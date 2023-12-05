Kripto Para

2 Altcoin Tayfuna Yola Açtı! Milyon Dolarlar Silindi

Özet

  • Kripto para dünyasında hareketlilik devam ediyor.
  • Dün 2 altcoin önemli ölçüde tasfiyeye neden oldu.
  • Bu durum beraberinde önemli kayıpları da getirdi.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Kripto para dünyası bir dalgalanma içinde. Altcoin vadeli işlemleri çalkantılı bir Pazartesi günü yaşadı. Hem long hem de short odaklı tasfiyelerde bir artışa tanık oldu. Özellikle, Big Time’ın BIGTIME‘ı ve Ordi Protocol‘ün ORDI’si gibi daha az bilinen token’lar, son 24 saat içinde toplam altcoin tasfiyelerinde 250 milyon dolarlık şaşırtıcı bir katkı sağlayarak dikkatleri üzerine çekti.

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Altcoin Tasfiyeleri: 250 Milyon Dolarlık SarsıntıToken Dinamikleri: BIGTIME ve ORDI Coşku Dalgasını Sürüklüyor

Altcoin Tasfiyeleri: 250 Milyon Dolarlık Sarsıntı

Altcoin tasfiyeleri, ani ve keskin piyasa hareketler borsalardaki kaldıraçlı pozisyonları kapatmaya zorladığında ortaya çıkar ve traderlar için önemli kayıplara yol açar. Piyasadaki son çalkantı, altcoin sektöründeki içsel oynaklığı vurgulayarak kaldıraçlı ticaretle ilişkili riskleri ön plana çıkarıyor.

Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) vadeli işlem tasfiyelerinin yokluğunda, ORDI ve BIGTIME gibi altcoin’ler, sırasıyla 14 milyon dolar ve 12 milyon dolarlık tasfiye edilen rakamlarla merkez sahneye çıktı.

Bu rakamlar hem yatırımcıların fiyat artışları üzerine bahis oynadığı long pozisyonları hem de azalan fiyatlara karşı bahis oynayan short pozisyonları kapsamakta. Bu token’ların son 24 saatteki çalkantılı fiyat dalgalanmaları, her iki taraftaki traderların da sonuçlarla boğuşmasına neden oldu.

Token Dinamikleri: BIGTIME ve ORDI Coşku Dalgasını Sürüklüyor

Big Time ve Ordi Protocol’e bağlı BIGTIME ve ORDI token’ları, tasfiye çılgınlığında önemli bir rol oynadı. Bitcoin bağlantılı token’lara olan talep ORDI’yi destekleyerek geçtiğimiz ay yüzde 580’lik kayda değer bir kazanç sağladı. Bu arada, kripto oyun platformu anlatısı BIGTIME’ı güçlendirdi ve sahiplerini Kasım ayının başından bu yana yüzde 400’lük önemli bir artışla ödüllendirdi.

Bu piyasa kargaşasının sonuçları, Celestia’nın TIA’sı ve Memeland’ın MEME’si gibi token’lara kadar uzandı ve pozisyon alan traderların 10 milyon dolar zarara uğramasına neden oldu.

Başka bir cephede, Terra’nın bir zamanlar güçlü olan ekosistemiyle bağlantılı token’lar dikkat çekti. LUNC, USTC ve LUNA’da pozisyon alanlar, bu token’ların fiyatlarının Pazartesi günü çeşitli katalizörlerin etkisiyle %70’e varan bir artış yaşaması nedeniyle toplu olarak yaklaşık 11 milyon dolar kaybetti.

Piyasadaki fırtınanın ortasında, ani tasfiyelerin ve fiyat dalgalanmalarının yarattığı zorluklarla mücadele eden traderlarla birlikte altcoin dünyası öngörülemez olmaya devam ediyor. 250 milyon dolarlık tasfiye çılgınlığı, kripto piyasasının dinamik doğasının keskin bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor ve katılımcıları kazanç arayışında dikkatli olmaya çağırıyor.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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