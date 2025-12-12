3,4 Milyar Dolarlık Sessiz Satış: Bitcoin’de Perde Arkasında Ne Oluyor?



Bitcoin $0.00000000000000 piyasasında son günlerde dikkat çekici bir hareketlilik yaşanıyor. Özellikle 10.000 ile 100.000 BTC arasında varlık tutan en büyük kurumsal yatırımcılar ve erken dönem madenciler, 1 Aralık’tan bu yana toplam 36.500 BTC’lik (yaklaşık 3,4 milyar dolar) satış ya da yeniden dağıtım gerçekleştirdi.

Kurumsal Satış Dalgası ve Derinleşen Likidite Sorunu

Glassnode’un verileri, bu grubun bir süredir sürdürdüğü biriktirme trendinden vazgeçtiğini ve daha temkinli bir strateji izlediğini ortaya koyuyor. Bitcoin’in Fed’in faiz indirimine rağmen 94.000 dolar direncini aşmakta zorlanması da bu tabloyu destekliyor.

Bitcoin haftanın son işlem gününde 92.250 dolar seviyesinde yatay bir seyir izlerken, piyasanın en büyük cüzdan sahiplerindeki bu satış baskısı yatırımcıların odağına yerleşti. 12 gün içinde gerçekleşen 3,37 milyar dolarlık çıkış, özellikle kurumsal tarafta “biraz kenara çekilme” eğiliminin güçlendiğine işaret ediyor. Detaylara bakıldığında, bireysel yatırımcıların beklentilerinin yüksek olmaya devam ettiği, ancak “akıllı para” olarak bilinen büyük oyuncuların farklı düşündüğü görülüyor.

Likidite tarafında da tablo pek parlak değil. FX Leaders tarafından aktarılan verilere göre stabil kripto paraların borsalara girişleri Ağustos ayından bu yana %50 düşmüş durumda. Bu da yeni alım gücünün zayıfladığı anlamına geliyor. Mudrex’in Baş Kuant Analisti Akshat Siddhant, Fed’in aylık 40 milyar dolarlık hazine bonosu alım programının uzun vadede olumlu etkileri olacağını belirtiyor; ancak kısa vadede piyasanın bu yeni likiditeyi sindirmesi gerektiğini vurguluyor.

Bu ortamda Bitcoin ve Ethereum $0.00000000000000 ETF’lerine son iki günde 610 milyon doların üzerinde giriş olması yatırımcı güveninin tamamen kaybolmadığını gösterse de, fiyatın 100.000 dolar hedefi için 94.140 doların üzerinde günlük kapanış yapması kritik önem taşıyor.

88 Bin Dolar Eşiği Kritik

Piyasada asıl dikkat edilmesi gereken nokta, büyük yatırımcılarla bireysel yatırımcılar arasındaki bakış farkı. Fed’in “dönüm noktası” söylemine odaklanan küçük yatırımcılar yükseliş beklentisini korurken, büyük cüzdanlar mevcut fiyat aralığını dağıtım alanı olarak değerlendiriyor. Hem 3,4 milyar dolarlık kurumsal çıkış hem de stablecoin rezervlerindeki yarı yarıya düşüş, 88.000–94.000 dolar bandının alım değil, satış bölgesine dönüştüğüne işaret ediyor.

Bitcoin’in 88.000 dolar desteğini kaybetmesi halinde volatilitenin sert şekilde artması bekleniyor. Böyle bir kırılma, kısa vadeli yatırımcıların panikle satış yapmasına, buna karşılık daha uzun vadeli oyuncuların yeniden pozisyon alma fırsatlarını kollamasına neden olabilir.

Öte yandan geçtiğimiz hafta Ethereum tarafında da benzer bir tablo gözlendi. 1.000’den fazla ETH tutan büyük adreslerde yaklaşık 220.000 ETH’lik satış gerçekleşti. Uzmanlar, hem Bitcoin hem Ethereum tarafında büyük cüzdanların bu temkinli yaklaşımının piyasanın kısa vadeli yönü üzerinde belirleyici olacağı görüşünde.