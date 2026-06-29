Bitcoin’de 42 bin dolar bölgesi yeniden gündemde! Piyasada hangi sinyal güç kazanıyor?

Kripto para analisti Doctor Profit, Bitcoin’in 2022’de görülen piyasa yapısına benzer bir görünüm sergilediğini ve yeni bir sert satış dalgasının gündeme gelebileceğini öne sürdü. Analiste göre haftalık grafikte, önceki ayı piyasasındaki ölüm kesişiminden önce ortaya çıkan yapının benzeri yeniden oluşuyor. Bu çerçevede Doctor Profit, aşağı yönlü hedef olarak 42 bin ile 43 bin dolar aralığını işaret etti.

2022 ile benzerlik vurgusu

Doctor Profit, 2022’de Bitcoin’in haftalık grafiğinde ölüm kesişimi oluştuğunu hatırlattı. Bu teknik yapı, BTC’nin 200 haftalık hareketli ortalamasının altına inmesinden kısa süre sonra ortaya çıkmıştı. Analist, yaklaşık iki ay sonra 15 bin ile 16 bin dolar bandında teslimiyet mumu görüldüğünü ve Bitcoin’in buradan sonra yaklaşık yüzde 30 daha gerilediğini söyledi.

Analiste göre benzer kurgu bu kez de şekilleniyor. Bitcoin yeniden 200 haftalık hareketli ortalamanın altına sarktı ve önceki ölüm kesişiminden önce görülen hareketli ortalama kesişim yapısı haftalık grafikte tekrar belirmeye başladı.

Mini sözlük: Ölüm kesişimi, kısa vadeli hareketli ortalamanın uzun vadeli ortalamanın altına inmesiyle oluşan teknik bir sinyaldir. Teslimiyet ise satış baskısının zirveye ulaştığı ve yatırımcıların yoğun biçimde pozisyon kapattığı dönem için kullanılır.

Doctor Profit, 200 haftalık hareketli ortalamanın güçlü bir taban gibi görülmemesi gerektiğini savundu ve bu seviyeden alım yapan çok sayıda yatırımcının şimdi zarar bölgesinde kaldığını belirtti.

42 bin ile 43 bin dolar aralığı öne çıkıyor

Doctor Profit, giriş seviyesinin kritik olduğunu vurgulayarak fiyatın nereden alındığının işlem sonucunu doğrudan etkilediğini söyledi. Analist, piyasada giriş fiyatının önemsiz olduğu yönündeki görüşleri de eleştirdi.

Tarihsel veriye dayanan değerlendirmesinde ise Bitcoin’in her ayı piyasasında 200 haftalık hareketli ortalamasının yaklaşık yüzde 30 altına indiğini öne sürdü. Doctor Profit, geçmiş döngülerde piyasanın yavaş bir toparlanmayla değil, sert bir teslimiyet evresiyle dip oluşturduğunu ifade etti.

Analistin hesabına göre başlangıç noktası olarak 60 bin dolar çevresi alınır ve geçmişteki yüzde 30’luk düşüş modeli uygulanırsa Bitcoin doğrudan 42 bin ile 43 bin dolar bandına yönelebilir. Doctor Profit, bu bölgeyi Eylül 2025’ten bu yana hedef olarak izlediğini kaydetti.

Dip zamanı için sonbahar beklentisi

Doctor Profit, 42 bin ile 43 bin dolar aralığının aynı zamanda BlackRock’ın spot Bitcoin ETF ürününün piyasaya çıktığı bölgeye denk geldiğini ve burada önemli teknik destek bulunduğunu söyledi. BlackRock, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketleri arasında yer alıyor ve spot Bitcoin ETF sürecindeki rolü nedeniyle kripto piyasasında yakından izleniyor.

Analiste göre mevcut döngünün olası dip alanı bu bölgede oluşabilir. Doctor Profit, dip oluşumunun Eylül ya da Ekim 2026 döneminde görülebileceğini, farklı bağımsız göstergelerin de aynı fiyat aralığına işaret ettiğini dile getirdi.

Doctor Profit, piyasanın şu anda kendi sınıflandırmasına göre senaryonun beşinci aşamasında bulunduğunu savundu. Hareketli ortalama kesişim yapısının yeniden ortaya çıkmasının, beklentileriyle uyumlu bir tablo çizdiğini belirtti.

Analist, tam anlamıyla bir teslimiyetin henüz gerçekleşmediğini ve piyasadaki korkunun zirveye ulaşmadığını söyledi. Gerçekleşen zararların arttığını kabul eden Doctor Profit, buna karşın aşırı evrenin henüz başlamadığını düşünüyor. Bu nedenle yeni alım için tam kapsamlı bir teslimiyet hareketini beklediğini aktardı.