Zcash 18 Haziran 2026’da $454’e geriledi, kısa vadede $430 desteği ve $500 direnci öne çıktı

Zcash için yayımlanan son fiyat analizi, ZEC’in 18 Haziran 2026 itibarıyla 454 dolar seviyesine gerilediğini gösterdi. Değerlendirmede, fiyatın 500 dolar eşiğinin üzerinde kalmakta zorlandığı ve bu nedenle satış baskısının arttığı belirtildi. Buna karşın alıcıların 430 dolar çevresindeki desteği savunduğu, bu durumun daha sert bir düşüşü şimdilik sınırladığı aktarıldı.

Zcash’te kısa vadeli teknik görünüm

Gizlilik odaklı bir kripto para olan Zcash, 2016’da kullanıma sunuldu. Ağ, işlemlerin doğrulanabilirliğini korurken gönderici, alıcı ve tutar bilgisini gizleyebilen zk-SNARKs teknolojisini kullanıyor. Bu yapı, Zcash’i şeffaf blokzincirlere alternatif arayan kullanıcılar için öne çıkarıyor.

Günlük grafiğe göre ZEC, 530 dolar civarındaki direnç bölgesinden geri döndükten sonra yeniden 450 dolar bandına yaklaştı. Son 24 saatte işlem hacminin orta seviyede kaldığı, piyasa hissiyatının ise son geri çekilme nedeniyle temkinli olduğu kaydedildi. Varlık, bu süreçte yaklaşık %5 düşüşle 453,90 dolar civarında işlem gördü.

Göreli güç endeksi olan RSI 14 göstergesi 46 seviyesinde bulunuyor. Bu görünüm, alıcıların henüz piyasada tam kontrol kuramadığına işaret ediyor. MACD göstergesi pozitif bölgede kalsa da histogram çubuklarının daralması, yukarı yönlü ivmenin zayıfladığına işaret etti. Analizde, 430 dolara doğru yeni bir testin mümkün olduğu, 500 doların yeniden aşılması halinde ise kısa vadeli görünümün güçlenebileceği ifade edildi.

ZEC’in 500 doların üzerinde tutunmakta zorlanması satış baskısını artırdı; buna rağmen 430 dolar çevresindeki destek bölgesi alıcılar tarafından savunuluyor.

Dört saatlik grafikte baskı sürüyor

Dört saatlik grafikte de aşağı yönlü eğilim dikkat çekiyor. Son birkaç gündür süren geri çekilmede kısa vadeli ivmenin satıcılardan yana olduğu, fiyatın bu zaman diliminde 442 dolar civarına indiği belirtildi. RSI 14 göstergesinin 35 seviyesine düşmesi, satış baskısının arttığını ve piyasanın aşırı satım bölgesine yaklaştığını gösteriyor.

MACD göstergesinin negatif bölgede kalması ve kırmızı histogram çubuklarının genişlemesi de düzeltmenin derinleşebileceğine işaret etti. Bu çerçevede 430 dolar ana destek, 455 dolar ise ilk önemli direnç olarak öne çıktı. Analize göre alıcıların mevcut zayıf görünümü tersine çevirebilmesi için önce 455 doların, ardından 485 dolar çevresindeki kısa vadeli hareketli ortalamaların üzerine çıkılması gerekiyor.

Gösterge Seviye Yorum Anlık fiyat $454 Kısa vadede baskı altında Destek $430 Alıcıların savunduğu bölge Direnç $500 Yukarı yön için kritik eşik 4 saatlik ilk direnç $455 Kısa vadeli toparlanma için izleniyor

Uzun vadeli tahminler ve son gelişmeler

Aynı çalışmada yer alan uzun vadeli tahminlere göre Zcash’in 2026 yılında 400 dolar ile 875 dolar arasında işlem görmesi bekleniyor. Ortalama tahmin 637,5 dolar seviyesinde yer alırken, Haziran 2026 sonu için 416,77 dolar ile 606,46 dolar aralığı öngörüldü. 2029 için azami tahmin 756,83 dolar, 2032 için ise 1.308,57 dolar olarak paylaşıldı.

Haberde ayrıca Zcash üzerindeki son fiyat baskısında birkaç unsurun etkili olduğu kaydedildi. Daha önce açıklanan Orchard açığına ilişkin kaygıların yatırımcı hissiyatını bozduğu, buna ek olarak Arthur Hayes’in ZEC pozisyonundan çıktığına dair haberlerin satışları hızlandırdığı belirtildi. Daha geniş kripto piyasasında görülen geri çekilmenin de altcoinler üzerinde ek baskı yarattığı ifade edildi.

Zcash Foundation hakkındaki incelemenin yaptırım kararı olmadan kapatılması sonrasında ZEC, 690 doların üzerine çıkarak altı ayın en yüksek seviyesini görmüştü.

Öte yandan son dönemde bazı olumlu gelişmeler de yaşandı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun Zcash Foundation incelemesini yaptırım olmadan sonlandırmasının ardından ZEC bir ara 690 doların üzerine çıktı. Ayrıca Binance.US, 18 Haziran 2026’da ZEC/USD işlem çiftini devreye aldı. Haberde, bu adımın Zcash sahiplerine doğrudan ABD doları likiditesi sunduğu ve varlığın büyük platformlardaki erişimini desteklediği aktarıldı.