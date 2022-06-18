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Kripto para birimleri ve Bitcoin’in fiyat hareketlerinden bağımsız olarak zaman zaman daha önce Bitcoin’i eleştirmiş olan ya da Bitcoin’i araştırmaya, incelemeye değer bulmayan isimlerin ekosistem geliştikçe görüşlerini değiştirdiklerine şahit olduk. Bu konu hakkında son açıklamalar ise “The Bitcoin Dog” kitabının yazarı Will Schoellkopf’dan geldi. Will Schoellkopf, yeni doğacak olan kızına yazdığı bir mektupta Bitcoin ile ilgili görüşlerini açıkladı.

Bu yazımızda da Schoellkopf’un kızına yazdığı mektubu sizlerle paylaşacağız…

“2013’te Bitcoin’i ilk duyduğumda UCLA’da bir bilgisayar bilimi öğrencisiydim. Bu yeni sihirli internet parasına şüpheyle yaklaşırken, Mt. Gox borsasının hack’lenmesi aslında Bitcoin’leri kendi cüzdanlarımızda tutmanın önemini gösterdi. Ancak o zamanlar, kullanımı kolay soğuk depolama donanım cüzdan çözümleri henüz mevcut değildi ve bu yüzden ben de pes etmek gibi bir hata yaptım. O zaman Bitcoin hakkında daha fazla şey öğrenmeye değmeyeceğine karar verdim.

Yanılmışım.

Sen daha doğmadın ama kalbim senin aşkınla şimdiden ısındı. Yaklaşan Babalar Günü’nü düşünürken, kendimi şimdiden seni kollarımda tutarken hayal edebiliyorum. Sevimli, küçük bir tulum ve sarkık kulaklı bir şapkanın içinde kundaklanmışsın ve seni iki yana sallarken burnumla burnunu dürtüyorum. Elini uzatıp burnumu tutmaya çalıştığında, beni şaşırtacak şekilde, yüzümde bir gülümseme parlıyor! Minik parmakların zar zor tutunabiliyor.

Sallanan sandalyemizde otururken ve bir ileri bir geri sallanırken sen kollarımdasın, çocuk odasının penceresinden dışarı bakıyorum ve seni içine dahil olacağın dünyayı düşünüyorum: Soğuk cüzdanları olduğu bir dünya. Koyacağın hedefleri, hayallerini, hırslarını düşünüyorum! Ama her şeye sahip olmanı istemiyorum, zaten bu çok kolay değil. Senin için en iyisini istesem de onu sana gümüş tepside sunmayı düşünmüyorum.

Baban olarak seni istediği şey için çok çalışan genç bir kadın olarak yetiştireceğim. Kaderini kontrol etmeni istiyorum. Başarılı olma fırsatına sahip olmanı istiyorum. Gözünü kırpmadan tutkularına memnuniyetle kan, ter ve gözyaşı akıtacak kadar bir şeyi çok istemeni ve “Bu gerçekten oluyor mu?” diye şaşırmanı istiyorum. Bununla birlikte mevcut haliyle, bunu yapmak için finansal özgürlüğe sahip değilsin.

Hür doğmanı o kadar çok isterdim ki, kariyer seçimlerin enflasyon tarafından bir kafeste kilitli kalacak. Artan enflasyon oranları sebebiyle yüksek maaş kaygısına kapılarak kendi hayallerini ve kapasiteni engellemenden korkuyorum. Bunun için enflasyon kafesinden kurtulman lazım.

Bitcoin bunu düzeltecek.

Bitcoin, enflasyon kafesinden huzur içinde çıkmak için kapıyı sakince açmanı sağlayan anahtardır. Kumbarandaki kuruşların enflasyona karşı hiçbir şansı olmayacak olsa da, sats biriktirebileceksin. Bu hayat ne olursa olsun, istediğin hayatı sürdürmekte özgür olacak ve geleceğin için de tasarruf edeceksin.

Sevgili kızım, her şeyi yapabilirsin, seçim senin. Bir merkez bankası tarafından kontrol edilen ve istenildiği gibi yapay olarak artırılan bir para arzı ile kontrol edilen bir hesap birimi olan fiat standardında yaşayarak, kanatların bir enflasyon rüzgarıyla savaşacak. Ancak Bitcoin standardını seçersen, özgürce uçacaksın. Bitcoin sayesinde, sana ve yaşam tarzına en uygun kariyeri seçmekte özgürsün.

Sen benim kızım olduğun için babanla aynı eleştirel düşünme becerilerini paylaşacağına eminim. Doğuştan bana körü körüne güvenmemeyi, bunun yerine Bitcoin iddialarımı kendin doğrulamayı seçebilirsin. Babam bile, bilgisayar bilimi geçmişine rağmen, Bitcoin’e ilk önce kanıtlanmamış bir yazılım algoritmasından biraz daha fazlası olarak yaklaştı ve hızla uzaklaştım. 8 yıl sonra ise bakış açımı değiştirdim ve Bitcoin’in medeniyette bir kez gelebilecek olan bir para devrimi olduğunu düşünüyorum.

“Babam süper güçlüyse, neden Bitcoin arzını değiştiremiyor?” diye düşündüğünü şimdiden duyabiliyorum.

Sevgili kızım, benim cevabım şu: Bitcoin’in ilkelerini takip et; sadece beni dinleme, kendi araştırmanı yap. Bitcoin hakkında öğreneceğin çok şey var! Biraz daha büyüdüğünde neden daha fazla Bitcoin üretilmeyeceğini öğren… Unutma kızım, eğer Bitcoin’i seçersen, potansiyelin kelimenin tam anlamıyla bir sınırı yoktur.

Sevgiler,

Baban”

Bilgisayar bilimi geçmişi olan bir yazar bile ilk başta Bitcoin’e eleştirel olarak bakarken 8 yıl sonra kızına yazdığı mektupta Bitcoin’in neler yapabileceğini anlatıyor. Siz Schoellkopf’un kızına mektubu hakkında ne düşünüyorsunuz?