve bu durum genellikle BTC’nin yatay dalgalanma dönemine girmesiyle birlikte aylarca süren dalgalı bir konsolidasyona yol açar.”

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
