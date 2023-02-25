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Kripto para analitik firması Santiment, bir Ethereum (ETH) ölçekleme altcoininin, yılın başından bu yana olan fiyat artışından sonra yükseliş sinyali vermeye devam ettiğini belirtti.

OP’da Yüzde 244 Artış!

Veri analiz firması olan Santiment sosyal baskınlık göstergesinin, Ethereum blok zinciri için bir Layer-2 ölçeklendirme aracı olan Optimism (OP) protokolü için yükseliş sinyali verdiğini ileri sürdü. Optimism protokolünün yerel token’ı olan OP, yılın başında işlem gördüğü 0,92 dolardan bu yazının kaleme alındığı tarihte 3,17 dolara çıkarak yılbaşından bugüne kadar %244 oranından fazla arttı.

Coinbase’in (COIN) Blockchain’i üzerinde Layer-2 ölçeklendirme çözümü Base’i oluşturduğunu duyurmasının ardından son günlerde Optimism bir artış kaydetti. Şirket açıklamalarında konu hakkında şu ifadelere yer verdi:

Optimism token’ı, Coinbase’in OP tabanlı Base lansmanını başlatmasının ardından üç haftalık tüm zamanların en yüksek seviyesini neredeyse kırdı. OP’nin keşif modunda ve en son topluluk iç görümüz, sosyal hacmin buradan fiyatlara neler yapabileceğini ortaya koyuyor.

Bitcoin Raporları!

Santiment ayrıca Bitcoin’i (BTC) ele alıyor. Kripto para biriminin balina adreslerinde bir artış olursa, 25.000 dolar fiyat seviyesini geçebileceğini açıklayan veri analiz şirketi duyurusunda şunları vurguladı:

Köpekbalığı ve balina Bitcoin adreslerinin miktarı, 23.000 ila 25.000 dolar fiyat aralığı devam ederken sabit kalıyor. 1.000-10.000 BTC adresleri, 10-100 ve 100-1.000 BTC adreslerinin son üç ayda olduğu gibi yükselmeye başlarsa, bu bir kırılma işareti olur.

Son olarak Santiment, Bitcoin’in aşırı alıma dair bazı ilk işaretler gösterdiği için kripto para yatırımcılarını temkinli olmaları konusunda uyararak şu ifadelerle duyurusunu sonlandırdı: