XRP’de 13 yılın en düşük RSI seviyesi görülürken $1.05 desteği kritik eşik haline geldi

XRP, teknik göstergelerin işaret ettiği kritik bir dönemeçte bulunuyor. Piyasa analisti Cryptollica, varlığın 13 yılın en derin aşırı satım yapısına yaklaştığını ve Göreceli Güç Endeksi’nin, yani RSI göstergesinin tarihindeki en düşük seviyeye indiğini belirtiyor. Analiste göre bu görünüm, geçmiş döngülerde büyük yükselişlerin öncesinde görülen koşullarla benzerlik taşıyor.

RSI göstergesi tarihi dip seviyeye indi

RSI, piyasa momentumunu ölçen ve bir varlığın aşırı alım ya da aşırı satım bölgesinde olup olmadığını değerlendirmeye yarayan teknik bir gösterge olarak biliniyor. XRP’de bu göstergenin yaklaşık 23 seviyesine gerilemesi, satış baskısının zayıflamaya başlayabileceğine işaret eden olağan dışı bir tablo ortaya koydu. Cryptollica, mevcut seviyenin önceki döngü diplerinden de daha zayıf bir teknik yapıya karşılık geldiğini savunuyor.

Mini sözlük: RSI, bir varlığın fiyat hareketinin hızını ve yönünü ölçen momentum göstergesidir. Teknik analizde 30’un altındaki değerler genellikle aşırı satım, 70’in üzerindeki değerler ise aşırı alım bölgesi olarak değerlendirilir.

Cryptollica, XRP’nin tarihindeki en düşük RSI seviyesine inmesinin, önceki büyük yükselişlerden önce görülen aşırı satım dönemleriyle benzer bir zemin oluşturduğunu düşünüyor.

Analist, piyasadaki karamsarlığın belirli bir noktadan sonra tersine dönebileceğini ve mevcut görünümün ilerleyen süreçte güçlü bir fiyat hareketinin başlangıcı haline gelebileceğini değerlendiriyor. Ancak bu senaryonun doğrulanması için fiyatın kritik destek bölgelerinde tutunması gerekiyor.

$1.05 seviyesi yön tayini açısından öne çıkıyor

Piyasa yorumcusu Josiah Gallegos, XRP’nin kısa ve orta vadeli yönü açısından $1.05 seviyesini belirleyici eşik olarak görüyor. Haftalık kapanışın bu desteğin üzerinde gerçekleşmesi, yükseliş beklentisini güçlendirebilir. Buna karşılık bu seviyenin altına inilmesi halinde fiyatın $0.75 ile $0.90 aralığında likidite arayışına girmesi ve daha güçlü bir taban oluşturmaya çalışması olasılığı öne çıkıyor. CoinCodex verilerine göre XRP şu anda $1.05 seviyesinde işlem görüyor.

Gösterge Seviye Olası sonuç Anlık fiyat $1.05 Kritik destek bölgesi Haftalık kapanış $1.05 üzeri Yükseliş görünümü güçlenebilir Destek kırılması $0.75 ile $0.90 Likidite taraması ve yeni taban arayışı

Josiah Gallegos, $1.05 desteğinin korunmasının yükseliş senaryosu için önemli olduğunu, daha derin bir geri çekilmenin ise uzun vadeli yatırımcılar açısından kademeli alım fırsatı oluşturabileceğini vurguluyor.

Gallegos, olası daha derin düzeltmeleri uzun vadeli yatırımcılar açısından kademeli alım yaklaşımıyla değerlendirilebilecek alanlar olarak görüyor. Bunun yanında 50 haftalık ve 200 haftalık üssel hareketli ortalamaların birbirine yaklaşması da yakından izleniyor. Bu iki uzun vadeli trend göstergesinin yakınsaması nadir görülüyor ve önceki döngülerde çoğu zaman büyük yön değişimlerinin öncesine denk geldi.

Düzenleme cephesindeki gelişmeler de izleniyor

Teknik göstergelere ek olarak, ABD’deki düzenleme adımları da XRP açısından belirleyici olabilir. Yatırımcılar, dijital varlıklar için daha net bir hukuki çerçeve oluşturmayı amaçlayan CLARITY Act teklifini izliyor. XRP, geçmişte düzenleyici gelişmelere karşı yüksek hassasiyet gösterdiği için bu alandaki netleşmenin fiyatlama üzerinde etkili olabileceği değerlendiriliyor.

Teklifin yasalaşması halinde düzenleyici belirsizliğin azalması, kurumsal ilginin artması ve genel piyasa hissiyatının desteklenmesi beklenebilir. Bu nedenle XRP’de rekor düşük RSI seviyesi, $1.05 desteği, yakınsayan uzun vadeli ortalamalar ve olası düzenleme desteği aynı anda piyasanın odağına yerleşmiş durumda.