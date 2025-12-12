

Kripto dünyasında uzun süredir beklenen işbirlikleri sonunda görünür hale geliyor. Ripple $0.00000000000000’ın teknik direktörü David Schwartz’ın Solana’nın XRP entegrasyonuna verdiği olumlu mesaj, iki büyük ekosistem arasında yeni bir sayfa açıyor.

Solana’nın wXRP Hamlesi: DeFi Kapıları XRP’ye Açılıyor

Solana ağının XRP’yi entegre etmesi, kripto piyasasında önemli bir eşik olarak görülüyor. Ripple’ın CTO’su David Schwartz, sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmede bu gelişmeyi “iyi bir şey” olarak nitelendirdi. Schwartz’a göre XRP’nin farklı ekosistemlerde yer bulması, hem kullanım alanını genişletiyor hem de XRPL ağının temel rolünü güçlendiriyor.

Bu entegrasyonla birlikte “wrapped XRP” yani wXRP devreye giriyor. XRP sahipleri, varlıklarının aynısını temsil eden bu token sayesinde Solana’nın hızlı ve düşük maliyetli DeFi çözümlerine erişebilecek. Kullanıcılar artık XRP varlıklarını bozmadan, Solana üzerinde getiri elde edebilecek, likidite sağlayabilecek, tokenize varlıklarla işlem yapabilecek veya diğer DeFi protokollerine katılabilecek. Üstelik wXRP, 1:1 oranında XRP’ye çevrilebilir durumda olduğundan, kullanıcı varlıklarını kaybetme riski taşımıyor.

Solana ekibi, wXRP’nin lansmanında 100 milyon doların üzerinde kilitli değer (TVL) ile başlamayı hedeflediklerini duyurdu. Bu da ekosisteme güçlü bir giriş anlamına geliyor.

Topluluklar Arasında Yumuşama

Solana Foundation ekibinden Vibhu Norby, bu entegrasyon kararının uzun bir topluluk diyaloğu sürecinin ardından alındığını açıkladı. Norby, süreç boyunca birçok XRP geliştiricisi ve topluluk temsilcisiyle bir araya geldiğini, XRP’nin hem varlık hem de topluluk olarak nasıl güçlü bir yapıya sahip olduğunu yakından anladığını ifade etti.

Kripto dünyasında genellikle rekabet ön plandayken, bu işbirliği farklı blok zincirlerin ortak bir zeminde buluşabileceğini gösteriyor. Bitwise CEO’su Hunter Horsley de benzer şekilde geleceğin “savaşan değil, birlikte çalışan ekosistemler” üzerine kurulacağını belirtiyor. Bu açıklamalar, Bitcoin $0.00000000000000 ve Ethereum $0.00000000000000 merkezli ayrışmaların arttığı bir dönemde, daha kapsayıcı bir yaklaşımın benimsendiğine işaret ediyor.

Bu gelişme aynı zamanda son dönemde ivme kazanan zincirler arası köprü çalışmalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Nitekim geçtiğimiz hafta Avalanche $0.00000000000000 ekibi de Ethereum tabanlı bazı projeleri kendi ağına taşımak için yeni bir teşvik programı duyurmuştu. Bu da sektörün genel yöneliminin işbirliği ve entegrasyon olduğunu doğruluyor.

Geçtiğimiz günlerde buna benzer bir hamle de Polygon tarafından geldi. Polygon ekibi, Bitcoin ekosistemiyle uyumlu bir katman çözümlerini test ağına taşıdı. Bu adım, tıpkı XRP–Solana entegrasyonu gibi zincirler arası geçişin hız kazandığını gösteriyor ve sektörün daha birleşik bir yapıya doğru ilerlediğinin sinyallerini veriyor.