XRP 3 Doları Geçerse Kimse Tutamaz: Herkesin Beklediği O Rakam Açıklandı

Kripto para piyasasında son dönemde yaşanan sert dalgalanmaların ardından, XRP yatırımcılarının gözü deneyimli analist DavidTheBuilder tarafından işaret edilen kritik direnç seviyelerine çevrildi. CoinMarketCap platformunda 9 Şubat tarihinde paylaşılan teknik analiz verileri, token fiyatının 1 dolar sınırının altına sarkmasının ardından toparlanma çabası içinde olduğunu ve 1,43 dolar seviyelerinde denge aradığını gösteriyor. Uzman görüşlerine dayanan bu yeni projeksiyon, fiyatın belirli bir eşiği aşması durumunda altcoin‘in 7 dolar bandına kadar uzanabilecek devasa bir yükseliş döngüsüne girebileceğini öngörüyor.

Kritik Eşik 3 Dolar Sınırı

Analist DavidTheBuilder, XRP için asıl kader anının 2,70 ile 3 dolar arasındaki bölgede yaşanacağını vurguluyor. Şu anki 1,43 dolarlık fiyat seviyesi altcoin’in geçtiğimiz hafta yaşadığı %11’lik kaybın ardından bir miktar nefes aldığını gösterse de gerçek bir trend dönüşümü için belirtilen bu yüksek direnç bölgesinin aşılması gerekiyor. Piyasa uzmanına göre bu alanın üzerinde gerçekleşecek kalıcı kapanışlar, uzun süredir kenarda bekleyen kurumsal sermayeyi ve teknik alım stratejisi izleyen yatırımcıları hızla harekete geçirecek bir sinyal niteliği taşıyor.

Söz konusu kırılımın gerçekleşmesi halinde fiyatın ilk aşamada 5 dolara, ardından ise iyimser senaryoda 7 dolara kadar tırmanması bekleniyor. Ancak bu yükseliş beklentisinin önünde duran teknik engeller hala oldukça belirgin. XRP mevcut durumda hem 1,89 dolar seviyesindeki 50 günlük hareketli ortalamasının hem de 2,40 dolar olan 200 günlük ortalamasının altında seyrediyor. Bu veriler, orta ve uzun vadeli görünümün henüz ayı piyasasının etkisinden tam anlamıyla kurtulamadığını kanıtlıyor.

Temel Analiz ve Reel Kullanım Şartı

Teknik verilerin ötesinde, XRP’nin kaderini belirleyecek asıl unsurun ekosistemdeki gerçek dünya kullanımı olduğu ifade ediliyor. Sadece grafiklerdeki formasyonların bu denli büyük bir ralliyi tek başına sürdürmeye yetmeyeceği, Ripple ağındaki sınır ötesi ödeme trafiğinin artması gerektiği üzerinde duruluyor. Ayrıca kurumsal yatırımcıların ilgisini çekecek borsa yatırım fonları (ETF) gibi gelişmeler ve on-chain işlem hacimlerindeki artış, fiyatın 7 dolar hedefinde kalıcı olup olamayacağını belirleyecek temel taşlar arasında yer alıyor.

Şu anki tabloya bakıldığında XRP, Bitcoin’in genel piyasa hareketlerini yakından takip ederek özgün bir ayrışma sergileyemiyor. 14 günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) 37,8 seviyesinde nötr bir noktada kalarak satış baskısının hafiflediğini ancak güçlü bir alım iştahının henüz oluşmadığını işaret ediyor. Yatırımcıların güven tazeleyebilmesi için 2025 yılının sonundan bu yana devam eden düşük tepeler ve düşük dipler serisinin, DavidTheBuilder’ın işaret ettiği 3 dolarlık bölgede kırılması büyük önem taşıyor.