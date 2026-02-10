RIPPLE (XRP)

XRP 3 Doları Geçerse Kimse Tutamaz: Herkesin Beklediği O Rakam Açıklandı

Özet

  • XRP, analist DavidTheBuilder’ın analizine göre 3 dolar direncini aşarsa 7 dolara kadar yükselebilir.
  • Mevcut 1,43 dolarlık fiyat, 50 ve 200 günlük hareketli ortalamaların oldukça altında kalıyor.
  • Kalıcı ralli için teknik kırılımın yanı sıra kurumsal ETF’ler ve kullanım artışı gerekiyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Kripto para piyasasında son dönemde yaşanan sert dalgalanmaların ardından, XRP yatırımcılarının gözü deneyimli analist DavidTheBuilder tarafından işaret edilen kritik direnç seviyelerine çevrildi. CoinMarketCap platformunda 9 Şubat tarihinde paylaşılan teknik analiz verileri, token fiyatının 1 dolar sınırının altına sarkmasının ardından toparlanma çabası içinde olduğunu ve 1,43 dolar seviyelerinde denge aradığını gösteriyor. Uzman görüşlerine dayanan bu yeni projeksiyon, fiyatın belirli bir eşiği aşması durumunda altcoin‘in 7 dolar bandına kadar uzanabilecek devasa bir yükseliş döngüsüne girebileceğini öngörüyor.

İçindekiler
1 Kritik Eşik 3 Dolar Sınırı
2 Temel Analiz ve Reel Kullanım Şartı

Kritik Eşik 3 Dolar Sınırı

Analist DavidTheBuilder, XRP için asıl kader anının 2,70 ile 3 dolar arasındaki bölgede yaşanacağını vurguluyor. Şu anki 1,43 dolarlık fiyat seviyesi altcoin’in geçtiğimiz hafta yaşadığı %11’lik kaybın ardından bir miktar nefes aldığını gösterse de gerçek bir trend dönüşümü için belirtilen bu yüksek direnç bölgesinin aşılması gerekiyor. Piyasa uzmanına göre bu alanın üzerinde gerçekleşecek kalıcı kapanışlar, uzun süredir kenarda bekleyen kurumsal sermayeyi ve teknik alım stratejisi izleyen yatırımcıları hızla harekete geçirecek bir sinyal niteliği taşıyor.

Söz konusu kırılımın gerçekleşmesi halinde fiyatın ilk aşamada 5 dolara, ardından ise iyimser senaryoda 7 dolara kadar tırmanması bekleniyor. Ancak bu yükseliş beklentisinin önünde duran teknik engeller hala oldukça belirgin. XRP mevcut durumda hem 1,89 dolar seviyesindeki 50 günlük hareketli ortalamasının hem de 2,40 dolar olan 200 günlük ortalamasının altında seyrediyor. Bu veriler, orta ve uzun vadeli görünümün henüz ayı piyasasının etkisinden tam anlamıyla kurtulamadığını kanıtlıyor.

Temel Analiz ve Reel Kullanım Şartı

Teknik verilerin ötesinde, XRP’nin kaderini belirleyecek asıl unsurun ekosistemdeki gerçek dünya kullanımı olduğu ifade ediliyor. Sadece grafiklerdeki formasyonların bu denli büyük bir ralliyi tek başına sürdürmeye yetmeyeceği, Ripple ağındaki sınır ötesi ödeme trafiğinin artması gerektiği üzerinde duruluyor. Ayrıca kurumsal yatırımcıların ilgisini çekecek borsa yatırım fonları (ETF) gibi gelişmeler ve on-chain işlem hacimlerindeki artış, fiyatın 7 dolar hedefinde kalıcı olup olamayacağını belirleyecek temel taşlar arasında yer alıyor.

Şu anki tabloya bakıldığında XRP, Bitcoin’in genel piyasa hareketlerini yakından takip ederek özgün bir ayrışma sergileyemiyor. 14 günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) 37,8 seviyesinde nötr bir noktada kalarak satış baskısının hafiflediğini ancak güçlü bir alım iştahının henüz oluşmadığını işaret ediyor. Yatırımcıların güven tazeleyebilmesi için 2025 yılının sonundan bu yana devam eden düşük tepeler ve düşük dipler serisinin, DavidTheBuilder’ın işaret ettiği 3 dolarlık bölgede kırılması büyük önem taşıyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Ripple, Kurumsal Saklama Hizmetlerini Figment ve Securosys İş Birlikleriyle Genişletiyor

XRP ve Bitcoin’de Fiyat Düşüşü Sürerken Patrick Bet-David’den Yeni Alım Hamlesi

XRP’de 1,41 Dolar Savaşı: Büyük Çöküş Kapıda mı?

2,40 Dolardan Çakıldı: XRP Yatırımcısını Bekleyen Korkunç Senaryo

Finansal Altyapının Yeni Omurgası: Kurumsal DeFi Hamlesi ve XRP’de Dikkat Çeken Toparlanma

Herkesin Gözü Bitcoin’de Ama Analistlere Göre Bir Altcoin Sessiz Sessiz Güç Topluyor

XRP’de Dalgalanma Sürüyor: Ripple CEO’sunun Paylaşımı Yatırımcıları Hareketlendirdi

TAGGED: ,
Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı Sahara AI ve Danal Fintech, Stabil Kripto Para Ödemelerinde Yapay Zeka İş Birliğine Gidiyor
Bir Sonraki Yazı Ray Dalio’dan Merkezi Dijital Paralar ve Gizlilik Uyarısı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Ray Dalio’dan Merkezi Dijital Paralar ve Gizlilik Uyarısı
Kripto Para
Sahara AI ve Danal Fintech, Stabil Kripto Para Ödemelerinde Yapay Zeka İş Birliğine Gidiyor
STABILCOIN
Polymarket, Massachusetts Yetkililerine Karşı Federal Düzeyde Dava Açtı
Kripto Para
Ethereum’da Doğrulama Sürecinde Kökten Değişim: Sıfır Bilgi Kanıtlarına Geçiş ve Etkileri
DEFI
Bitcoin’ın Son Düzeltmesi, Dört Yıllık Döngüsünü Doğruluyor
BITCOIN (BTC)
Lost your password?