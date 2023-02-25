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Solana (SOL) ağı kullanıcıların ağ üzerinde işlem yapmasını kısıtlayan bir sorunla karşı karşıya. Ağ yaklaşık saat 10.30’dan beri işlemleri gerçekleştirmede problem yaşıyor.

Sorunun Kaynağı Henüz Tespit Edilebilmiş Değil

Solana Blockchain kaşifi Solana Explorer‘a göre, ağ TSİ yaklaşık 10.30 civarında saniyede yaklaşık 93 işlem gerçekleştiriyordu. Bu ağın bundan 15 dakika önce saniyede 5 bin civarında işlem gerçekleştirebildiği göz önüne alındığında oldukça düşük. Bu kadar düşük işlem gerçekleştirme hacmi Solana kullanıcılarının Blockchain üzerinde alım satım ve transfer gibi işlemleri gerçekleştirmesinin önüne geçerek engelliyor.

Sorunun ortaya çıkmasının ardından Solana ağındaki 2 validatör CoinDesk’e konuştu ve soruna neyin neden olduğunun henüz anlaşılamadığını belirtti. Bir staking hizmeti yürüten SolBlaze takma adını kullanan bir kişi, doğrulayıcı operatörleri ve Solana Vakfı ile Solana Labs temsilcilerinin sorunu tespit etmek ve çözmek için bir araya geldiklerini açıkladı.

SolBlaze, Discord üzerinde yayımladığı mesajında “Açık olmak gerekirse, Solana ağı hala blokları onaylıyor, ancak doğrulayıcılar sorunun temel nedeni tespit edene kadar bunu yapmak için belleklerinin tükenmesi riskiyle karşı karşıyalar.” dedi.

Sorunu çözmek ve bunun için yapılan çalışmaları koordine etmek için kurulan Discord kanalında, doğrulayıcılar ve Solana mühendisleri, potansiyel bir ağ yeniden başlatma veya yazılım sürümü düşürme dahil olmak üzere bir dizi seçeneği tartıştıkları görülüyor. Bu yazının hazırlandığı sırada henüz bir fikir birliğine varılmış olmasa da sorunun kısa süre içinde çözülmesine dönük bir adım atılması bekleniyor.

SOL’da Son Durum

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre Solana ağının yerel varlığı SOL, gün içinde kaydettiği yüzde 5’e yakın düşüşle 22,94 dolardan el değiştiriyor. Popüler altcoin’in toplam piyasa değeri ise 8.68 milyar dolarda.

Uzmanlar, Solana ağını neredeyse durma noktasına getiren sorunun kısa süre içinde çözülememesi halinde SOL fiyatının geçici bir düşüşle karşı karşıya kalabileceği konusunda yatırımcıları uyarıyorlar.