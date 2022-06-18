Kripto para piyasalarındaki satış baskısı hafta sonunda da sürerken, Bitcoin 20 bin dolar altına düştü. En büyük altcoin Ethereum'da ise 18 ayın ardından ilk kez bin doların altı görüldü.

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Düşüş trendini hafta sonunda da sürdüren Bitcoin’de boğaların 20 bin 200 dolardaki son fiyat desteğini koruma mücadelesi bugün sabah saatlerinde 20 bin doların aşağı yönlü kırılımı ile boşa çıktı. BTC, 18 bin 720 dolara kadar geriledi ve 2020’nin Aralık ayından beri görülen en düşük seviyeyi gördü. Bitcoin’e benzer şekilde, Ethereum da bugün erken saatlerde kilit seviyenin altına düştü. 2020’nin Ocak ayından bu yana ilk kez bin doların altına düşen ETH fiyatı 986,85 dolara kadar geriledi.

Ethereum Alınır mı?

Yazım sırasında bin doların hemen üzerinde işlem gören Ethereum, dünün zirvesi olan bin 105,23 doların altında işlem görüyor. Yüzde olarak son yedi gün içinde Ether‘deki düşüş BTC’dekinden çok daha sert oldu ve en büyük altcoin‘in geçen Cumartesi’den bu yana yaklaşık yüzde 40 değer kaybetti. Bitcoin ise son bir haftada yüzde 33 değer kaybetti.

Ethereum, yazım sırasında neredeyse iki haftalık arka arkaya düşüşün ardından ay başına göre yüzde 50 daha düşük seviyeden işlem görüyor ve bazı piyasa analistleri, hafta sonuna yaklaştıkça ETH’nin bin dolar seviyesinin altında daha fazla hareket edebileceğini düşünüyor. Kısa vadede, günlükte ETH için bin dolar seviyesi önemli bir destek ve günlük kapanışın bu seviyenin altında olması altcoin’de düşüşün derinleşmesine neden olabilir.

İkinci en büyük kripto para ETH’deki son düşüşün kripto para hedge fonu Three Arrows Capital‘in milyonlarca dolarlık yatırım tasfiyesi görmesinden kaynaklandığı üzerinde duruluyor. Tasfiyelerle, açık piyasalarda önemli miktarda ETH’nin kilidi açılmış oldu.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) son otuz yılın en yüksek faiz artışı olan 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesi ve yıl sonuna kadar daha fazla faiz artırımı yapılacağının sinyalini vermesi 2021’nin sonundan bu yana aşağı yönde hareket eden kripto paralardaki düşüşü şiddetlendirdi. Fed’in yüksek enflasyonla mücadelede faiz artırımlarına 2023’ün sonuna kadar devam edebileceği ifade ediliyor.

Analistler, ayı piyasalarında Bitcoin ve Ether’in yüzde 85’e kadar düşebileceğini tahmin ediyor. Bu da 4 bin 862 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan ETH’nin mevcut ayı piyasasının sonunda 650 ila 750 dolar aralığına kadar düşebileceği anlamına geliyor.

Piyasalar üzerinde net bir fiyat tahmininde bulunmanın ve tahmin için zaman vermenin imkansızlığı nedeniyle, kripto paralarda alım yapmak için asla ideal bir dönem yoktur. Ancak analistlere göre, Ethereum’un fiyatının ucuzlamış olması kademeli alım için uygun oldukça uygun.

Ethereum En Yüksek Kaçı Gördü?

CoinMarketCap’in verilerine göre, Ethereum, ABD doları karşısında 4 bin 891 dolarla 16 Kasım 2021 tarihinde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. ETH, Türk lirası karşısında ise yine aynı tarihte 84 bin 765,41 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesi gördü.