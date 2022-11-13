Yanlışlık 404 milyon doları farklı bir adrese transfer etmek. Bu durum yatırımcıları endişelendiriyor.

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FTX olayının etkileri henüz tam anlamıyla ortaya çıkmamışken kripto para yatırımcıların endişelendiren yeni bir gelişme oldu. Son yaşanan olay bu gece kripto para borsalarının mevcut durumu hakkındaki şüpheleri artırdı. Peki 404 milyon dolarlık kripto transferinin sebebi aslında neydi? Yatırımcılar endişelenmeli mi? Güncel veriler ve diğer detaylar.

Kripto Paralarda Korku Hakim

FTX’in düşüşü, riskleri önlemede ve yatırımcı güvenini artırmada rezerv kanıtının önemini vurgulayarak, önde gelen kripto borsalarını soğuk ve sıcak cüzdan adreslerini halka açık bir şekilde listelemeye çağırdı. Cryptocom borsası da fonların mevcudiyetini teyit etmeye çalışırken, soğuk cüzdan bilgileri 21 Ekim 2022’de Gate borsasına bağlı bir cüzdan adresine 320.000 Ether’in şüpheli bir şekilde aktarıldığını ortaya çıkardı.

On Chain veriler 320.000 ETH’nin Cryptocom borsasından Gate’e aktarıldığını doğruluyor.

Tartışmalar hız kazanırken, Cryptocom borsasının CEO’su Kris Marszalek, 320.000 ETH’nin soğuk cüzdanda olduğunu ve yanlışlıkla Gate’e gönderildiğini açıkladı.

“Yeni bir soğuk cüzdan adresine taşınması gerekiyordu, ancak harici bir borsa adresine gönderildi.”

Cryptocom yanlışlıkla yapılan bir transfer için gündemde ilk kez yer edinmiyor. Ağustos 2022’de, Melbourne merkezli yatırımcılara yanlışlıkla 10,5 milyon AUD (7 milyon doların üzerinde) gönderdiğini tespit etmişti. Sorun şu ki olay Mayıs 2021’de gerçekleşti ancak şirket bunu Aralık 2021’deki yıllık denetime kadar fark edilmedi.

Kripto Para Borsaları Güvenli Mi?

FTX ve Alameda’nın ortaklaşa iflası birçok yatırımcıyı kripto para borsalarına karşı temkinli yaklaşmaya itti. Soğuk cüzdanların önemini daha iyi anlayan yatırımcılar günlük trade ettikleri rakamın dışındaki bakiyelerini daha güvenli soğuk cüzdanlara taşıyor. FTX olayının henüz dolaylı sonuçları ortaya çıkmamışken bu yönelim mantıklı olabilir. 135 yan şirketiyle birlikte iflas eden kripto devinin endüstrideki diğer oyunculara da zarar vermiş olma ihtimali var.

Ancak bardağın dolu tarafına bakarsak son olaylar bize hangi borsanın ne kadar rezervi olduğuna dair net bir bilgi veriyor. On-chain üzerinden varlıklarının izlenmesini isteyen kripto para borsaları müşterilerinin kendilerini güvende hissetmeleri için daha fazla şeffaflığı seve seve kabul etti.