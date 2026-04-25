XRP’de 35 milyonluk dev borsa çıkışı sonrası sıkışan fiyat kritik seviyeye dayandı

  • 🚨 XRP’de 35 milyonluk dev çekiliş fiyatı kritik seviyede sıkıştırdı.
  • Kurumsal talep rekor düzeye ulaştı, girişler 2,6 milyar doları geçti.
  • Yön için gözler 1,50 dolar direnci ve 1,39 dolar desteğinde.
  • ⚡ Ama asıl önemli olan, $XRP ’de bu sıkışmanın sert bir hareketi işaret etmesi.
XRP son günlerde oldukça dar bir aralıkta işlem görüyor ve hem alıcılar hem satıcılar dengede kalmaya çalışıyor. Fiyat direnç bölgesinin hemen altında sıkışırken, yukarı yönlü girişimler hızlıca satışla karşılanıyor. Ancak geri çekilmeler de her seferinde daha sığ kalıyor; bu da satış baskısının zayıflamaya başladığına işaret ediyor. Uzmanlara göre bu tür bir denge bozulduğunda, fiyat genellikle hızlı ve net bir şekilde yön değiştiriyor.

Geçen haftadan bu yana spot XRP yatırım fonlarına yeni girişlerle kurumsal talep güç kazandı. Son veriler, toplam kurumsal pozisyonun 2,6 milyar doları aştığını gösteriyor. Bu gelişme, fiyat kısa süreli olarak hareketsiz kalsa da piyasa üzerinde sürekli bir alım ilgisi yaratıyor.

Bununla birlikte, borsalardan XRP çekimlerinde kayda değer bir artış dikkat çekti. Son 24 saat içinde yaklaşık 35 milyon XRP, işlem platformlarından ayrıldı. Söz konusu çıkışlar, satış baskısının azaldığı ve piyasada arzın daha sıkı hale gelmeye başladığı şeklinde yorumlanıyor.

XRP, yüksek hacimli bir yukarı hareketin ardından 1,43 – 1,45 dolar bandında dalgalandı. 1,44 seviyesinin üzerine doğru yapılan atak kısa süreliğine başarılı oldu; ancak devamı gelmeyince fiyat yeniden dar bir aralığa sıkıştı. Mevcut durumda, yukarıdan 1,44 dolar civarı direnç olarak öne çıkarken, aşağıda 1,39 dolar seviyesinde önemli bir destek hattı bulunuyor.

Fiyat giderek daralan bir bantta ve simetrik üçgen benzeri bir desenin içinde hareket ediyor. Son dönemde oluşan yüksek dip seviyeleri, alıcıların savunma yaptığını gösteriyor. Kısa vadede ne boğa ne de ayı tarafı tamamen kontrolü ele geçirebilmiş değil.

Her iki yönde de toplam hacim dalgalanırken, özellikle son sıçramada hacimde belirgin bir artış yaşandı; fakat ardından ilginin azaldığı gözlendi. Uzmanlar, fiyatın sıkıştığı dar aralığın önemli bir hareketin öncüsü olabileceğini belirtiyor.

Teknik görünümde kırılım için iki seviye öne çıkıyor: Yukarıda 1,50 dolar aşıldığında alımların hızlanabileceği, aşağıda ise 1,39 dolar kaybedilirse satıcıların baskıyı artırabileceği belirtiliyor. Piyasa katılımcıları, hangi yönün önce kırılacağına odaklanmış durumda.

Son günlerde XRP’nin borsalardan çekilişinde yaşanan ciddi artış, satış baskısı hafiflerken piyasada dar bir bantta denge arayışını öne çıkardı. Analistler, mevcut sıkışmanın güçlü bir fiyat hareketini tetikleyebileceğine dikkat çekiyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin 79.000 doları zorladı, rekor yükseliş sonrası dirençte kâr satışı arttı

Bitcoin için 15 bit’lik kuantum saldırısı dalga etkisi yarattı

24 Nisan ABD piyasaları ve kripto paralar son durum

Bitcoin 78.000 doların üzerinde kalınca “kripto kışı bitti” iddiası gündeme oturdu

Intel hisselerinde %22’lik sert yükseliş sonrası ABD hükümeti 26,5 milyar dolar kâra geçti

WhiteBIT ve FC Barcelona’dan 2030’a Kadar Sürecek Stratejik İş Birliği

Metaplanet’in yeni 8 milyar yenlik tahvil hamlesiyle Bitcoin yatırımı hızlandı

Kritik kuantum testiyle Bitcoin’in güvenliği tartışmaya açıldı
BITCOIN (BTC)
SEC’den DeFi arayüzlerine kritik muafiyet, Ethereum’da gizlilik hamlesi gündemde
Ethereum (ETH)
Bitcoin’de kuantum şoku, 1 Bitcoin’lik ödülün sahibi İtalyan araştırmacı oldu
BITCOIN (BTC)
Bitcoin 79.000 doları zorladı, rekor yükseliş sonrası dirençte kâr satışı arttı
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Nakamoto 284 BTC satışı sonrası aktif yönetim kararıyla dikkat çekti
BITCOIN (BTC)
